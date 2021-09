Tamperelainen ravintoloitsija kuulee Hans Välimäeltä suorat sanat tv:ssä – keittiöstä paljastuu yllätys, joka saa aikaan tulisen riidan

Tamperelaisravintolan käytännöt eivät saa Hans Välimäkeä hihkumaan innosta. Pian keittiössä leimahtaa riita makkarasta, joka on Välimäen mielestä selvästi homeessa.

Tällä viikolla Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki! -sarjan toisessa jaksossa matkustetaan Tampereelle, viime vuonna avattuun Koski Pintxo -ravintolaan. Baskikulttuurista innostunut ravintoloitsija Mikko Reinikka on aloittelija ravintola-alalla eikä hänen ole helppo ottaa Hansin tiukkaa palautetta vastaan.

– Totta kai tähän konseptiin kuuluu, että sä yrität saada mut hermostumaan, mut en mä hermostu, Mikko toteaa Hansille.

– En mä yritä saada sua hermostuu, vaan mä ihmettelen sitä, että miksei tuolla keittiössä tuoksu baski? Miks siellä haisee kuolema ja siellä on jotain homeisia makkarapaketteja kaapissa? Sit siellä on Lidlin purkkeja, mitä helvetin kokkaamista se on? Hans kysyy.

– Ei siellä ollu homeisia makkarapaketteja, Mikko vastaa.

Hans haluaa mennä saman tien katsomaan yhdessä pakettia, mutta Mikon mielestä paketissa on vain rasvaa makkaran ympärillä.

– Se oli hometta, mitä siinä oli päällä. Älä jauha paskaa, Hans toteaa.

Mikko yrittää vielä estellä keittiöön menoa Hansin jo harppoessa jo kohti ovea. Makkarapaketti kaivetaan esille, mutta vieläkään kokit eivät pääse yhteisymmärrykseen.

– Missä siinä on hometta? Tää on tänään ostettu Kesprosta, Mikko ihmettelee.

– Tää on homeessa, Hans inttää.

– Se on rasvaa, Mikko väittää.

– Toi on hometta. Kai mä nyt jumalauta homeen tunnen, Hans tokaisee.

– Siinä oli kaksi pakettia ja mä otin ne molemmat siitä ja toinen oli ihan kunnossa, Mikko kertoo, mutta Hans ei hyväksy selityksiä:

– Täällä pitää alkaa tuoksuu ruuanlaitto.

