Ensitreffit alttarilla -pari lihoi yhdessä 30 kiloa – Pippa Laukka järkyttyy viikon ruokamääristä

Ensitreffit alttarilla -pari Anniina Marjamäki ja Ville Manner nähdään keskiviikkona Olet mitä syöt -ohjelmassa. Parille on kertynyt yhteensä 30 kiloa lisää painoa sen jälkeen kun he muuttivat yhteen.

Anniina Marjamäki, 34, ja Ville Manner,40, ovat kummatkin yrittäjiä, ja molempien arki on kiireistä. Kun pariskunta laittaa ruokaa, nopeus on valttia ja vihannesten käyttö vähäistä.

Ravintoloitsijana työskentelevä Anniina napostelee herkkuja pitkin päivää ja Villen kompastuskivi on välipalojen puute.

– Tulee syötyä makeaa. Varsinkin töissä, kun siellä on paljon kaikkea saatavilla, Anniina tunnustaa.

Ville taas jättää syömisen usein myöhäiseen iltaan ja silloin maistuvat vääränlaiset ruoat.

– Olemme ottaneet hyvin lisäkiloja yhteisen taipaleen aikana. Molemmat tietävät, mikä on terveellistä, mutta kumpikaan ei jaksa panostaa, Anniina huokaa.

Viikon ruokalista kerralla nähtynä on kummallekin järkytys: pitsaa, hampurilaisia, hodareita, suklaata, salmiakkia ja leivonnaisia.

– Määrät järkyttävät, Ville tunnustaa.

– Tuli yökötys, että näinkö huonosti me syömme?

– Ruoka on energiarikasta, siinä on paljon kovia rasvoja, suolaa ja sokeria. Ravintorikasta se ei ole, Pippa Laukka luonnehtii parin ruokailutottumuksia.

– Tukkivaa mättöä. Villen ja Anniinan ruokalista tukkii nälän, mutta myös verisuonet. Anniina söi yhtenä päivänä 400 grammaa puhdasta valkoista sokeria, joka on kahdeksankertainen määrä suosituksiin nähden, Laukka laskee.

Jos Anniina on tuonut perheen pöytään sokerin, Ville on tuonut suolan.

– Suolan määrä on aivan järkyttävä. 122 grammaa viikossa, kun päivittäinen suositus on maksimissaan viisi grammaa. Villellä suolan käyttö paukkuu heittämällä yli ja viikossa menee 75 grammaa suolaa, Laukka kauhistelee.

Terveystulokset saavat pariskunnan huolestumaan ja varsinkin Anniinan huomattavan korkea sydäntautiriski saa parin hiljaiseksi.

Jos tulehdusarvoja mittaava CRP-luku nousee yli 3–4:n, on sydän- ja verisuonitautiriski jo korkea. Anniinan luku on 11.

– Sinulla on täyskäsi huonoja kortteja, Laukka varoittaa.

Kun pariskunta nousee vaa’alle, totuutta on pakko katsoa silmiin. Ville painaa 96,3 kiloa ja Anniina 88,2 kiloa. Molemmat toteavat olevansa ennätyslukemissa.

– Molemmilla on paino noussut 15 kiloa. On tehty tasaisen varmasti vääriä valintoja, pariskunta joutuu toteamaan.

On aika käydä töihin.

Kun ruokailutottumukset on syynätty kuntoon, myös liikunnalle tulisi varata aikaan. Viisi treenikertaa viikossa tuntuu kuitenkin Anniinasta liialliselta. Kestävyyslajiksi valikoitunut sauvakävely ei myöskään innosta.

– Ei tästä lempiharrastusta tule, Anniina puuskahtaa.

Pari kuitenkin sinnittelee. Välillä kärsitään nälkäkiukusta, välillä kiireestä. Repsahduksiakin tapahtuu, mutta lopulta lautasella alkaa näkyä yhä enemmän vihreää ja liikuntamäärät lisääntyvät.

– Anniina onnistui lopettamaan sokerin syönnin, Ville kiittelee.

Myös Ville on onnistunut. Uusi hyvinvointianalyysi kertoo, että miehen stressi-indeksi on palautunut normaaliksi, vaikka arki on ollut jopa kiireisempää kuin elämäntaparemontin alussa.

Anniinan puolestaan koholla olleet maksa-arvot ovat pudonneet, verensokeri on enää vain hieman koholla ja sydäntautiriskiä mittaava arvo on lähtenyt laskuun.

– Jos jatkat elämäntapamuutosta, asia korjautuu, Laukka lupaa.

Pariskunta asettuu vielä loppupunnitukseen. He ovat pudottaneet yhdessä peräti 8,2 kiloa. Anniinan vyötärönympärys kapeni kahdeksassa viikossa 12 senttiä, jota Laukka pitää kovana suorituksena.

– Huikea terveysteko, Laukka ihastelee Anniinan tuloksia.

Olet mitä syöt MTV:llä keskiviikkona 29.09. klo 20.00.