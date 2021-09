Arttu Wiskarin kiistelty kappale laitetaan uuteen uskoon – paljastaa biisin taustalta löytyvän härskin tositarinan

Vain elämää -ohjelmassa kuullaan uusi versio Arttu Wiskarin Kahvimaidosta.

Suositun Vain elämää -ohjelman 12. kausi alkaa perjantaina Arttu Wiskarin päivällä. Pyhimys on valinnut versioitavaksi kappaleen, joka on herättänyt ilmestyessään kiivasta keskustelua.

– Mulla on sellainen fiilis, mulla ei tietenkään ole mitään tilastoja, mutta tämä on ehkä ärsyttänyt eniten sun tuotannosta ihmisiä. Aliarvostettu siinä herkkyydessään, mikä se syvyys on. Ei varmaan enää yllätä tässä, että nyt sitä rintamaitoa tänne kahvikuppiin, Pyhimys paljastaa.

Kappale on vuonna 2016 julkaistu Kahvimaito.

– Mä oon fiiliksissä, että joku on valinnut tän biisin ja se, että se olet sinä… Ihan uskomatonta! Wiskari ilahtuu.

Wiskari paljastaa, että kappaleen taustalla on hieman härskikin tositarina.

– Kahvimaidon tarina on hieno, se on tositarina. Vähän höystetyllä kynällä tehty, mutta yhdelle kaverille oli käynyt näin, että oli ollut jatkot, sitten ne oli päättyneet siihen, että toisen osapuolen oli lähdettävä kotiin, koska oli mentävä tyhjentämään rinnat. Hän oli nokkelasti keksinyt, että saako rintamaitoa kahviin, Wiskari kertoo.

– Tästä keskusteltiin, että haluatko sä oikeasti julkaista tällaisen biisin. Mä sanoin, että haluan. Ei kaikkien biisien tarvitse olla tosissaan tehtyjä, kerrankin kiva jysäyttää ja järisyttää musiikkialaa, artisti taustoittaa.

Wiskari kertoo saaneensa kappaleesta paljon negatiivista palautetta.

– Mä en missään vaiheessa miettinyt, että onko tää huono idea. Tämä oli Rintalan Jannen teksti, mutta kannoin sen kaiken, mitä siitä tuli. Siitä tuli paljon hyvää ja todella paljon myös huonoa.

– Se on hyvä esimerkki siitä, mitä artistin pitää pystyä kantamaan tässä hommassa. Jengihän automaattisesti sanoo, että sä oot paska jätkä, kun sä vedät tuollaisia juttuja.

Lavalle saapuu Pyhimyksen seuraksi kaksi tuttua räppäriä.

– Mulla on tänään kolme mikkiä tässä. Joku ehkä saattaa päätellä… Ehkä susta on ihan kiva, jos Teflon Brothers tulis tänne vetämään sulle yhden biisin. Tämä on se yllätys, joka ei yllätä ketään, Pyhimys nauraa.

Teflon Brothersin versioon on lisätty erilaista potkua ja rutkasti uusia lyriikoita, jotka saavat artisteilta ylistystä.

– Aina yhtä iso kunnia saada Teflon Brothers mukaan. Te tiiätte, että mä oon suuri fani, mä olen erittäin otettu joka suunnasta! Te veitte sen vielä astetta pidemmälle, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että jos joku sen voi tehdä, niin Teflarit on se porukka, Arttu toteaa.

Humoristisesta sävystä huolimatta artistit tarttuvat myös biisin vakavampaan sanomaan.

– Kaksi viimeistä säettä kertosäkeessä: ’toivon, että sinut vielä nään, oisin valmis perhe-elämään’, tuossa versiossa tuli sen kauneus ja syvin sanoma, että hei, tämä sykkii täällä sisällä, Suvi Teräsniska miettii.

– Mun mielestä myös tässä yhteiskunnassa on jäänteitä siitä, että miehen täytyy tehdä näin ja olla tätä, ja jos ootkin vähän yksinäinen etkä osaa tuoda tunteita esiin, niin siitä pidättyväisyydestä muodostuu traagista yksinäisyyttä, mitä Suomessa on paljon, Pyhimys miettii.

Vain elämää -ohjelman 12. kauden jaksot Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 20.