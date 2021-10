Minttu Räikkönen paljasti Me Naiset Radiossa, mitä pari tekee Kimin uran päätyttyä – perheen arki mullistuu täysin

Minttu Räikkönen kertoi perheensä tulevaisuudensuunnitelmista Me Naiset Radion haastattelussa. Hän kommentoi myös Kimi Räikkösen koronatartuntaa.

Formulamaailmasta saatiin elokuun lopussa yllättäviä uutisia, kun Kimi Räikkönen ilmoitti lopettavansa pitkän F1-uransa.

– Se on siinä. Tämä on viimeinen kauteni formula ykkösissä. Tämä on päätös, jonka tein viime talvena. Se ei ollut helppo päätös, mutta tämän kauden jälkeen on uusien haasteiden aika, Räikkönen kertoi elokuussa Instagramissa.

Räikkönen on ollut toistaiseksi vaitonainen siitä, mitä hän aikoo tehdä menestyksekkään uransa jälkeen. Hänen puolisonsa Minttu Räikkönen paljasti perjantaina Me Naiset Radiossa, millaisia suunnitelmia perheellä on ensi vuodelle.

Mintun mukaan pari on pitänyt toistaiseksi suunnitelmansa hyvin avoimina. Hän paljasti Jenni Alexandrovan ja Ellen Jokikunnaksen haastattelussa, etteivät hän ja Kimi pidä tarkkojen suunnitelmien luomisesta, vaan katsovat mieluummin rauhassa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Tiedossa on kuitenkin ainakin yhteistä laatuaikaa koko perheen voimin. Räikkösillä on kaksi lasta, 6-vuotias Robin-poika ja 4-vuotias Rianna-tytär.

– On ihan auki, että mitä tapahtuu ensi vuonna, mutta pitkälle reissulle lähdemme koko perheen kanssa sitten, kun hommat ovat ohi. Ehkä ne sitten siellä selviävät ne tulevaisuuden jutut, Minttu Räikkönen kertoi Me Naiset Radiossa.

Kimi Räikkösen uran päättyminen tarkoittaa muun muassa sitä, ettei hän ole enää sidottu formuloiden tiukkaan aikatauluun. Matkat kisapaikoille loppuvat, ja samalla kalenteriin vapautuu valtavasti tilaa.

Minttu Räikköselle puolison uusi, kiireettömämpi elämänrytmi on tervetullut muutos. Perheen arki mullistuu sen myötä täysin, sillä tähän asti he ovat joutuneet odottamaan Räikkösen harvoja vapaapäiviä sopiakseen yhteistä tekemistä.

– Se, mitä odotan tämän myötä, on se aikatauluttomuus. Totta kai on lasten koulut ja harrastukset ja mun omat juttuni, mutta sitä odotan, ettei ole sellaista hirveää aikataulua, minkä mukaan aina eletään, Minttu sanoi Me Naiset Radiossa.

– Sellainen elämä houkuttaa ja on nyt odottamassa, että ei tarvitse elää se kalenteri kourassa koko ajan.

Räikkösten perhe sai hiljattain ikäviä uutisia, kun Kimillä todettiin koronatartunta syyskuun alussa. Minttu kertoi Me Naiset Radion haastattelussa, että perhe selvisi viruksesta onneksi vähällä. Hän uskoo, että siinä auttoivat heidän ottamansa koronarokotukset.

– Olimme rokotettuja ja uskon, että se varmasti auttoi siihen, ettei mitään sen ihmeempiä oireita tai jälkiseuraamuksia tullut ainakaan tähän asti.

Räikkösen koronatartunta paljastui Hollannin F1-osakilpailun yhteydessä, ja hän lensi yksityiskoneella kotiinsa välittömästi positiivisen koronatestituloksen saatuaan.

Räikköset asuvat nykyään Sveitsissä, Baarin kaupungissa. Minttu uskoo, että heidän kotinsa pysyy siellä ainakin toistaiseksi, vaikka Kimin formulaura päättyykin.

– Sveitsi on meille koti ja täällä on tosi hyvä olla. Ei ainakaan näillä näkymin ole tulossa muutoksia siihen, hän kertoi Me Naiset Radion haastattelussa.

Muutama vuosi sitten Minttu sanoi Meidän perhe -lehdelle, että perhe voisi muuttaa Suomeen siinä vaiheessa, kun heidän Robin-poikansa aloittaa koulun.

– Suunnitelma ei ole kiveen hakattu, mutta tällä hetkellä haluaisimme niin, että lapset tulevat Suomeen kansainväliseen kouluun, Minttu sanoi Meidän perhe -lehdelle.

