Judas Priestin kitaristi joutui sairaalaan sydänongelmien vuoksi – 50-vuotiskiertue siirtyy

Heavy metal -yhtye Judas Priest lykkää Yhdysvaltojen kiertueensa loppuosaa kitaristi Richie Faulknerin, 41, sairaalahoidon vuoksi.

Maanantaina yhtye ilmoitti, että Faulkner on sairaalassa hoidettavana sydänongelmien takia.

Asiasta on uutisoinut muun muassa musiikkilehti Rolling Stone.

Judas Priest on parhaillaan tekemässä uudelleenaikataulutettua 50-vuotiskiertuettaan Yhdysvalloissa. 50 Heavy Metal Years -kiertueen edellinen keikka oli sunnuntaina Kentuckyssa Louder Than Life -festivaaleilla. Seuraavan keikan piti olla keskiviikkona, ja Eurooppaan Judas Priestin on tarkoitus tulla ensi vuonna.

Suomessa bändin on määrä esiintyä kesäkuussa 2022.

– Heti, kun saamme jotain tietoja hänen lääkäreiltään siitä, milloin keikat voidaan järjestää, kerromme siitä – liput pysyvät voimassa, yhtye kertoi tiedotteessaan.

Richie Faulker tuli Judas Priestiin K. K. Downingin seuraajaksi vuonna 2011.