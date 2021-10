Roosaliina, 28, harkitsi kauneusleikkaukseen menemistä, kunnes teki tärkeän oivalluksen – nyt hänellä on painavaa sanottavaa kauneusoperaatioista: ”Pelottaa se ajatus...”

Wellnessmalli-finalisti Roosaliina Sunikka kertoo olevansa huolissaan nuorten puolesta, jotka seuraavat kauneusoperaatioita mainostavia somevaikuttajia.

Liian iso nenä, liian pienet huulet, liian pienet silmät. Tätä mantraa helsinkiläinen Roosaliina Sunikka, 28, toisti nuorempana mielessään peilin edessä. Teini-ikäisenä hän jopa suunnitteli menevänsä nenäleikkaukseen.

– Kuvittelin nenäni olevan iso ja inhosin sen epäsymmetriaa. Minulle ei ole tehty minkäänlaisia radikaaleja toimenpiteitä, mutta harkitsin niiden ottamista nuorempana, Sunikka selvittää.

– Nuorena olin masentunut ja koin olevani ruma ja arvoton, hän lisää.

Sunikka on kulkenut pitkän matkan itsensä hyväksymiseen ja arvostamiseen. Tie on ollut opettavainen, ja nyt hänellä on siitä jaettavaa muille. Helsinkiläinen Sunikka tavoittelee tänä vuonna Wellnessmallin titteliä. Personal trainerina työskentelevä Sunikka haluaa kannustaa ihmisiä löytämään omat vahvuutensa, olemaan armollisempia itseään kohtaan ja vaalimaan erilaisuuttaan.

– Nykyään näen itseni arvokkaana ja itsevarma naisena, joka rakastaa itseään puhtaasti sellaisena kuin on.

– Tietysti on huonojakin päiviä, kun ei ole niin hyvä fiilis omasta kehosta tai naamasta. Olen silloin itselleni armollinen, enkä tuijota itseäni suurennuslasin läpi ja välttelen mahdollisuuksien mukaan peilejä. En anna huonojen päivien liikaa vaikuttaa siihen, miten itseni näen, hän alleviivaa.

Satakunnan Kokemäellä kasvanut Sunikka on suosittu Instagram-kuvapalvelussa, jossa hänellä yli 11 tuhatta seuraajaa. Sunikka on käyttänyt näkyvyyttään hyväksi puhumalla ulkonäköpaineista ja miten kauneustoimenpiteiden yleisyys ja normalisointi lisäävät niitä. Hän on puhunut aiheesta myös Vilkasta rauhaa -nimisessä podcastissaan.

Sunikka itsekin nuorempana harkitsi kauneusleikkaukseen menemistä, kunnes pysähtyi tärkeän kysymyksen äärelle, miksi ylipäätään kokee tarpeen muokata ulkonäköään.

– Alkuun haluan sanoa, että en halua arvostella tai tuomita ketään. Jokaisella on oikeus päättää, mitä tekee omalle vartalolleen. Olen kuitenkin sitä mieltä, että suurin osa olisi paljon kauniimpi ilman. Ei ole hyvä normalisoida kauneusleikkauksia, koska niihin liittyy aina riskinsä, ja ne vääristävät nais- sekä mieskuvaa ja lisäävät ulkonäköpaineita, Sunikka linjaa.

Hän kertoo olevansa huolissaan etenkin nuorten puolesta, jotka seuraavat kauneusoperaatioita mainostavia somevaikuttajia.

– En koe sitä hyväksi, että näihin toimenpiteisiin jaellaan alennuskoodeja ja suorastaan kannustetaan kauneustoimenpiteisiin. Pelottaa se ajatus, että nuorille viestitään, etteivät he riitä sellaisina kuin ovat.

Sunikka huomauttaa, että moni vertaa itseään johonkin, jota ei ole edes mahdollista saavuttaa.

– Itsensä hyväksyminen pitäisi lähteä muualta kuin siitä, että lähdetään tosi radikaalisella tavalla muuttamaan ulkonäköä. Olisi hyvä tehdä työ oman pään sisällä ja käydä vaikka puhumassa mahdollisista epävarmuuksistaan terapeutille. Me usein nähdään itsemme ja ulkonäkömme eri tavalla kuin toiset, hän sanoo.

Maailmalla paljon matkustellut Sunikka kertoo, että ulkomailla asuessaan ja matkustaessaan hän vietti paljon aikaa yksin ja alkoi nähdä itsensä uudessa valossa.

– Aloin löytämään omat vahvuuteni ja asioita, joissa olen hyvä. Siirsin energiani niihin sen sijaan, että olisin keskittynyt korjaamaan heikkouksiani. Tämä kaikki kasvattivat minulle vahvan itsetunnon.

– Ikäkin tuo armollisuutta ja kykyä huomata, että on muutakin kuin se ulkoinen kuori. Nykyään keskityn sisäiseen valooni ja voimaani, hän tiivistää.

Sunikka kertoo lähteneensä mukaan Wellnessmalli-kisaan, jotta hän saisi käyttää ääntään ja herättää keskustelua vaikeistakin asioita.

– Some luo paljon paineita, ja monet muokkaavat kuviaan ja luovat valheellista kuvaa, mitä minä haluan olla osaltani ehkäisemässä, hän päättää.

Vuoden 2021 Wellnessmalli valitaan Helsingin Casinolla 23. lokakuuta järjestetyssä finaalissa.

Lue lisää: Wellnessmalli-finalisti Jutta, 19, työskentelee vartijana ja haluaa poliisiksi – mieskollegan törkeä kommentti sai espoolais­kaunottaren pöyristymään

Lue lisää: Kymmenen Wellnessmalli-finalistia poseeraa sporttisissa kuvissa – äänestä suosikkiasi!