Ali Jahangirilta yllätyspäätös – ryhtyy K-kauppiaaksi

Koomikko Ali Jahangiri kertoo Facebookissa ryhtyvänsä Keskon ruokakauppiaaksi.

Koomikkona tunnettu Ali Jahangiri kertoo Facebookissa uudesta aluevaltauksestaan yrittäjänä. Myös televisiosta tuttu stand-up-koomikko tulee nimittäin tulevaisuudessa työskentelemän Keskon ruokakauppiaana. Jahangiri, 40, kertoo asiasta tuoreessa päivityksessään.

– Olen muutaman vuoden ajan pohtinut, mitä teen sitten, kun minun on aika jättää lavat. Näin yrittäjänä minulla ei ole mitään esteitä kokeilla uusia asioita. Ongelmana on ollut löytää se, mitä haluan aidosti tehdä, Jahangiri aloittaa päivityksensä.

– Olen saanut tehdä komiikkaa tasolla, jolla en olisi ikinä uskonut sen olevan mahdollista. Olen esiintynyt kymmennilletuhansille ihmisille, tehnyt hienoja ohjelmia ja elokuvia. Minusta on myös tullut isä ja sitä kautta en enää pohdi pelkästään omaa tulevaisuuttani, vaan pyrin rakentamaan jotain myös läheisilleni ja erityisesti lapsilleni, koomikko kertaa päätöksensä taustoja.

Ruokakauppa ei ole Jahangirille aivan vieras työpaikka, sillä hän on toiminut kauppiasharjoittelijana helsinkiläisessä K-Supermarketissa jo yli puolen vuoden ajan. Hän myös toteaa, ettei uudesta urastaan huolimatta aio vielä kokonaan jättää stand-up-komiikkaa taakseen.

– Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa minulla on mahdollisuus jatkaa yrittäjänä ja rakentaa omaa ruokakauppaa. Vielä en kuitenkaan jätä lavoja. Keikkojen määrä vähenee huomattavasti, jotta voin kunnolla keskittyä oppimaan uutta ja omaksua minulle tuntemattoman vähittäiskaupan alan, Jahangiri kirjoittaa Facebookissa.

Jahangirin päivitys on poikinut lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja. Monet kiittelevät kommenteissaan koomikkoa rohkeudesta sekä siitä, että tämä näyttää omalla esimerkillään mallia muille ja todistaa, ettei koskaan ole liian myöhäistä toteuttaa unelmiaan.

Ali Jahangiri on tehnyt pitkän uran koomikkona. Hänet on nähty juontajan, esiintyjän tai kilpailijan roolissa myös lukuisissa televisiosarjoissa, kuten Viidakon tähtöset sekä Tanssii tähtien kanssa. Lisäksi hän on juontanut omaa radio-ohjelmaansa Yle Puheella vuosien ajan. Jahangiri on alkuperäiseltä koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.