Päivi Räsänen vaihtoi pullat hiihtolatuun ja Timo Jutila luopui pizzasta – näin tunnetut suomalaiset onnistuivat karistamaan kiloja korona-aikana

Pandemia-aika innoitti monia elämäntapamuutokseen. Toisilla kilot karisivat itsestään, kun oli niin tylsää. Kuusi tunnettua ihmistä kertoo, miten he kuntoremontissaan onnistuivat.

Halu auttaa omaa miestä hänen terveyspyrkimyksissään johti kansanedustaja Päivi Räsäsen tilanteeseen, jossa hän huomasi vaa’an näyttävän hälyttävän alhaisia lukemia.

– Painoin alhaisimmillaan viime keväänä 45 kiloa, Päivi Räsänen kertoo.

– Se oli liian vähän.

Viime keväänä Päivi Räsäsen paino putosi seitsemän kiloa. Nyt hän painaa jo vähän enemmän, 47–48 kiloa, saman verran kuin nuoruudessa.

Kaikki alkoi siitä, kun Päivin aviomiehellä Niilo Räsäsellä oli kolesterolit koholla. Pariskunta päätti siirtyä vähäkaloriseen ruokavalioon, jossa on paljon kasviksia. Sokerit jätettiin keväällä pois kokonaan.

– Halusin omalla syömisilläni vähän tukea häntä, Päivi Räsänen kertoo.

– Keväällä totesin, että meni liian alas painonpudotus. Hurahti pikkuisen alipainon puolelle, kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo.

Toinen syy hoikistumiseen oli pandemia. Se mahdollisti etätyön ja pitkät hiihtolenkit korvanappikokouksineen. Päivi Räsänen kertoo hiihtäneensä viime talvena 2 800 kilometriä.

– Hurahdin hiihtämiseen. Minulla oli nappi korvalla ja hoidin kokouksia ladulta, hän kertoo.

– Kaiken, mitä pystyin tekemään ladulta, niin tein. Sen sijaan, että istuin kokouksissa pullaa syömässä, hiihdin ladulla.

Hiihtohurmassa syöminen saattoi joskus unohtua.

Jotakin hyvääkin seurasi. Polvinivelessä ollut kuluma on nyt poissa. Painon pudotus auttoi siihen jo aiemmin.

Päivi Räsänen pari vuotta sitten Eduskunnassa.

– Voin nyt paremmin. Kunto kasvoi ja nivelten kannalta on hyvä, että painoa ei kanna liikaa.

Päivi Räsäsen mukaan korona-aika vaikutti siihen, että liikuntamahdollisuuksia tuli paljon enemmän. Ennen hän ehti liikkua iltaisin vain puoli tuntia kuutamossa. Nyt hän näki hiihtolenkillä upeat hanget ja maisemat. Samalla pystyi pitämään etäpuheenvuoron kokouksessa.

– Sekin auttoi painon pudotuksessa, että teimme kotiruokaa ja söimme sitä, mitä itse valmistimme.

Timo Jutila uskoo säännöllisyyteen. Kuva syksyltä 2020.

Jääkiekkolegenda Timo Jutila hyrisee hyvää mieltä puhelimessa.

– Hyvin voidaan, hän sanoo.

20 kiloa on lähtenyt jo koronapandemian alussa. Ruokavalioon on tullut säännöllisyyttä. Roskaruoka on jäänyt pois. Pizzaa ei kulu enää entiseen malliin.

– Säännöllisyyttä, Jutila kuittaa kilojen karisemisen perimmäisen syyn.

Vaimon hankkima pieni jackrussellinterrieri Andy McCoy on vienyt myös isäntää lenkille.

– Koiran kanssa kävelen, ja olen jättänyt suklaan pois.

– On hyvä olo. Hyvällä mallilla on kaikki.

Sdp:n kansanedustaja Antti Lindtman kulkee tänä syksynä Arkadianmäellä Eduskunnassa pari kokoa pienemmässä puvussa kuin ennen pandemiaa.

Kiloja on lähtenyt puolessatoista vuodessa 17–18. Parhaimmillaan vaaka näytti 20 kiloa vähemmän.

– Voin erityisen hyvin, hän sanoo.

– Huomaan, että jaksamisessa on eroa. Olen vähän virkeämpi ja ehkä yöunet ovat vähän parempia.

Elämäntyyli muuttui ensimmäisenä koronakeväänä, kun Lindtman alkoi harrastaa säännöllisesti kävelyä. Paino putosi ja kunto koheni. Mukaan tuli myös pyöräily, rullaluistelu ja talvella hiihto.

Kansanedustaja Antti Lindtman on laihtunut pandemian aikana 17-18 kiloa.

– Rullaluistimilla menin muutama sata kilometriä, ja sain tuuletuksen kaupan päälle, Lindtman kertoo.

Myös ruokavalio on keventynyt. Useimmiten lounaalla Lindtman valitsee salaatin tai kasviskeiton.

Välillä kun hän on saanut pienen tyttärensä yöunille, tulee lähdettyä vielä lenkkipolulle.

– Kertaakaan ei ole tullut olo, että olipa harmi, että tuli lähdettyä.

Antti Lindtman ja Katja Stormbom Linnan juhlissa 2019.

Uni on nyt levollisempaa, ja paitakoko on mennyt uusiksi, samoin puvut.

– Alussa minulla oli puhelimessa ruokapäiväkirja, siitä näki mitä on syönyt. Se sai hyvälle polulle.

– Mutta nyt se on jäänyt pois.

Säännölliset välipalat ovat tärkeitä. Omenoita ja banaaneita tulee syötyä.

Jalkapallokentällä Lindtman on huomannut, että nyt jaksaa juosta paremmin. Myös hapenottokyky on noussut.

– Vaimo on kannustanut ja positiivista palautetta on tullut. Hän on koettanut kehumalla kannustaa. Se on hyvä metodi meihin miehiin.

Viime talvena Lindtmanin perheessä ostettiin sukset, karvapohja-Peltoset. Antti Lindtmanin vaimo Kaija Stormbom innostui myös hiihdosta.

– Ei voi sanoa, että lähti lapasesta, mutta hiihto on tosi mukavaa, Lindtman sanoo.

– Oikein kovasti toivon, että tulisi hyvät hiihtokelit. Sukset ovat odottamassa.

Laulaja Anneli Saaristo hoikistui ensimmäisenä pandemiavuonna kymmenen kiloa.

Syyksi hän kertoo tylsyyden.

– Korona teki minulle, että olin äärimmäisen tylsistynyt, jopa tylsistynyt syömään, Saaristo kertoo.

Paino putosi kuin itsestään, kun ei yrittänyt yhtään.

– Ystävä toi ruoat oven taakse eikä tullut ostettua karkkia.

Anneli Saaristo 70-vuotishaastattelussaan 2019.

Hiljattain Anneli Saaristo sai kuulla verikokeen jälkeen, että sokeriarvot ovat laskeneet. Silti hän syö edelleen lääkkeitä.

Saaristo ei tuuleta onnistumistaan. Hän pitää laihdutusta hyvin tylsänä puheenaiheena. Kun on koko elämänsä vahtinut painoaan, ei jaksa enää.

– Jotakin muutakin pitää elämässä olla kuin laihdutus, hän sanoo.

– Moni vartioi omaa painoaan, itse en kuulu näihin. Minua ei kiinnosta six pack. Six pack on paras kylmänä pöydällä, hän sanoo ja nauraa raikuvasti.

Anneli Saaristo toivoo, että ihmiset satsaisivat enemmän yleissivistykseen.

– Jos samalla intensiteetillä mietittäisiin, kuka on fiksu ja kuka on älykäs, olisi paljon kiinnostavampaa. Mutta se on elopaino, jota koko ajan mietitään.

Syksy tuo mukanaan kaikkea mukavaa. Anneli Saaristo aloittaa taas keikkailun.

– Tuntuu, että vanha kissa täällä hioo kynsiään.

– Olen itsekin sitä mieltä, että nyt saa riittää, kansanedustaja Ilkka Kanerva sanoo laihtumisestaan,

Pandemia-aikana moni muukin on pudottanut paljon painoaan. Viime viikolla Ilta-Sanomat kertoi Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanervasta, joka oli on laihtunut omasta mielestään puolessatoista vuodessa jo liikaa.

– Olen itsekin sitä mieltä, että nyt saa riittää, hän kertoi Ilta-Sanomille.

Hoikistuminen alkoi koronakeväänä 2020, kun Kanervan vaimo Elina Kanerva haastoi miehensä kävelylenkille joka päivä. Siitä tuli pysyvä tapa. Painoa on pudonnut tähän mennessä yli kymmenen kiloa.

– Olen päätynyt siihen, että ei ole mitään syytä pitää yllä painonpudotusta, Ilkka Kanerva kertoi Ilta-Sanomissa nyt syyskuussa.

Ilkka Kanerva ja Elina Kiikko Linnan juhlissa 2019.

Viime toukokuussa laulaja-lauluntekijä Arttu Wiskari kertoi Ilta-Sanomissa kiloja karisseen korona-aikana ainakin 30. Laulaja kertoi tehneensä muutoksia myös ruokavalioonsa.

– Ei sitä voi syödä samalla tavalla kuin ennen, koska sitten muutosta ei tulisi, hän kertoi.

Wiskari kertoi panostaneensa monipuoliseen ruokavalioon, joka sisältää hyviä rasvoja, paljon vihanneksia sekä vähemmän lihatuotteita.

