Podcast: Seksikäs-Suklaa pamauttaa julki vaietun totuuden – legenda ”tummaihoisten isoista peniksistä” aiheuttaa kiusallisen ilmiön julkisissa saunoissa

Seksikäs-Suklaa eli Luyeye ”Viki” Konssi avautuu Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja -podcastissa tummaihoisia miehiä koskevasta ilmiöstä, jonka kanssa hän on kamppaillut varhaisteinistä asti.

Toimittaja Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja -podcastin toisen kauden ensimmäisessä jaksossa vierailee helsinkiläinen räppäri ja tubettaja Seksikäs-Suklaa, oikealta nimeltään Luyeye ”Viki” Konssi.

29-vuotias räppäri avautuu podcastissa seksielämästään. Keskusteluun nousee myös yksi tiukassa istuva ennakkoluulo, joka koskee erityisesti tummaihoisia miehiä.

Seksikäs-Suklaa myöntää, että tummaihoiset miehet kokevat yhä edelleen rajuja ennakkoluuloja sukuelimiensä kokoon liittyen.

– Joo, on tullut paineita esimerkiksi miesten keskuudessa. Kun menee vaikka julkiseen saunaan niin näen, että joku katsoo, että ei se nyt edes niin iso ollut. Mitä, ei kaikilla mustilla ole iso, Seksikäs-Suklaa sanoo.

Mikkola kysyy räppäriltä, miten hän on suhtautunut vuosien varrella sukuelimiinsä kohdistuneisiin stereotypioihin.

– Mulle on tullut hämmentynyt olo. Kerran muistan, että oli sauna täynnä valkoisia heteromiehiä, enkä halunnut mennä saunaan koska oli hirveät paineet, hän myöntää.

Seksikäs-Suklaa kertoo podcastissa työstäneensä asiaa jo aivan nuoresta saakka. Angolasta kotoisin oleva räppäri muutti Saloon ollessaan alle 10-vuotias.

– Olen Salosta alunperin, olen käynyt tätä jo pienenä läpi. Ihan lapsesta saakka. Siihen aikaan ei ollut tummia hirveästi Suomessa ja mielikuva oli silloin jo, Seksikäs-Suklaa paljastaa.

– Herrajumala, lapsena, Mikkola henkäisee.

– Joo, 13–14-vuotiaana, kun vasta karvat kasvoi. Kyllä sä näet, kun joku katsoo. Hyvä, kun ajat alkaa muuttua. Jos joku haluaa nyt mun kanssa saunaan, niin sen kuin katsoo. Mä oon ihan tyytyväinen siihen. Jos näet sen, niin otat tai jätät, Seksikäs-Suklaa toteaa.

– Sillä on nimikin, Midnight train, Keskiyön juna, räppäri lisää saaden Mikkolan purskahtamaan hervottomaan nauruun.

Seksikäs-Suklaa on räppäri ja tubettaja, joka muistetaan myös Farmi Suomi -ohjelman ensimmäiseltä kaudelta.

Seksikäs-Suklaa kertoo podcastissa huomanneensa, että sama ilmiö on toistunut myös yhden illan juttujen kanssa.

– Jos lähtee randomin kanssa baarista, niin jotenkin huomaa, että toinen odottaa, että mikä sieltä paljastuu. Se on niin jännä tunne, Seksikäs-Suklaa kertoo.

Seksikkään-Suklaan mukaan esimerkiksi baarista mukaan lähteneet naiset saattavat kertoa täysin kainostelematta ja suoraan, etteivät ole koskaan olleet mustan miehen kanssa, ja haluavat palavasti päästä näkemään hänen sukuelimensä.

Joskus naiset kommentoivat hyvin suoraan myös sitä, että hänet on ympärileikattu.

– Se on ihan läppä, aivan kuin sketsi. Se on varmaan, kun on pornoa, niin ajatellaan, että kaikilla pitää olla tietyn mittainen. Kaikilla ei vaan ole. Olemme kaikki yksilöitä, Seksikäs-Suklaa sanoo.

– Toi on todella perseestä, että toinen odottaa koko illan, että pääsee näkemään sen, eli se näkee sut koko ajan vaan sen munan kautta, Mikkola huomauttaa.

