Will Smith avautuu yli 20 vuotta kestäneestä avioliitostaan – vahvistaa sitkeät huhut avoimesta suhteesta todeksi

Will Smith avautuu yhdysvaltalaisen miestenlehden haastattelussa avoimesta avioliitostaan. Hän on ollut vaimonsa kanssa yhdessä 24 vuotta.

Näyttelijä Will Smith, 53, on ollut jo 24 vuotta naimisissa näyttelijänä ja laulajana tunnetun vaimonsa Jada Pinkett Smithin, 50, kanssa.

Parin liitto on ollut otsikoissa useiden värikkäiden käänteiden ja avioliiton ulkopuolisten suhteiden vuoksi. Nyt Smith vahvistaa tuoreessa miestenlehti GQ:n haastattelussa sitkeät huhut siitä, että he olisivat tehneet vaimonsa kanssa erityisen sopimuksen.

Smithin mukaan he ovat sopineet liittonsa aikana avoimesta suhteesta, eli he eivät ole aina harjoittaneet yksiavioisuutta.

– Meillä on ollut merkityksellisiä ja pitkiä keskusteluja siitä, millainen on täydellinen suhde. Mikä on täydellinen tapa kommunikoida pariskuntana? Smith kuvailee.

– Suurimmaksi osaksi meidän suhteessamme olemme valinneet ajatella niin, ettei yksiavioisuus ole ainoa täydellinen tapa toteuttaa suhdetta, Smith muotoilee.

Jada Pinkett Smith ja Will Smith menivät naimisiin 1997.

Vaikka avoin avioliitto toimii heille, myöntää Smith haastattelussa, ettei se välttämättä sovi kaikille.

– Olemme antaneet toisille todella paljon vapautta ja luottamusta. Uskomme, että jokaisen täytyy löytää oma tapansa toimia. Meille avioliitto ei voi olla kuin vankila, Smith toteaa.

– En suosittele meidän tapaamme kaikille, mutta olemme antaneet toisillemme vapauden ja ehdottoman tuen, joka on minun mielestäni rakkauden korkein muoto, Smith sanoo.

Will Smith on tunnettu lukuisista elokuvista, kuten I Am Legend, Ali ja Men in Black -elokuvasarjasta.

Näyttelijä myöntää haastattelussa, että hänelle monimuotoisemman avioliiton ajatteleminen on ollut työläämpää kuin hänen vaimolleen.

– Jada ei koskaan ole uskonut perinteiseen avioliittoon. Jadan perheessä on useita, joilla on ollut epätyypillisiä parisuhteita. Hän on kasvanut täysin erilaisessa ympäristössä kuin minä, Smith sanoo.

Pariskunta on ollut naimisissa vuodesta 1997 asti. Heillä on kaksi lasta, 23-vuotias Jaden Smith ja 20-vuotias Willow Smith.

Viime vuonna aviopari oli runsaasti otsikoissa, kun Jada Pinkett Smith yhdistettiin julkisuudessa tuolloin 27-vuotiaaseen laulajaan August Alsinaan.

Alsina väitti tv:ssä, että hän oli saanut Smithin siunauksen suhteelle.

– Istuimme alas Willin kanssa ja kävimme keskustelua heidän suhteensa muutoksesta avioliitosta elämänkumppanuuteen. Hän antoi minulle siunauksensa, Alsina kertoi tuolloin tv:ssä.

Myöhemmin Smith myönsi, ettei hän ollut ainoa, jolla oli avioliiton ulkopuolisia suhteita.

Kuvassa Will Smithin aiemmasta liitosta syntynyt esikoispoika Trey Smith, Jada Pinkett Smith, Willow Smith ja Will Smith.

Myös parin tytär Willow Smith on puhunut julkisuudessa epätyypillisistä suhteistaan. Willow Smith kertoi huhtikuussa olevansa biseksuaali ja haluavansa polyamorisen suhteen.

Laulajanakin tunnettu Willow Smith kertoi asiasta Red Table Talk -ohjelman haastattelussa, jossa mukana oli myös hänen äitinsä sekä hänen isoäitinsä Adrienne Banfield-Norris. Red Table Talk on Willow’n äidin Jada Pinkett Smithin Facebookissa esitettävä keskusteluohjelma.

Jada Pinkett Smith korosti tuolloin ymmärtävänsä täysin tyttärensä toiveet polyamorisuudesta.

– Tuo on minulle täysin ok. Kun kerroit asiasta, ymmärsin sen täysin, hän sanoo.

Isoäiti sen sijaan ei ollut aivan yhtä ymmärtäväinen lapsenlapsensa toiveita kohtaan.

– Minulle tuo näyttäytyy niin, että kaikki pyörii vain seksin ympärillä, isoäiti totesi.