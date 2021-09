Tähdet pääsivät vihdoin nauttimaan James Bond -elokuvan ensi-illasta, jota on odotettu poikkeuksellisen pitkään.

Uusin James Bond -vakoojaelokuva 007 No Time to Die saa maailmanensi-iltansa tänään tiistaina Lontoossa. Luvassa on poikkeuksellinen spektaakkeli, sillä kyseisen elokuvan julkistamista ollaan jouduttu siirtämään useaan otteeseen.

Elokuvan alkuperäinen ensi-ilta oli suunniteltu olevan huhtikuussa 2020, mutta ensi-iltaa siirrettiin kolmesti koronaviruspandemian vuoksi.

Elokuva esitetään kutsuvieraille samanaikaisesti punaisen maton juhlatilaisuudessa Lontoon Royal Albert Hallissa ja Zürichin elokuvajuhlien gaalanäytöksessä tänään tiistaina. Suomen ensi-illan vuoro on torstaina 30.9.

Tähtiloistoa täynnä oleva ilta alkoi punaiselta matolta, jossa tähdet poseerasivat salamavalojen välkkeessä toinen toisensa jälkeen.

Elokuvan päätähti Daniel Craig pukeutui juhlallisuuksia varten marjapuuron väriseen samettitakkiin ja mustiin housuihin. Hänen vastanäyttelijänsä, ranskalainen Léa Seydoux edusti hempeänvaaleassa iltapuvussa. Lashana Lynch puolestaan säväytti keltaisessa.

Kenties illan odotetuimmat vieraat olivat kuitenkin kruununprinssi Charles puolisonsa Camillan kanssa sekä Walesin prinssi William ja herttuatar Catherine, joka käänsi katseita kimaltelevassa, läpikuultavassa kultapuvussa.

Asuvalinta oli herttuattarelle varsin epätyypillinen, sillä yleensä hänet nähdään hillitymmissä lookeissa, jopa juhlatilaisuuksissa.

Keräsimme tähän juttuun upeimman pukuloiston Bond-elokuvan punaiselta matolta Lontoosta.

Prinssi William ja herttuatar Catherine saapuivat tyylikkäinä juhlaan.

Prinssit puolisoineen Albert Hallissa.

Illan päätähti Daniel Craig punaisessa samettitakissaan.

Sade yllätti juhlijat. Kuvassa Lashana Lynch.

Ana de Armasin roolihahmon nimi on Paloma.

Judi Dench on englantilainen pitkän linjan näyttelijä, joka on nähty useissa Bond-elokuvissa.

Rami Malek on yksi elokuvan päätähdistä. Hän näyttelee pahista.

Laulaja Billie Eilish saapui myös elokuvan ensi-iltaan.

Jalkapallotähti Harry Kane vaimonsa Katie Goodlandin kanssa punaisella matolla.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Jason Momoa.

Christian Horner ja hänen vaimonsa, entinen Spice Girl Geri Horner.

Lontoon pormestari Sadiq Khan ja hänen vaimonsa Saadiya.

Elokuvan tähtikaarti, Lashana Lynch, Daniel Craig ja Lea Seydoux. Oikealla ohjaaja Cary Fukunaga.