Marco Bjurström ohjaa yhdessä puolisonsa Peter Pihlströmin kanssa Grease-musikaalin – näin he pitävät työ- ja kotiasiat erillään

Marco Bjurström ja Peter Pihlström ovat pariskunta ja nyt myös työpari. He kertovat, miten yhteisohjaus Grease syntyy ja mitä se suhteelta vaatii.

Musiikkiteatterin ammattilaiset Marco Bjurström, 55, ja Peter Pihlström, 49, ovat työskennelleet ennenkin yhdessä, mutta nyt he ensimmäistä kertaa ohjaavat musikaalin yhteistyönä. Kysessä on keväällä Messukeskuksessa ensi-iltansa saava klassikkomusikaali Grease.

Yhteisohjaus tuntuu luontevalta, koska kaksikko on paitsi työpari, myös yli 25 vuotta yhtä pitänyt avopari. Kimpassa työskentely ei sovi kaikille, mutta kaksikko ei ole huolissaan.

– Olemme tehneet yhdessä niin paljon, ettei tässä ole sinänsä mitään uutta, Peter Pihlström vakuuttaa.

Hän on näyttelijäksi valmistunut teatteritaiteen maisteri, joka on toiminut vuosia menestyksekkäästi teatterituotannoissa koreografina.

Kymmenen vuotta sitten Bjurström ja Pihlström kuvattiin yhdessä Linnan juhlissa. Sen jälkeen heistä on saatu korkeintaan kuva tai pari yhdessä. Kumpikin on halunnut luoda uraa omillaan. Vuosien varrella enemmän julkisuudessa olleella Bjurströmillä on ollut tapana ystävällisesti – mutta tiukasti – vaieta parisuhteestaan.

– Se linja pitää edelleen, koti on koti, mutta työstä voimme aina puhua, Marco Bjurström sanoo.

Tulevan musikaalin esittelytilaisuudessa torstaina pari kertoi uutuudesta sujuvasti toisiaan täydentäen. Ohjaamisen lisäksi molemmat toimivat myös musikaalin koreografeina.

– Lavalla tapahtuu niin paljon ja monessa paikkaa, että on pelkästään hyvä, että on kaksi ohjaajaa eli neljä silmää, Bjurström perustelee.

Kun toteutusta rakennetaan, kummallakin saattaa olla oma näkemyksensä parhaasta lopputuloksesta.

– Välillä ollaan liikuttavan yksimielisiä, välillä huudetaan päällekkäin, koska kummallakin on hirveästi omia mielipiteitä. Lopulta päästään aina jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen. Taiteen tekeminenhän on suuria tunteita, Pihlström luonnehtii.

Kumpikin tietää, että luovassa työssä syntyy parasta jälkeä, kun kaikki saavat tuoda esiin omia ajatuksiaan.

– Ohjaajan tärkein tehtävä on luoda ilmapiiri, jossa uskalletaan kokeilla ja tehdä. Jos olisimme määräileviä despootteja, tappaisimme muiden luovuutta, Bjurström huomauttaa.

– Emme ole kaksi tyrannia, vaan kokeilemme ja annamme ryhmän kertoa, mikä vaihtoehto on paras, Pihlström jatkaa.

Voi olla kuunteleva ohjaaja, vaikka kumpikin on ohjaajille tyypilliseen tapaan myös vahva ja määrätietoinen persoona.

– Olemme ehdottomasti molemmat todella itsepäisiä, Bjurström arvioi.

Yhteiselämän linjauksista on sovittu, etteivät työt saa valua vapaa-ajalle.

– Silloin olisi koko ajan töissä, eihän siinä ole mitään järkeä, Pihlström perustelee.

Bjurströmin mukaan perusperiaate on, että työt pidetään kodin ulkopuolella.

– Minulle se on vaikeampaa, mutta toiselle meistä helpompaa. Ja se on hyvä, koska silloin siinä myös pysytään, Bjurström sanoo.

– Se on sellainen pirulle pikkusormi -tyyppinen asia eli ei pidä lipsua, Pihlström lisää.

Huhtikuista ensi-iltaa ei tarvitse hermoilla, sillä Bjurströmin mielestä kumpikaan ei ole kova jännittäjä.

– Ensi-illat ovat enemmänkin tunteikkaita ja minä se, joka aina itkee onnesta, Bjurström kertoo.

Greasen ensi-ilta on Messukeskuksessa huhtikuussa. Esiintymishalliin mahtuu lähes 4 000 katsojaa kerrallaan, joten klassikkomusikaalin vetovoimaan uskotaan.

– Grease on täydellisen ikoninen musikaali, Pihlström muistuttaa.

Ensi vuonna tulee 50 vuotta Grease-musikaalin ensi-illasta New Yorkin Broadwayllä, jossa siitä tuli Broadwayn pisimpään pyörinyt musikaali. Vuonna 1978 Grease ryhtyi valloittamaan maailmaa myös elokuvana, kun nuorina rakastavaisina nähtiin John Travolta ja Olivia Newton-John.

Ohjaajaparille Grease on entuudestaan tuttu musikaali, sillä he ovat yhdessä tai erikseen olleet toteuttamassa sitä viidessä eri tuotannoissa.

– Yhdessä olemme tehneet tämän musikaalin vain kerran aiemmin, Bjurström sanoo.

Hän ohjasi Greasen 20 vuotta sitten Linnanmäen Peacock-teatteriin, ja tuolloin Pihlström oli mukana näyttelijänä.

Ensi vuonna tulee 25 vuotta siitä, kun Marco Bjurström hurmasi katsojat tuolloin valtavaan suosioon singahtaneen Bumtsibum-ohjelman juontajana. Edelleen on paljon heitä, jotka haluaisivat nähdä Bjurströmin vetämässä ohjelmaa. Juhlavuoden kunniaksi on toivottu erikoisjaksoja.

– Jos saisi tehdä sellaista Bumtsibumia, johon itse uskon, niin suostuisin mukaan. Olen valmiina, jos sellainen ikinä toteutuisi, Bjurström vastaa kysyttäessä.