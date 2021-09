Sarah hieraisi silmiään, kun Rihannan miesystävä lipui punaiselle matolle – räppärin asusta paljastui pian todellinen yllätys

Vaikuttaa siltä, että Sarahin isoisoäidin tilkkutäkki päätyi Asap Rockyn ylle Met-gaalaan.

New Yorkissa juhlittiin syyskuun puolivälissä Met-gaalaa, jossa maailmantähdet pyörähtelivät punaisella matolla toinen toistaan erikoisemmissa asuissa.

Yksi illan katseenvangitsijoista oli poptähti Rihanna ja hänen räppäripoikaystävänsä Asap Rocky. Rihannan asu oli muhkea, mutta niin oli Asap Rockyn tilkkutäkiltä muistuttava asukin. Räppärin asun oli suunnitellut Eli Russel Linnetz.

Uusimpien tietojen mukaan Asap Rockyn asu ei pelkästään näyttänyt tilkkutäkiltä, vaan todella oli sellainen. Muun muassa yhdysvaltalaismedian ja ruotsalaislehti Expressenin mukaan Asap Rockyn asu on nimittäin peräisin erään tavallisen isoäidin makuuhuoneesta.

Asia paljastui, kun Instagram-käyttäjä nimeltä Sarah jakoi kuvan isoisoäitinsä Maryn tekemästä tilkkutäkistä ja Asap Rockysta.

Sarah kertoo suunsa loksahtaneen auki, kun hän huomasi kuvat punaiselta matolta.

– Kun näin kuvan Met-gaalasta, tajusin heti, että tämän on oltava sama peitto. Minusta tämä on aivan mahtavaa, Sarah iloitsee Instagramissa.

Sarahin tarinan mukaan täkki oli aivan äskettäin viety kirpputorille. Asun suunnitellut Eli Russel Linnetz oli kertonut jo aiemmin Voguelle, että hän oli löytänyt täkin käytettynä.

– Käskin äitiä heti etsimään valokuvia täkistä. Näyttää oikeasti siltä, että isoisoäitini pääsi Met-gaalaan Asap Rockyn kanssa!

Sarah korostaa Instagramissa, että hän on onnellinen siitä, mihin täkki lopulta päätyi, eikä hän syytä ketään designin käyttämisestä.

– Julkaisin tuon kuvaparin siksi, että minusta on ihan mahtavaa, että isoisoäitini teki tuon täkin rakkaudesta lapsiinsa, ja täkki on pitänyt äitini lämpimänä monta kertaa. Lahjakkaat ihmiset tekivät siitä taideteoksen ja sen avulla on kerätty rahaa hyväntekeväisyyteen, Sarah iloitsee.

Met-gaala on Metropolitan Museum of Art -taidemuseon vuosittainen varainhankintatilaisuus, josta on vuosien mittaan muodostunut merkittävä muotitapahtuma.