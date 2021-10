Kimmo Vehviläinen heräsi aamuyöllä ja otti itsestään umpirehellisen kuvan – ”Alkaa ukko olla vähän kuitti”

Radiotoimittaja ja juontaja Kimmo Vehviläinen kuvasi viikkonsa tapahtumat.

Olet neljättä kautta Big Brotherin päivittäislähetyksen juontaja. Mikä on ollut mieleenpainuvin hetki näinä vuosina?

– En koskaan unohda ensimmäisen kauden finalistien Krisun ja Kevinin kasvoja, kun menimme Alman kanssa taloon hakemaan heitä. He näyttivät yhteiskunnasta eristyksissä eläneiltä, pelokkailta susilapsilta. Ja sellaisiahan he siinä vaiheessa olivatkin.

Työskentelet Aito Iskelmä -kanavan radiojuontajana. Mikä on elämäsi biisi ja miksi?

– 1. Yes: Changes. Täydellinen kertosäe. Kasvaa kohti taivaita. 2. Ben Howard: Keep your head up. Tämä muistuttaa mua parista vaikeasta vaiheesta elämässä, joissa tämä biisi on kulkenut mukana. 3. Juha Tapio: Ohikiitävää. Elämää suurempi biisi. Valtava tarina ja tunne.

Kuka olisi unelmiesi haastateltava ja miksi. Mitä haluaisit kysyä ?

–Josif Stalin: ”Nyt kun olet viinapäissäsi tapattanut yli 20 miljoonaa ihmistä, niin pitäisikö laittaa korkki kiinni?”

20.9. ”Maanantai klo 22.50. Suora BIg Brother-lähetys on päättynyt ja studion valot ovat sammuneet. Vieraana oli talosta häädetty Minna. Elämä jatkuu. Hänellä ja minulla. Aika lähteä kotiin.”

21.9. ”Ko 11.10. Saavun radion aamulähetyksen jälkeen kotiin. Herätän päiväunilta tämän ystävän, jonka innostus täyttää huoneen. Annan vastarakkautta eli palan kalkkunaleikettä.”

22.9. ”Keskiviikko klo 20.55. Suora lähetys alkaa nyt.Rakastan työtäni mm. siksi, että saan viikottain tavata ihania, lahjakkaita ja karismaattisia ihmisiä. Kuten Nina Mikkosen.”

23.9. ”Torstai klo 05.20. Saavuin kotiin BB-lähetyksen jälkeen puolen yön aikaan. Uni ei tule lähetysadrenaliinien takia heti, joten 3,5 tunnin sikeiden unien jälkeen reippaana ylös ja radioon. Alkaa ukko olla vähän kuitti.”

24.9. ”Perjantai klo 06.50. Viikon viimeinen radiolähetys. Elina Otsala on maailman ihanin juontopari. Hän on valmistellut lähetyksen jo viideltä aamulla, kun herra saapuu yli tuntia myöhemmin haukotellen paikalle.”

25.9. ”Lauantai klo 7.30. Ajoin jo perjantaina mökille hiljentämään pääni viikon kakofoniasta. Aamut ovat täällä uskomattoman kauniita. En puhu kellekään eikä kukaan puhu minulle. Parasta.”