”Amatsonilauma” aikoi kidnapata Charlesin ja Diana karkaili kuin agentti – uutuuskirja paljastaa hurjat tarinat brittihovin suojelusta

Dianan ja Charlesin suhdeseikkailut eivät tehneet henkivartijoiden elämästä helppoa. Poliisit onnistuivat estämään myös omituisen kidnappausjuonen, mutta hengenlähtö kävi kerran varsin lähellä.

Brittihovista kirjoitettu uutuuskirja paljastaa, millaisiin tilanteisiin Dianaa ja Charlesia turvanneet henkivartijat joutuivat toisiaan pettäneen pariskunnan metkujen takia ja kuinka lähelle hengenvaaraa nuori Charles oikeasti joutui.

Asia selviää brittilehti The Daily Mailin The Secret Royals: Spying and the Crown, from Victoria to Diana -kirjasta etukäteen julkaisemista otteista. Richard Aldrichin ja Rory Cormacin kirja julkaistaan ensi viikolla.

Kun Charles hurautti autollaan reilut 20 kilometriä Highgroven maalaiskartanostaan tapaamaan tuolloista rakastajatartaan Camilla Parker-Bowlesia, hänellä piti aina olla mukana henkilökohtainen vartija.

Dianan henkivartija puolestaan joutui nukkumaan alakerran sohvalla, kun Diana vieraili oman rakastajansa James Hewittin luona tämän äidin maaseutuasunnolla. Kirjan mukaan Diana toivoi, että vartijat olisivat vain jättäneet hänet asunnolle viikonlopuksi, mutta ajatus siitä että jotain tapahtuisi ja vartijat joutuisivat vastuuseen laiminlyönnistään, kauhistutti heitä.

Lisämausteensa lähes komedialliseen suhdesoppaan tuo se, että Hewittin ja Parker-Bowlesin kaupunkiasunnot Lontoossa sijaitsivat käytännössä vastapäätä toisiaan. Ja niiden vieressä oli Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n päämaja.

Kirjan mukaan Camillalla oli omaperäinen tapa puuhailla kotitöitä alasti. Ainakin kerran Hewitt vilkaisi ikkunastaan kadun yli ja näki naisen ilman vaatteita. Jotta asia olisi tarpeeksi kiemurainen, Camillan tuolloinen aviomies Andrew Parker Bowles (ja prinsessa Annen ex-poikaystävä) oli Hewittin esimies.

Syrjähyppelyyn oman vaikeutensa toi se, että brittilehdistö hankki myyriä Buckinghamin palatsin työtekijöiden joukosta. Daily Mail muistuttaa, miten palatsin lehdistösihteeri Michael Shea ylpeänä kertoi The Sun -lehdelle, miten hän oli saanut paljastettua lehdelle tietoja vuotaneen henkilön. The Sun vastasi tuhahtaen: ”Tuskin, heitä on 11.”

Vuotoriskin seurauksena Diana ja Charles pyrkivät välillä salaamaan tekemisensä jopa omilta vartijoiltaan. Erityisesti Diana toimi välillä kuin mikäkin agentti ja karisti seuranneet vartijat kannoiltaan. Eräällä kerralla, kun pari oli jo eronnut, Itävallassa laskettelemassa ollut Diana hyppäsi ensimmäisen kerroksen parvekkeelta lumihankeen päästäkseen yksin valvomattomalle myöhäisillan kävelylle.

Dianan kerrotaan myöhemmin käyneen suorasukaisen keskustelun niin sanottujen VIP-henkilöiden suojelusta vastaavan poliisiyksikön johtajan David Maynellin kanssa.

Dianan mukaan hänen ”korkeassa asemassa” olevien lähteidensä mukaan ainakin viisi henkilöä olisi määrätty ”tarkkailemaan” hänen tekemisiään mukaan lukien kuuntelemaan puheluita. Diana uskoi, että kaiken takana oli jokin tiedusteluyhteisön sisällä toimiva huippusalainen ja vaiettu joukko, mutta Meynellin mukaan tästä ei löytynyt todisteita.

Yhdysvaltojen tiedusteluvirasto NSA vakuutti myöhemmin, ettei se vakoillut Dianaa, joskin Yhdysvaltojen tiedetään tarkkailleen hovia yleisellä tasolla ja siten myös Dianan tietoja päätyi mappeihin.

Mitä tulee varsinaisiin vaaratilanteisiin, kirja kertoo Charlesin olleen hankala tapaus lähtiessään opiskelemaan Cambridgeen 60-luvulla, sillä vartijat joutuivat seuraamaan pyörälenkkejä rakastanutta prinssiä ympäri kampusta.

Suurimpana huolena olivat kuitenkin nuoret naiset. Vuonna 1968 prinssin henkilökohtainen henkivartija Michael Varney sai tiedon, että yliopiston perinteisellä naamiais- ja kepposteluviikolla joukko ”kärkkäitä feministiopiskelijoita” aikoisi kidnapata Charlesin lunnaita vastaan. Poliisin ”amatsonilaumaksi” nimittämän ryhmän suunnitelma oli ilmeisen hiottu, sillä heillä oli hankittuna pakoauto ja järjestettynä jonkinlainen turvatalo panttivangilleen.

Varney itse epäili, että Charles olisi ehkä nauttinut seikkailusta ja jopa sympatisoinut ryhmän ajatusmaailmaa, mutta jos hanke olisi onnistunut, olisi se ollut henkivartijalle katastrofi.

Varney onnistui järjestämään tapaamisen ryhmän johtajan kanssa ja varoitti tätä suunnitelman toteuttamisesta varsin rajujen uhkausten kera. Hän sai vastaukseksi ”kaikki mahdolliset kirosanat”, mutta lopputulos oli että suunnitelma peruttiin.

Seuraavana vuonna uhka oli todellisempi. Kesällä 1969 Charles oli määrä kruunata virallisesti Walesin prinssiksi ja luovuttaa hänelle tittelin mukaiset kruunu ja valtikka televisioidussa seremoniassa. Tiedusteluviranomaiset olivat kuitenkin huolissaan nousevasta walesiläisestä nationalismista ja pelkäsivät terrori-iskua syrjäisessä linnassa järjestettyyn seremoniaan.

Walesissa oli jo aiemmin toteutettu useita pommi-iskuja ja eräs militanttinationalisti oli leuhkinut suunnitelleensa koiralleen pommiliivin, jonka avulla räjähteet saataisiin lähelle kuninkaallisia. Toisessa suunnitelmassa linnan ylle olisi lennätetty radio-ohjattu pienoiskopteri, joka olisi pudottanut lantaa Charlesin päälle.

Pääministeri Harold Wilson harkitsi tosissaan koko tapahtuman perumista sen jälkeen, kun satamasta, jonne kuninkaallisen aluksen piti kiinnittyä, löytyi pommi. Myöhemmin selvisi, että samaan aikaan Neuvostoliitto ja KGB suunnittelivat kaikkien huomaamatta omaa sabotaasioperaatiotaan tapahtumaan liittyen.

Prinsessa Margaretin tuolloinen puoliso, lordi Snowdon kuvaili myöhemmin, että Charlesilla oli ”paskat housuissa” ja kuningatar Elisabet lepuutti kruunajaisten jälkeen hermojaan kuusi päivää.

Kuinka lähellä Charlesin hengen menetys todellisuudessa sitten oli? Kun nationalistijoukkion kärkinimiin kuulunut John Jenkins pidätettiin myöhemmin samana vuonna, kävi ilmi, että hän oli ollut kyseisenä päivänä kruunajaispaikalla. Hän väitti, että olisi voinut tarttua kivääriin ja ampua Charlesin seremonian aikana.