Tiinan ja Tapion kodissa on niin outo pohjaratkaisu, että myyminen tuntuu mahdottomalta – pariskunnan epärealistiset odotukset saavat Anne Ramsayn leuan loksahtamaan

Tiinan ja Tapion koti Helsingin Töölössä tuottaa asukkailleen päänvaivaa erikoisen pohjaratkaisun takia.

Tällä viikolla Remppa vai muutto Suomi -sarjassa tutustutaan Tiinan ja Tapion kotiin Helsingin Töölössä. Kompaktin 62-neliöisen kaupunkikodin suurin haaste on asunnon pohjaratkaisu, jonka takia pari on joutunut tekemään kotonaan varsin persoonallisia ratkaisuja. Keittiö sijaitsee eteisessä ja Tapion Kerttu-tytär nukkuu olohuoneessa.

Marko Paanasen ja Anne Ramsayn leuat loksahtavat kirjaimellisesti auki, kun he astuvat parin kotiin ensimmäisen kerran. Oven takaa paljastuu nimittäin keittiö, eikä suinkaan eteinen.

– Ohhoh…, Anne henkäisee.

– Tää voi olla välittäjällekin oikeesti haaste. Mehän pamahdettiin suoraan keittiöön.

– Hiljaseks veti, Marko komppaa.

Marko ja Anne eivät muista nähneensä hetkeen vastaavaa pohjaratkaisua, jossa kodin keittiö sijaitsisi eteisessä.

– Mä oon ihan häkeltynyt. Tää on jotenkin… erikoinen, Marko kummastelee.

Tiina ja Tapio pitävät asunnon sijainnista, mutta kodin pohjaratkaisu tuottaa arkeen suuria haasteita. Tapion tyttärellä ei ole asunnossa omaa huonetta, joten hän nukkuu olohuoneessa. Pari toivoo, että tyttö saisi muuton tai remontin myötä oman huoneensa.

– Me ollaan jouduttu vähän improvisioimaan ja laittamaan kaappeja tukkimaan oviaukkoja. Nää ratkaisut on olleet aika hätäratkaisuja, ne toimii toistaiseksi, kun ei olla parempaan pystytty tai keksitty, Tapio myöntää.

– Mun on tosi vaikee uskoa, että tähän keksittäisi mitään taikoja. Toivo alkaa loppumaan, Tiina sanoo.

Tiina olisi valmis muuttamaan kauemmaksi keskustasta, mutta Tapio on vaatimuksissaan ehdoton. Pari etsii kolmiota läheltä Etu-Töölöä, mutta 480 000 euron budjetti herättää Annessa suuria epäilyksiä.

– Okei… No niin, aika tiukkaa saattaa tehdä. Ootteks te yhtään valmiita menemään pidemmälle kuin Töölö? Meilahti, Munkkiniemi…? Anne kyselee varovasti kuullessaan parin toiveet.

– No ei oikeestaan, Tapio vastaa.

Anne sanoo kameroille, että kolmion löytäminen 480 000 euron budjetilla Töölöstä on äärimmäisen epätodennäköistä.

– Tällä budjetilla me ei takuulla tulla löytämään tällaista asuntoa. Me tullaan löytämään asunto, jossa he joutuvat tekemään samanlaisen kompromissin kuin tässä kodissa, Anne toteaa napakasti.

Remppa vai muutto Suomi Nelosella ja Ruudussa torstaisin klo 20. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.