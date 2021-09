Dave Grohl päätti tehdä coverin Rick Astleyn ikonisesta pop-hitistä – löysi yllättävän yhteyden Nirvanan tunnetuimpaan biisiin

Never Gonna Give You Up alkoi kuulostaa hyvinkin tutulta.

Foo Fightersin Dave Grohl kertoo, että hänen entisen bändinsä tunnetuimmalla kappaleella on yllättävä yhteys toiseen biisiin. Eikä mihin tahansa biisiin, vaan poptähti Rick Astleyn superhittiin Never Gonna Give You Up.

Annetaanpa miehen itsensä kertoa, mitä hän huomasi vuonna 2017, kun Foo Fighters päätti tehdä coverin Astleyn biisistä.

– Ryhdyimme Foo Fightersin kanssa tekemään kappaleesta omaa versiota, kun olimme festareilla Japanissa. Aloimme todella opiskella alkuperäistä biisiä, Grohl muistelee Huffpostin mukaan.

– Yhtäkkiä aloin ymmärtää, että Rickin kappaleen sovitus oli täsmälleen samanlainen kuin Nirvanan Smells Like Teen Spiritin. Sointukierrossa oli mieletön samankaltaisuus. Se on totta. Ensin on riffi, sitten rummut tulevat sisään ja ensimmäinen säkeistö… Siinä on aika paljon samaa. Ajattelin, että herran jestas! Aloimme soittaa biisiä ihan vitsillä Nirvana-tyylillä, ja teimme sen lopulta kymmenen kertaa putkeen.

Festareiden kohokohta oli, kun itse Rick Astley asteli lavalle Foo Fightersin kanssa, ja he esittivät yhdessä hyvin teen spirit -henkisen version Never Gonna Give You Upista.

Tuloksen voi tarkistaa YouTubesta: