Podcast: Sointu Borgin rohkeat kuvat olivat monille miehille liikaa – lopulta ex-puoliso sanoi sanat, jotka saivat Diili-voittajan tulistumaan

Sointu Borg muistelee Roope Salmisen podcastissa entisiä parisuhteitaan.

Diili-voittaja Sointu Borg on jo useamman vuoden pitänyt yhtä rapmuusikko Tomi Solosen kanssa. Kaksikon rakkaustarina sai alkunsa viisi vuotta sitten sosiaalisen median välityksellä, kun Solonen lähtestyi Borgia varsin omaperäisellä viestillä.

Ennen kuin Borg, 28, tapasi Solosen, hän eli omien sanojensa mukaan varsin villiä nuoren sinkkunaisen elämää. Tätä elämänvaihetta Borg muistelee Roope Salmisen Kolme käännekohtaa -podcastissa, jonka uusimmassa jaksossa hän on vieraana.

Borg kertoo eläneensä nuoruudessaan villiä sinkkuaikaa.

Borg on valinnut nykyisen parisuhteensa yhdeksi elämänsä kolmesta käännekohdasta, mutta taustoittaa valintaansa muistelemalla menneitä. Borg itse kuvailee olleensa aikanaan villi, ja Salmista kiinnostaakin, mitä tämä käytännössä Borgin kohdalla tarkoitti.

– Mä oon ollut kova juhlimaan. Tein 18-vuotiaasta asti töitä yökerhossa. Aina oli joku paikka, missä oli piikki auki. Klubittaminen oli tosi iso osa mun elämää. Sitten kun mä olen ollut sinkku, niin kyllä mä olen tuolla deittaillut menemään, Borg selittää podcastissa.

– Mulla on ollut aika liberaali suhtautuminen omaan elämään, että kyllä ne naisetkin saa tuolla painaa menemään. Ennen Tomia mä aina ahdistuin suhteissa tosi nopeasti, en halunnut sitoa itseäni kehenkään. Halusin olla villi ja vapaa, hän jatkaa.

Borg kertoo löytäneensä kaipaamansa vapauden nykyisestä parisuhteestaan, mutta painottaa, ettei tarkoita vapaudella esimerkiksi avoliittonsa ulkopuolisia suhteita. Salminen pyytääkin Borgia täsmentämään, mitä hän sitten tarkoittaa.

– Aikasemmissa suhteissa mua on aina haluttu kesyttää. Koen, että se mihin ihastutaan, on ollut se roisius tai seksikkäät Instagram-kuvat. Mutta suhteessa ne on haluttu ikään kuin kytkeä pois. Koska on haluttu, että se nainen on jotenkin turvassa siellä kotona, Borg avaa ajatuksiaan.

– Kyllä mua on sheimattu aiemmissa suhteissa, oli se sitten mun alusvaatekuvat, musavideot tai se, että mä haluan lähteä likkojen kanssa ryypylle ja välillä voi kestää kaksi päivää. Totta kai pitää olla kunnioitus ja pitää olla rajoja. Mutta mä en halua kysyä keneltäkään mihinkään lupaa, hän toteaa napakasti.

Borg on Diili-voittonsa jälkeen puhunut paljon julkisuudessa muun muassa naisiin kohdistuvista stereotypioista.

Salminen kuuntelee Borgia epäuskoisena todeten, ettei hänen tulisi ikinä mieleenkään pyrkiä rajoittamaan puolisonsa elämää tai sitä, mitä tämä julkaisee esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Borg kertookin Salmiselle palautteesta, jota hän kerran sai eräältä entiseltä miesystävältään.

– Kerran yksi exä sanoi niin rumasti, että mä en ikinä antais oman tyttäreni postata tuollaisia kuvia. Tässä mennään hyvin syvälle ihmiskunnan rakenteisiin. Ei haluta, että se oma naaras viehättää niitä muita savannin uroksia, vaan se pitäisi pitää piilossa ja turvassa, Borg pohtii.

DIILI-OHJELMAN voittanut Sointu Borg on ollut neljä vuotta yhdessä avopuolisonsa Tomi Solosen kanssa. Tomi on muusikko, ja hänet tunnetaan julkisuudessa räppäri MC Solosena. Borg on kertonut Solosen olleen suurena tukena Borgille tämän kuvatessa Diiliä.