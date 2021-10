Daniel Craig valittiin James Bondiksi valtavan kritiikkimyrskyn keskellä. 15 vuoden aikana hän on lunastanut paikkansa salaisena agenttina, mutta joutunut kantamaan harteillaan supersuosion tuomaa raskasta taakkaa.

Vaalea ja lihaksikas mies nousee turkoosinsinisen meren aalloista, sipaisee huolettomasti hiuksiaan auringonpaisteessa ja antaa vesipisaroiden tippua kasvoilleen. Hän kävelee hitaasti kohti rantaa ja katsoo maisemaa alta kulmiensa.

Tuo hetki teki James Bondin rooliin hypänneestä Daniel Craigista ihaillun seksisymbolin. Rannalla otetut paparazzikuvat ensimmäisen hänen tähdittämänsä Bond-elokuvan Casino Royalen (2006) kuvauksista levisivät kulovalkean tavoin ja saivat ihmiset henkäilemään ihastuksesta – vaikka vain hetki sitten vaalea ja alle 180 senttiä pitkä Craig oli tuomittu kaikkien aikojen epäonnistuneimmaksi salaiseksi agentiksi jo ennen kuvausten alkamista.

Kuuluisan rantakohtauksen jälkeen Craigin taival Bondina sai välittömästi ylleen tähtipölyä. Matka kansainvälisesti ylistetyksi päiväunien kohteeksi on kuitenkin ollut pitkä, ja maailmanlaajuinen suosio on koetellut vuosien varrella yksityisyyttään viimeiseen asti vaalivaa Craigia rajusti.

Rannalla napatut kuvat muuttivat lähes yhdessä yössä suuren yleisön mielipiteen Daniel Craigista.

Chesterissä kasvanut ja näytelmäkerhoissa pienestä pitäen esiintynyt Craig nähtiin ensimmäisen kerran valkokankailla vuonna 1992, jolloin hän esiintyi elokuvassa The Power of One. Hän oli tuolloin nuori, 24-vuotias.

Ennen Bondia ahkerasti eri tv-sarjoissa ja elokuvissa näytelleen Craigin läpimurtona pidetään BBC:n vuonna 1996 julkaistua Our Friends in the North -tv-sarjaa. Vuonna 2001 Craig oli päässyt jo supertähtien joukkoon, kun hän näytteli Lara Croft: Tomb Raider -elokuvassa Angelina Jolien rinnalla.

Craig varjeli romanttisia suhteitaan tarkasti julkisuudelta jo ennen megasuosiota. Ensimmäisen kerran Craig meni nimittäin naimisiin jo elokuvauransa alussa, vuonna 1992. Tuolloin hän asteli alttarille näyttelijä Fiona Loudonin kanssa. Ex-pari sai kaksi vuotta kestäneen avioliittonsa aikana Ella-tyttären.

Daniel Craig elokuvassa The Power of One vuonna 1992.

Ensimmäisen avioliittonsa jälkeen Craig ehti olla hetken aikaa sinkkuna, mutta päätyi lopulta suhteeseen jälleen kollegan kanssa, kun hän rakastui saksalaisnäyttelijä Heike Makatschiin. Suhde kesti seitsemän vuotta ja päättyi eroon vuonna 2004.

Craig ei ehtinyt jäädä kauaksi aikaa murehtimaan eroa tai nauttimaan sinkkuelämän iloista, sillä pian hänelle esitettiin elämää muuttava tarjous hypätä James Bondin rooliin.

Craig on kertonut haastatteluissa seisoneensa koruttomasti ruokakaupassa saatuaan tietää puhelimitse elokuvan tuottajalta Barbara Broccolilta, että hänestä tulee seuraava salainen agentti. Asia piti pitää salaisuutena, joten tuolloin 38-vuotias Craig juhli yksin ja joi itsensä hiprakkaan Bondin nimikkodrinkillä vodka martinilla.

Daniel Craig ja hänen silloinen naisystävänsä Heike Makatsch punaisella matolla vuonna 2003.

Kun asiasta tuli julkista, joutui Craig kohtaamaan heti massiivisen kritiikkivyöryn. Vaalean ja aiemmista agenteista poikkeavan näköisen Craigin valinta sai elokuvasarjan fanit takajaloilleen. Yhdysvaltalaismediat ja brittilehdistö totesivat, että Craigilta ”puuttui karismaa ja tyyliä”. Broccoli on myöhemmin paljastanut, että jopa osa elokuvan tuottajista epäröi Craigin valintaa.

Eikä Craig itsekään rehellisesti sanottuna ollut aivan varma, olisiko hänestä rooliin.

– Minulla oli jo menestyksekkäämpi ura kuin olin koskaan voinut kuvitella. En ollut persoonaltani cool. Olin tehnyt outoja, taiteellisia elokuvia. En tehnyt hienostuneita rooleja, enkä halunnutkaan, koska ajattelin, etten osaisi, Craig kuvailee AppleTV:n tuoreessa Being James Bond -dokumentissa.

Eva Greenin kanssa Casino Royalea tähdittänyt Craig joutui taistelemaan saamansa murskakritiikin kanssa kuvausten aikana.

Craig on muistellut miestenlehti GQ:lle, että hän joutui tsemppaamaan itseään ensimmäisen elokuvan kuvauksissa, jotta ennalta annettu kritiikki ei menisi ihon alle.

– Sanoin itselleni, että lopeta asian märehtiminen ja vain näyttele. Niin monet asiat alkavat pyöriä päässä, jos annat niille valtaa. Ne täytyy vain unohtaa, ja päästää irti omasta egosta, Craig on kuvaillut.

Asetelma kääntyi päälaelleen kuin sormia napsauttamalla kuuluisien rantakuvien vuodettua julkisuuteen.

– Kaikki muuttui, ja hän olikin yhtäkkiä maailman coolein, Broccoli muistelee AppleTV:n uutuusdokumentissa.

Craig ja elokuvatuottaja Satsuki Mitchell kihlautuivat keskellä suurinta Bond-suosiota.

Kassakonekin kilisi. Casino Royalesta tuli siihen asti kaikkien aikojen tuottoisin Bond-elokuva, ja epäilykset vakuuttavasti näytellyttä ja karismaattista Craigia kohtaan hälvenivät savuna ilmaan.

Craigin tukena oli hänen uusi rakkautensa, elokuvatuottaja Satsuki Mitchell. He tapasivat Sidottu-kauhuelokuvan kuvauksissa 2005. Kihloihin pari meni Craigin Bond-uran huippuhetkinä vuonna 2007.

Parisuhteestaan tai yksityiselämästään Craig ei edelleenkään hiiskunut, vaikka hän oli punaisten mattojen kuvatuin tähtivieras ja hänet haluttiin jokaisen lehden haastatteluun.

Quantum of Solace -elokuvan tähdet Daniel Craig ja Olga Kurylenko.

Paineet eivät ainakaan helpottaneet, kun Craigin tähdittämä toinen Bond-elokuva Quantum of Solace ilmestyi 2008. Alkoi jopa vaikuttaa siltä, että mitä suositumpi hänestä tuli, sitä hanakammin hän vetäytyi kuoreensa.

– Suosio muutti elämäni täysin, Craig myöntää Being James Bond – uutuusdokumentissa.

Craig on tunnustanut, että suosiolla oli pahimmillaan rajut seuraukset.

– Kun ihmisiä roikkuu pihapuissasi, sitä tulee vähän vainoharhaiseksi. En mennyt ulos. Sulkeuduin kotiini ja pistin verhot kiinni. Se oli sekopäistä. Olin fyysisesti ja henkisesti valtavan kuormituksen alla, hän kertoi.

– En osannut käsitellä asiaa. Enkä osaa vieläkään, Craig myöntää tänä syksynä julkaistussa dokumentissa.

Daniel Craig joutui opettelemaan julkisuuden saloja sen jälkeen, kun rooli James Bondina teki hänestä maailmantähden.

Craig yritti tasapainoilla nousukiitoon lähteneen uransa ja yksityiselämänsä välillä. Todellista draamaakin nähtiin, kun Craigin kihlaus Satsuki Mitchellin kanssa päättyi 2010. Craig kuvasi samaan aikaan Dream House -nimistä trilleriä, jossa hän näytteli avioparia Rachel Weiszin kanssa. Craig ja Weitz olivat tutustuneet ja ystävystyneet jo tähdittäessään Les Grandes Horizontales -teatteriesitystä vuonna 1994.

Nyt, 16 vuotta myöhemmin, he rakastuivat toisiinsa palavasti. Moni uskoo, että Craig jätti Mitchellin Weiszin takia, mutta kukaan ei ole koskaan ottanut asiaan julkisesti kantaa. Huhujen mukaan Craig olisi saanut Mitchellin epäilyt heräämään jäätyään kuvausten jälkeen muualle yöksi. Villeimpien spekulaatioiden mukaan Mitchell olisi kostoksi lähtenyt vinguttamaan Craigin luottokorttia ja haaskannut taivaan tuuliin peräti miljoona dollaria.

Craig kuunteli sydäntään, joten hänen ja Weiszin häitä tanssittiin alle vuoden kuluttua kuvauksista, kesäkuussa 2011. New Yorkissa vietetty vihkitilaisuus oli poikkeuksellinen, sillä pari halusi juhlistaan äärimmäisen yksityisen. He solmivat liiton vain neljän läsnäolijan todistaessa tärkeää hetkeä. Mukana olivat muun muassa Craigin Ella-tytär ja Weitzin aiemmasta liitosta syntynyt Henry-poika.

– Menimme naimisiin yksityisesti, ja olemme saaneet paljon kiitosta siitä. Se oli kuitenkin koko homman pointti. Emme halunneet mokata jakamalla asiaa kaikille, Craig kommentoi GQ:lle vuonna 2015.

Daniel Craig ja hänen nykyinen vaimonsa Rachel Weisz esiintyvät julkisuudessa aniharvoin. Kuva punaiselta matolta vuonna 2015.

Elämänsä rakkauden löytänyt Craig oli täyttänyt odotukset Bondina, joten hän tiesi haluavansa siirtyä jo kovaa vauhtia eteenpäin. Craigin tähdittämä kolmas Bond-elokuva Skyfall ilmestyi 2012 ja neljäs elokuva Spectre 2015. Spectren piti jäädä hänen viimeiseksi Bond-elokuvakseen.

Craigin tyhjentävä suhtautuminen Bondeihin näkyi myös haastatteluissa. Spectren jälkeen kaikki halusivat tietää, jatkaako hän vielä roolissa.

– Mieluummin rikon tämän lasin ja viillän ranteeni auki, Craig möläytti Time Out -julkaisussa.

Lopulta Craig suostui kuitenkin tekemään vielä epäonnisista käänteistään kuuluisan 007: No Time To Die -elokuvan, joka sai tällä viikolla ensi-iltansa puolitoista vuotta myöhässä. Craig on paljastanut ajattelevansa, että hän on osasyy elokuvan myöhästymiseen, koska hänellä oli suuria fyysisiä hankaluuksia rooliin solahtamisessa.

– Minun ei pitänyt tehdä enää yhtään 007-leffaa. Ajattelin, että onko tämä todella kaiken sen arvoista, että painan homman väkisin läpi. En tuntenut… tai no, olin fyysisesti todella alamaissa, Craig kuvaili tunteitaan 2020.

007: No Time To Die on herättänyt laajaa mediahuomiota jo ennen ilmestymistään. Elokuva tuli ensi-iltaan Suomessa 30. syyskuuta.

Uusin Bond-seikkailu tekee Craigista kaikesta huolimatta ennätysmiehen: hän on nyt kaikkien aikojen pisimpään salaista agenttia yhtäjaksoisesti esittänyt näyttelijä.

Vaikka Craig on antanut julkisuudessa kritiikkiä elokuvien käsikirjoituksille ja harmitellut julkisuuden raskasta taakkaa, on ura 007:nä ollut siitä huolimatta ainutlaatuinen matka. Being James Bond -uutuusdokumentissa nähtiin, kuinka Craig kiitti työryhmää ja tuotantoa kuluneista vuosista ääni liikutuksesta murtuen.

– Olen rakastanut joka ikistä sekuntia näissä elokuvissa, etenkin tässä viimeisessä. Olen saanut tehdä töitä kanssanne. Se on ollut aivan valtava kunnia, hän sanoi liikuttuneena.

Daniel Craig on suhtautunut julkisuuteen varauksella, mutta kertonut silti nauttineensa elokuvien tekemisestä.

Suuri kysymys kuuluukin, että mitä Craig tekee nyt, kun paljon antanut, mutta paljon vaatinut ura 007:nä on tullut väistämättä päätökseensä? Tapahtuipa mitä tahansa, on Craig paljastanut uutuusdokumentissa saaneensa solmittua vihdoin rauhan asian kanssa.

– Voin olla tyly ja julkea, mutta tästä luopuminen on silti vaikeaa. Kyse ei ole rahasta ja maineesta, koska niitä minulla on. Tämä on antanut minulle enemmän kuin koskaan uskalsin toivoa. Onneksi teimme viimeisen elokuvan. Kaikki on nyt hyvin, Craig kuvailee.

Kymmenen vuotta naimisissa Weiszin kanssa ollut Craig keskittynee ainakin kasvattamaan parin vuonna 2018 syntynyttä tytärtä, jota ei ole nähty julkisuudessa lainkaan. Perhe asuu Britanniassa, ja elää mediatietojen mukaan ”aivan tavallista elämää” parrasvaloja vältellen.

Daniel Craigin tulevaisuudensuunnitelmat ovat nyt täysin auki.

Saattaa olla, että 53-vuotias Craig aikoo nauttia täysin siemauksin Bond-elokuvilla tehdystä omaisuudestaan, jonka arvioidaan olevan hulppeat noin 160 miljoonaa dollaria eli hieman alle 140 miljoonaa euroa.

Craig on nimittäin paljastanut, etteivät hänen lapsensa ainakaan saa tulevaisuudessa hänen Bond-elokuvilla tienattua omaisuuttaan.

– Mielestäni perintö on mauton keksintö. Minun filosofiani on, että hankkiudu omaisuudestasi eroon tai anna se pois ennen kuin kuolet.