Minttu Räikkönen edusti mekossa, jolla on päätä huimaava hintalappu – loisti Bond-elokuvan ensi-illassa

Kimi Räikkönen osallistui uuden James Bond -elokuvan ensi-iltaan Sveitsissä yhdessä vaimonsa Mintun kanssa.

Odotetun James Bond -elokuvan 007 No Time to Die ensi-ilta järjestettiin tiistaina yhtäaikaisesti Lontoon Royal Albert Hallissa ja Zürichin elokuvajuhlien gaalanäytöksessä.

Jälkimmäiseen juhlailtaan osallistui myös F1-tähti Kimi Räikkönen yhdessä vaimonsa Mintun kanssa, vaikka ”Jäämies” ei ole uransa aikana tunnetusti juuri viihtynyt virallisissa juhlatilaisuuksissa.

Pariskunta poseerasi tyylikkäinä kameroille gaalan kuvauspaikalla.

Minttu oli pukeutunut Pradan mustaan, silkistä ja villasta valmistettuun ja kristallein koristeltuun hihattomaan mekkoon, joka maksaa 4 300 euroa.

Myös Mintun laukku löytyy Pradan mallistosta ja sen hinta liikkuu vajaassa 2000 eurossa.

Minttu julkaisi kuvan punaiselta matolta myös Instagram-tilillään.

– Bond. James Bond, Minttu kirjoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi kuvatekstissä.

Seuraajat ihastelivat tyylikästä pariskuntaa ja moni ehdottikin, että Kimin tulisi olla seuraava James Bond sen jälkeen, kun Daniel Craig ripustaa pistoolinsa naulaan.

– Man. Iceman, eräs seuraaja mukaili Bondin käyttämää tervehdystä.

Mintun ensi-ilta-asu on suoraa jatkoa hänen varikkotyylilleen, joka on kerännyt monesti suitsutusta. Hänet tunnetaan myös hintavasta vaatemaustaan. Tummalla kaunottarella on nähty muun muassa Hermésin tuhansien eurojen arvoisia nahkalaukkuja. Luksusmerkki Prada on lisäksi vilahdellut useasti aiemminkin Minttu Räikkösen yllä. Vuonna 2019 Kimi Räikkönen julkaisi kuvan isänpäivälahjastaan, joka sisälsi puolisolta ja lapsilta saadun Prada-aiheisen yllätyksen.

Minttu luo myös itse uraa muotimaailmassa. Vuonna 2019 hän kertoi suunnitelleensa vaatemalliston yhdessä Gugguu-merkin kanssa. Minttu kertoi innostuneensa lastenvaatteita valmistavasta yrityksestä jo odottaessaan Robinia. Vastuullisuutta peräänkuuluttava Minttu arvostaa yrityksen filosofiassa kotimaisuutta ja laatua. Tietysti tärkeää on sekin, miltä vaatteet näyttävät.

F1-väkeä oli paikalla myös Lontoon ensi-illassa. Siellä tuoreen jännärin näkivät ainakin Mercedeksellä ensi kaudella ajava George Russell, Lance Stroll sekä Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner.

Formulavarikollakin on tällä kaudella nähty James Bond -teemaa. Aiemmin syyskuussa Monzan osakilpailussa Aston Martinin F1-tallin ajokkeja komisti 007-logo.

Poikkeuksellisen monta kertaa aikataulustaan koronapandemian takia viivästyneen 007 No Time to Die -elokuvan Suomen ensi-ilta on vuorossa torstaina 30.9.