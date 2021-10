Tuulan ja Miikan yhteenmuutto alkoi riidalla keittiön pöydän ääressä – Ensitreffit alttarilla -asiantuntija selittää podcastissa, miksi epätoivoiselta vaikuttava pari laitettiin yhteen

Ensitreffit alttarilla -asiantuntija Hanna Myllymaa kertoi näkemyksensä Miikan ja Tuulan toiminnasta Realityrakkautta-podcastissa.

Kuluvan Ensitreffit alttarilla -kauden kenties puhuttavin pari on ollut Tuula ja Miika, joiden sukset ovat menneet ristiin heti ohjelman alkumetreillä.

Kauden kuudennessa jaksossa parit muuttivat yhteen ja tilanne päättyi kiivaaseen sanailuun, kun Miika nosti kissan pöydälle ja totesi, että häämatkalta jäi hänelle huono fiilis. Hänestä tuntuu, että hitaasti etenevä Tuula työntää häntä pois, ja oman järkytyksensä toi havainto, että tuore vaimo pitää edelleen puhelimessaan Tinder-sovellusta.

– Jotenkin tuntuu, että meillä menee aika pahasti ristiin nämä lähitulevaisuuden haaveet, Miika selitti.

Yksi ohjelman asiantuntijoista, ratkaisukeskeinen terapeutti Hanna Myllymaa perustelee tuoreessa Realityrakkautta-podcastin jaksossa, miksi epätoivoiselta näyttävä pariskunta on ylipäänsä päätetty parittaa toisilleen ja mitä hän ajattelee ohjelmassa nähdyistä parin haasteista.

Tuulan ja Miikan taival ei ole lähtenyt ihanteellisesti käyntiin.

Myllymaa korostaa, että jokaisen parin kohdalla on mietitty niin, että tietyt olennaiset peruselementit ja arvot vastaavat toisiaan. Parien kemian tai intohimon syttymistä ei kuitenkaan valitettavasti voi ennustaa.

– No ehkä sellaiset perusarvot on heillä kohdillaan. Suunnitelmat ja tulevaisuuden haaveet kohtaa heillä täysin. Siellä on sellaiset perinteiset arvot ja perinteinen tapa nähdä asioita olemassa. Toistensa kaltaisten ihmisten arvostaminen on siellä myös läsnä, Myllymaa avaa.

Myllymaa kertoo käyttäneensä parien kanssa asteikkoa, jossa nollassa ei ole mitään tunteita toista kohtaan ja kymppi tarkoittaa täyttä rakastumista.

– Ei tarvitse olla kympissä heti. Kysyn ennemmin, että ootko päässyt nollasta ylös vai onko menty jopa pakkasen puolelle? Ykkönen tai kakkonen voi hyvin riittää tällä hetkellä.

– Toki tässä pitää tuntea itsensä. Kaikille kakkonen ei riitä, jos on luonteeltaan nopea ja spontaani.

Tuulan ja Miikan suhteessa ongelmana on eritahtisuus: Miika haluaisi edetä nopeammin ja odottaa vastakaikua tunteilleen. Tuula sen sijaan haluaa edetä hitaasti ja Miika ottaa sen torjuntana.

Hanna Myllymaa (oik.) liittyi tällä kaudella ohjelmaan Elina Tanskasen ja Kari Kanalan seuraksi.

Myllymaan mukaan ihmiset ovat erilaisia, mutta olennaista olisi pystyä ilmaisemaan, että tämä on minun tapa eikä se johdu sinusta. Toisen kanssa pitää myös haluta viettää aikaa kaikesta huolimatta. Jos lähelle menemiseen pitää pakottaa itsensä, on se merkki vakavammista ongelmista,

Kuinka kauan sitten pitäisi odottaa toisen lämpeämistä ja jaksaa yrittää?

– Jos on tarpeeksi itseluottamusta repussa, sitä sietää jonkin aikaa. Toki rajansa kaikella. Jos toinen on täysin kylmä, niin sitten varmasti alkaa reppu vuotaa, Myllymaa sanoo.