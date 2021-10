Outi Mäenpään ja Juha Ruusuvuoren suhde roihahti Facebookissa – tällaista arkea näyttelijä ja kirjailija elävät kolmen kodin välillä

Outi Mäenpää pääsee näyttämään lahjakkuutensa Vuosisadan häät -elokuvan pääroolissa, jossa hän etsii vimmaisesti miesseuralaista, keinoja kaihtamatta. Näyttelijä itse elää parisuhteen alkuvaihetta kirjailija Juha Ruusuvuoren kanssa. Heitä yhdistää taiteilijuus ja eläinrakkaus – sekä tarve yksinoloonkin.

Näyttelijä Outi Mäenpään, 59, elämä on ollut viime aikoina lähes sellaista, millaiseksi palkitun elokuvatähden elämä joskus kuvitellaan: on ollut Vuosisadan häät -elokuvan lehdistönäytöksiä ympäri maata, gaalaan valmistautumista ja haastatteluita.

Mutta elokuvan pääroolin näytteleminen oli Outille kovaa työtä, eivätkä sen tiimoilta tapahtuneet matkat olleet lepoa. Onnellinen hän on silti, sillä unelmarooleja ei putoile jatkuvasti.

– En ole koskaan tehnyt mitään roolia samanlaisella apinan raivolla. Tahtotila oli todella kova, Outi kertoo.

Kuvausten aikana Outi oli supertarkka, ettei hän saa koronaa. Se ei olisi ollut ikävää vain hänelle itselleen, sillä koko tuotantokoneisto olisi pysähtynyt.

On helppo kuvitella, miten keskittynyt Outi oli Viima von Ausgezeichnetin rooliin, sillä hänellä on muutenkin tapa olla läsnä tässä hetkessä, vaikka nurkan takana odottaisi minkälainen kaaos.

Mutkatonta Outin arki ei aina ole. Kotonaan Kirkkonummella hänellä on koirat Jimi ja Jörö sekä kaksi hevosta. Nyt juuri hänellä on pieni huoli Jöröstä, jolle on tehty kastraatio.

– Mutta en osaisi olla ilman eläimiä. Hoitotestamenttiinkin taidan kirjoittaa, että tarvitsen lähelleni eläimiä. Ja kaksi konjakkia iltaisin, kun ei enää ole töitä, eikä tarvitse ajatella maksaansa, Outi naureskelee.

Outi Mäenpää nauttii suunnattomasti päästessään 15 vuoden jälkeen kotimaisen elokuvan päärooliin.

Outi Mäenpään edellisestä kotimaisen elokuvan pääroolista on 15 vuotta. Musta jää -elokuvan roolistaan hän sai neljännen Jussi-palkintonsa.

– Nyt oli jo kova nälkä päästä tekemään, Outi toteaa.

Mustan jään jälkeen Outi teki parikin isoa roolia Ruotsissa, mutta Suomessa häntä ei ole nähty aikoihin merkittävässä roolissa. Ruotsissa hän sai Guldbaggen-palkinnon 2011.

– Elokuvasäätiön tukea eivät ehkä saaneet sellaiset elokuvat, joissa toimijoina ovat ikäiseni naiset, Outi arvelee syyksi.

Nyt Outi tekee heti perään naispääroolin J-P Valkeapään elokuvassa, jota aletaan pian kuvata Espanjassa. Hänen vastanäyttelijänä on Ilkka Heiskanen.

– Tämä on kuin lottovoitto, kaksi kantavaa roolia peräkkäin. Olen niin tyydyttynyt! Outi iloitsee.

Isoja elokuvarooleja Outi toivoo yksinkertaisesti sen takia, että hän on mielestään parhaimmillaan, kun saa näytellä ison kaaren. Pienet sivuroolit hän on kokenut jopa vaikeiksi, koska niissä ei yleensä pääse sisäistämään kokonaisuutta.

– Sellaisesta jää aina tyhjä ja jotenkin toispuoleinen olo.

Mutta on Outi tehnyt pieniäkin rooleja, sillä hän ei halua olla liian pitkään erossa kameratyöskentelystä.

Outi Mäenpää nähdään Vuosisadan häät -elokuvan pääroolissa.

Nyt Outi iloitsee kaikesta kivasta, mikä liittyy Vuosisadan häät -elokuvan valmistumiseen. Ensi-iltagaalaa juhlitaan 5. lokakuuta ja teattereihin elokuva saapuu 15. lokakuuta.

– Kun kuvaukset olivat rankimmillaan, mietin, miten ihanaa on sinä päivänä, kun saan juhlia ja pukeutua kauniisti, Outi naurahtaa.

Vaikka kuvaukset olivat rankat, Outi myös nautti jokaisesta päivästä. Maskeeraaja ja puvustaja tekivät hänen mielestään ällistyttävän hienoa työtä.

Viima von Ausgezeichnet on 56-vuotias, mutta hän ei muistuta sen ikäisiin liitettyjä mielikuvia, kuten eivät monet muutkaan.

– En minäkään ajattele itseäni 59-vuotiaaksi. Miellän itseni noin 38-vuotiaaksi, en tiedä miksi, Outi tunnustaa.

Outin mielestä on raivostuttavaa, jos ajatellaan, ettei tietyn ikäinen nainen saa ottaa tilaa itselleen, vaan pitäisi olla jotenkin näkymätön.

– Tämän ikäisiä naisia saatetaan myös kommentoida hapannaamoiksi, vaikka tässä on potentiaalia vielä vaikka mihin, Outi tulittaa.

Viima on omasta mielestään maan ykkönen televisiosta tunnettuna julkkispsykiatrina, joka ei ole jarrutellut miessuhteissaankaan.

Mutta kukaan ei saa tietää, miten yksinäinen hän oikeasti on, se olisi noloa.

Outi Mäenpää myöntää pitävänsä välillä ”somepaastoja”, vaikka tapasikin nykyisen puolisonsa Facebookissa.

Kun Viimaa nuorempi ex-mies on menossa naimisiin, Viima tarvitsee korkean profiilin seuralaisen häihin. Avecia hän etsii laajalla haarukalla ja kaikki keinot ovat luvallisia.

Marja Pyykön ohjaama elokuva on nopearytminen komedia, mutta siinä on myös syvyyttä. Viiman yksinäisyydessä ja yrityksessä todistaa pärjäämistään on myös jotakin koskettavaa.

– Viimassa on myös ihanaa ristiriitaisuutta. Välillä hän on aivan sekaisin, välillä hänen ajatuksensa on viiltävän kirkas, Outi kertoo.

Viiman huomionkipeys on omaa luokkaansa, mutta huomiota kalastelevat tänä päivänä varsin monet. Siihen on nyt myös mahdollisuus.

– Jos somessa luo itsestään ideaalikuvan, siihen alkaa helposti itsekin uskoa, mutta syvällä mielessään ihminen tietää, ettei se ole totta. Kun on pakottava tarve olla ”valokeilassa”, menettää kontaktin itseensä, Outi uskoo.

Mutta ei Outi somea vastusta. Facebookissa hän on yhteydessä moniin tuttaviinsa, mutta on hänellä myös somepaastoja.

– Eikä me ehkä oltaisi Juhan kanssa yhdessä, jos emme olisi viestitelleet Facebookissa, Outi miettii viitaten kirjailija Juha Ruusuvuoreen, jonka kanssa hän on pitänyt yhtä noin vuoden ajan.

Viima rakastaa julkkiksena olemista. Outi ei niin voi sanoa, mutta ei hän myöskään ole tehnyt julkisuudesta ongelmaa.

– Kävin teatterikoulun Turkan aikana. Turkan ajatus oli, että kaikki julkisuuteen liittyvä on huoraamista. Nykyään ajattelen niin, että jos teen taiteellisen tuotoksen, totta kai toivon katsojia sille.

– Minua on aina kohdeltu julkisuudessa kauniisti. Mutta koska julkisuutta ei voi hallita, pitää itse punnita rajansa.

– Olen kuitenkin aika yksityinen. Tämä maskiaika on ollut myös hyvä, kun on voinut peittää kasvonsa, Outi naurahtaa.

Mutta koskaan Outi ei ajattele, että hänen pitäisi kulkea aina viimeisen päälle tällättynä. Siitä hän ilahtui, että Viimakin näytetään paljaana kaikista pakkeleistaan.

Outi Mäenpää on tehnyt pitkän uran elokuva-alalla.

Jo pitkään Outi on tehnyt vuorovaikutuksen ja viestintäkoulutuksen töitä. Hän on valmistunut myös työnohjaajaksi. Ei hän siis istu kotona odottamassa elokuvarooleja.

– Reissaan paljon, mutta olen oppinut, että määräänsä enemmän ei voi kouluttaa. Katson nyt enemmän jaksamistani, Outi kertoo.

Korona tosin vei Outiltakin työreissut. Ratkaisuksi hän keksi perustaa Viesti ja vaikuta -verkkokurssin poikansa Jussin avulla.

– Olin ihan liekeissä etätyöstudiostani, Outi kertoo.

Outin esikoinen Jussi tekee ohjauksia ja käsikirjoituksia. Kuopus Joonaskin on jo muuttanut omaan elämäänsä.

Elokuvan Viima käyttää päihteitä ja sekoilee Helsingin yössä. Siitä Outi ei tunnista itseään, mutta kylläkin Viiman vaikeudesta kohdata häpeän tunteet.

– Välillä tunnen kyvyttömyyttä niin, että tarvitsisin lomaa elämästäni, Outi huokaa.

Outi Mäenpään arki pyörii tällä hetkellä peräti kolmen kaupungin välillä.

Lastensa isästä erottuaan Outi eli yksinhuoltajana, sen jälkeen tuli kuuden lapsen uusioperhe-elämä elokuvatuottaja Kai Nordbergin kanssa. Edelleen Outi on tekemisissä varsinkin ex-puolisonsa kaksostyttöjen kanssa.

– He olivat puolitoistavuotiaita, kun tulin heidän elämäänsä, joten emme me voi toistemme elämästä kadota.

Eron jälkeen Outi oli vuosia sinkku, mutta ahdistavaa yksinäisyyttä hän ei tuntenut. Hän jopa tarvitsee yksinoloa enemmän kuin sosiaalista elämää.

– Kaikkein eniten tarvitsen metsää ja eläimiäni. Erityisherkkänä menen helpolla jotenkin sekaisin muista ihmisistä, Outi naurahtaa.

– Mutta varmasti kaikki kokevat välillä yksinäisyyttä, jonka uskon liittyvän kuoleman pelkoon, hän jatkaa.

Outin ja Juha Ruusuvuoren tuttavuus alkoi 30 vuotta sitten Tampereella yhteisessä työprojektissa, mutta romanttista säätöä heillä ei silloin ollut.

– Mentiin Mathildedahlissa kahville, Outi kertoo kohtalokkaasta tapaamisesta.

Outilla on vapaa-ajan asunto Mathildedahlissa. Ruusuvuori asuu Taalintehtaalla, lyhyen ajomatkan päässä. Nyt he kulkevat kolmen paikan välillä: Kirkkonummella, Taalintehtaalla ja Mathildedahlissa.

Outi Mäenpäätä ja hänen nykyistä puolisoaan yhdistää taiteilijuus.

Ennen kohtalokasta kahvittelua Outi letkautti lehtihaastattelussa menevänsä vielä kolmannen kerran naimisiin. Nyt se tulkittaisiin tosiasiana, eikä kevyenä heittona.

– Jos joskus vielä menen naimisiin, toivon, että se olisi loppuelämän liitto. Olen onnellinen, että tällainen suhde tuli, mutta kiire tässä ei ole mihinkään.

Outi ei pidä mahdottomana ajatusta, että hän lähtisi koirineen ja hevosineen Kirkkonummelta. Ehkä vaikeinta hänelle olisi luopua nykyisestä tallistaan, jossa hevosista huolehtii kolme naista.

– Juhakin viihtyy tallilla, hänen edesmenneellä puolisollaankin oli hevonen. Hän on eläinihminen, mikä helpottaa monia asioita, Outi kertoo.

Juha Ruusuvuori on parhaillaan Portugalissa kirjoittamassa. Hänen uusin romaaninsa Piraatin perintö julkaistiin elokuussa. Outin mielestä sekin on hienoa, että molemmat voivat lähteä vapaasti minne vain. Aina ei tarvitse olla kylki kyljessä.

Outin kaksi poikaa ja Juhan tyttäret ovat kaikki aikuisia, joten lastenhoito-ongelmiakaan ei enää ole.

– Meitä yhdistää taiteilijuus. On helpompaa, kun ymmärtää toisiaan. Tarvitsemme molemmat myös omaa tilaa. Yhdistää meitä myös tarve asua maaseudulla lähellä merta, Outi kertoo.

Haastattelun jälkeen Outi lähtee ajamaan kotiinsa.

– Ensimmäiseksi pitää viedä heinät hevosille, hän kertoo ohjelmastaan.