Khloé Kardashianin mainos oli liian rohkea tv:ssä esitettäväksi – pelkkiin farkkuihin pukeutunut sometähti julkaisi tuotoksen netissä

Paidattomuus oli liikaa.

Khloé Kardashian, 36, päätti mainostaa omaa farkkumerkkiään viettelevällä videolla, jossa hän poseeraa ilman paitaa, pelkkiin farkkuihin sonnustautuneena.

Good American -merkin mainoskampanja polkaistiin vauhtiin tiistaina, mutta pian puoli minuuttia kestävä mainos hyllytettiin liian rohkeana.

– Alkuperäinen mainos poistettiin. Se editoidaan uudestaan. Siitä poistetaan liiallinen alastomuus. Sen jälkeen se sopii jälleen näytettäväksi televisiossa, vaatefirman tiedottaja kommentoi hyllytystä E! Newsille.

Mainoksen voi silti katsoa esimerkiksi Khloe Kardashianin Instagram-sivulta.

Brandin mainoslauseen mukaan Kardashianin farkkumerkki on suunniteltu kohottamaan naisten itseluottamusta.

– Good Americanin Find the One -kampanja juhlii sitä seksuaalisuuden ja luottamuksen tunnetta, jonka naiset voivat kokea, kun he löytävät täydelliset farkut.