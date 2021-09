Kirja paljastaa: Tällainen oli Melania Trumpin ”hiljainen kosto” puolisonsa naisjutuista

Valkoisen talon entinen työntekijä Stephanie Grisham kertoo uutuuskirjassaan, miten Melania Trump todella reagoi huhuihin miehensä uskottomuudesta.

Melania Trumpia on kuvailtu Valkoisen talon historian ”privaateimmaksi” ensimmäiseksi naiseksi.

Melania Trumpin entinen lehdistösihteeri Stephanie Grisham tarjoaa uutuuskirjassaan I’ll take your questions now kurkistuksen maailman poliittisen eliitin elämään.

Grisham, 45, työskenteli Valkoisessa talossa vuodet 2016–2021. Tuon ajanjakson hän toimi myös Yhdysvaltain ensimmäisen naisen, ystävänsä Melania Trumpin, henkilöstöpäällikkönä ja lehdistösihteerinä. Grisham seurasi siis silloisen presidentin ja tämän puolison elämää varsin läheltä usean vuoden ajan. Sittemmin Grisham ajautui julkiseen välirikkoon Trumpien kanssa.

Trumpien avioliittoa on ruodittu lehtien palstoilla jo vuosien ajan, mutta Melania Trump ei ole koskaan kommentoinut esimerkiksi miehensä uskottomuuteen liittyviä väitteitä julkisesti. Uutuuskirjassaan Grisham kuitenkin paljastaa ensimmäisen naisen raivostuneen joka kerta, kun hän näki uutisia pettävästä aviomiehestään lehdissä.

Melania Trump ei ole koskaan kommentoinut miehensä uskottomuusväitteitä julkisesti.

Sekä Grisham että Melania Trump ovat aina kiistäneet huhut Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin avioliiton ulkopuolisista suhteista. Grishamin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, etteivätkö huhut olisi vaikuttaneet Melaniaan syvästi.

– Etenkin sen jälkeen, kun Stormy Danielsin ja häntä seuranneiden naisten syytökset tulivat julkisuuteen, koin, että rouva Trump oli käytännössä päästetty irti hihnastaan, Grisham kirjoittaa.

Grishamin kirjan perusteella rouva Trump ei kuitenkaan jäänyt toimettomaksi, vaan kosti miehelleen vaivihkaa. Hän alkoi tietoisesti jättää aviomiestään ulos valokuvista ja sosiaalisen median päivityksistä. Sen sijaan hän esiintyi mielellään valokuvissa komeiden, Yhdysvaltain armeijaan kuuluneiden miesten käsivarressa.

Stephanie Grisham työskenteli Valkoisen talon lehdistösihteerinä.

Grishamin mukaan Melania ei myöskään koskaan uskonut aviomiehensä selityksiä, joita tällä toki oli aina valmiina uusien syytösten tullessa ilmi.

– Pilailetko? En usko tuosta mitään, Grisham kertoo Melanian todenneen.

YHDYSVALTOJEN entinen ensimmäinen nainen Melania Trump on nähty ihmisten ilmoilla tasan yhden kerran sen jälkeen, kun hän jätti Washingtonin miehensä kanssa tammikuussa.

Modernin historian ”privaateimmaksi” presidentin puolisoksi sanottu Melania Trump tallentui kuvaajien kameroihin heinäkuussa New Yorkissa yhdessä poikansa Barronin kanssa, kun parivaljakko poistui Trump Towerista.

Tuon lisäksi Melaniasta on nähty vilahduksia ainoastaan joidenkin Mar-a-lagon kartanon vieraiden Instagram-kuvissa. Vaikka Donald Trump on jo julkisuudessa väläytellyt aikeitaan palata presidentiksi, Melania Trumpia elämä Valkoisessa talossa ei enää lähipiirin mukaan houkuta.

