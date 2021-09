Tiinan ja Tapion kodin käsittämätön pohjaratkaisu aiheutti päänvaivaa – 60 000 euron remontti sai aikaan valtavan muutoksen

Tiina, Tapio ja Tapion 6-vuotias Kerttu-tytär avaavat Helsingin Töölössä sijaitsevan 62-neliöinen kaupunkikotinsa ovet Remppa vai muutto Suomi -sarjassa.

Toimimaton pohjaratkaisu on asunnon suurin ongelma, vaikka sijainti meren ja keskustan lähellä ovatkin iso plussa.

Sisustusarkkitehti Marko Paananen ja kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay häkeltyivät nähdessään asunnon ensimmäistä kertaa, sillä keittiö sijaitsee käytännössä eteisessä ja Kertun huone olohuoneessa. Myös erilaiset oviaukot ja luukut ovat saaneet perheen keksimään omaperäisiä ratkaisuja työrauhan ja yksityisyyden lisäämiseksi.

Tiinan ja Tapion toiveissa on, että Kerttu-tytär saisi oman huoneen ja erikoinen keittiö-eteinen muutettaisi käytännöllisemmäksi.

60 000 euron budjetilla Marko saa loihdittua asuntoon upean keittiön ja käytännöllisen eteisen. Myös pohjaratkaisua muuttamalla Kerttu saa oman tilansa ruokailuhuoneen yhteyteen. Alkovi muuttuu parin makuuhuoneeksi.

Asunto on muuttunut niin paljon, että Tiina ja Tapio joutuvat sulattelemaan muodonmuutosta hetken aikaa, ennen kuin he saavat puettua tunteensa sanoiksi.

– Oli todella hämmästynyt olo, kun tultiin sisälle, Tiina sanoo.

– Huoneiden ovien paikat muuttuneet, kaappien paikat muuttuneet, seinät on auenneet… muutos on massiivinen, Marko myhäilee.

Pari osti Töölön kaupunkikodin muutama vuosi sitten 339 000 eurolla. Anne kertoo, että remontin myötä asunnon myyntihinta olisi nyt 460 000 euroa.

– Pitäskö meidän jäädä tohon, Tapio pohtii.

Tiina epäilee, että remontista huolimatta asunto ei välttämättä vieläkään vastaa perheen kaikkia tarpeita.

– Vai pitäskö meidän muuttaa. Me ollaan niin kauan kärsitty tossa. Voiko toi vieläkään oikeesti toimii? hän epäilee.

Anne Ramsay on esitellyt parille Punavuoressa sijaitsevan kerrostalokaksion, joka teki molempiin suuren vaikutuksen. Pari punnitsee pitkään muuton ja rempan välillä.

– Supervaikea päätös. En ole varma, ollaanko me vieläkään ihan varmoja, mutta päätös on saatu aikaiseksi. Meidän päätös on muutto, Tiina sanoo.

– Asunto on nyt aivan ihana ja siinä on ihana tunnelma, mutta kyllä me ennen pitkää tarvitaan oikea huone, he perustelevat päätöstään.

