Amerikan Selviytyjien juontaja muuttaa legendaarista repliikkiään 20 vuoden jälkeen – syynä tasa-arvo: osa katsojista suuttui heti

Come on in guys -lause ei Jeff Probstin mielestä enää sovi Selviytyjiin.

Selviytyjät-ohjelman aidon ja alkuperäisen formaatin juontaja Jeff Probst aloitti sarjan 41. kauden kertomalla katsojille luopuvansa yhdestä legendaarisesta repliikistään kuvauksissa. Fidžille sijoittuva kausi alkoi viikko sitten Yhdysvalloissa. Aiheesta uutisoi Insider.

Probst on kutsunut 41. kauden ajan Selviytyjien osallistujat kilpailujen alkaessa mukaan kisaan sanomalla come on in, guys (vapaasti suomennettuna tulkaa, tyypit). Nyt hän muuttaa repliikkiään sukupuolittuneen guy-sanan käyttämisen välttämiseksi.

– Rakastan sanoa niin, se on ollut osa show’ta, mutta myös minä haluan olla osa muutosta, Probst sanoo 41. kauden avausjaksossa.

Probst alustaa asian kyselemällä kilpailijoilta, mitä he ajattelevat guy-sanan käyttämisestä. Aluksi kukaan kilpailija ei myönnä häiriintyvänsä siitä.

Kolmantena päivänä yksi kauden kilpailijoista kuitenkin avautuu aiheesta. 31-vuotias stuertti Ricard Foyé kertoo jaksossa, että häntä odottaa kotona raskaana oleva transsukupuolinen puoliso ja pieni tyttö. Foyé huomautti olevansa samaa mieltä siitä, että guy-sanan voisi vaihtaa kaikki sukupuolet paremmin kattavaan sanavalintaan.

Probst sanoi olevansa samaa mieltä ja olevansa iloinen siitä, että Foyélla oli rohkeutta sanoa mielipiteensä.

–Haluan vaihtaa sen sanan. Olen iloinen, että sanoin sen nyt viimeistä kertaa.

Jatkossa Probst toivottaa kilpailijat mukaan kisoihin sanomalla yksinkertaisesti come on in, joka on vapaasti suomennettuna yksinkertaisesti tulkaa.

Probst on juontanut Selviytyjiä yli 20 vuotta. Kaikki sarjan fanit eivät suhtautuneet muutokseen mielissään. Jeffin Instagram-tilin kommenttikenttiin on jo kirjoitettu kriittisiä ajatuksia muutokseen liittyen.

– Olen pettynyt, että toitte tämän asian edes esiin. Televisiossa yritetään miellyttää kaikkia, eräs mielensä pahoittanut fani kirjoittaa.

– Itse kisan aikana kilpailijat kirjaimellisesti huusivat, että mennään tyypit (Let’s go guys). Koko tämä juttu on niin typerä, toinen kommentoi.

–Mitä väliä? Se on vain yksi sana vähemmän, eräs napauttaa vastaan.

