Janne Katajan merkillinen arki paljastui Maria Veitolan ohjelmassa – nyt Vappu Pimiä paljasti vielä yhden varsin erikoisen tavan

Vappu Pimiä kertoo Instagramissa ystävänsä Janne Katajan erikoisesta tavasta.

Tämän viikon Yökylässä Maria Veitola -jaksossa television katsojat pääsivät kurkistamaan televisiopersoonana ja näyttelijänä tunnetun Janne Katajan erikoiseen arkeen. Jakson aikana paljastuivat muun muassa Katajan erikoiset ruokailutottumukset sekä muita näyttelijän outoja tapoja.

Katajan läheisimpiin ystäviin lukeutuva Niina Lahtinen totesi ohjelmassa, ettei hän voisi ikinä olla parisuhteessa Katajan kanssa, sillä Katajalta puuttuvat ”arjenhallinnan perusasiat”. Nyt Vappu Pimiä, joka niin ikään on Katajan hyvä ystävä, paljastaa Instagram-tilillään jälleen yhden Katajan erikoisen tavan.

Lue lisää: Läheinen ystävä paljastaa kaiken Janne Katajan erikoisista piirteistä: "En voisi ikinä olla parisuhteessa Jannen kanssa"

Pimiä julkaisi oman henkilökohtaisen Instagram-tilinsä tarinat-osiossa videon, jossa hän kertoo tunteneensa Katajan jo peräti yli 16 vuoden ajan. Pimiän mukaan tuore Yökylässä Maria Veitola -jakso antaa Katajasta hyvin todenmukaisen kuvan.

– Janne on mahtava tyyppi. Se on kyllä munkin ystävistä yksi omituisimmista. Jannella on sellainen tapa, jo ennen tätä koronaa, niin kun siellä on syömässä, niin sillä aikaa kun hän laittaa ruokaa, niin hän desinfioi kätensä ainakin kymmenen kertaa sen aikana. Ja tämä oli siis ennen koronaa, Pimiä paljastaa Instagramissa.

Maria Veitola vieraili Katajan luona Riihimäellä.

Ohjelmassa Kataja avautui Veitolalle muun muassa erikoisista ruokailutottumuksistaan. Katajan ruokavaliota ei määrittele niinkään elintarvikkeiden maku, vaan niiden rakenne. Tästä syystä Kataja ei syö juurikaan lihaa. Hän itse kutsuu tilannettaan ruokarakennevammaksi.

– Mulla on ruokarakennevamma. Mä en syö kokolihaa, kalaa enkä kanaa. Mä en ole koskaan tykännyt niiden suutuntumasta, jonka takia syön vain jauhelihaa, Kataja kertoi Veitolalle ohjelmassa.