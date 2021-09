Billie Eilish julkaisi itsestään rintavan kuvan ja menetti satatuhatta seuraajaa – tästä hän arvelee sen johtuvan

Laulaja Billie Eilish on puhunut paljon omasta kehonkuvastaan ja siitä, mihin suuntaan hän haluaa vallitsevia kauneusihanteita viedä.

Musiikkipiirien aallonharjalla ratsastava laulaja Billie Eilish, 19, kertoo tuoreessa haastattelussa menettäneensä satatuhatta someseuraajaa julkaistuaan kuvan rinnoistaan. Tai ei edes pelkistä rinnoistaan, vaan itsestään avonaisessa tuubitobissa.

Eilish uskoo fanien pöyristyneen kuvasta siksi, että hänet on totuttu näkemään ylisuurissa asuissa.

– Ihmiset haluavat pitää kiinni muistoistaan ja kiintyvät niihin. Mutta se alentaa ihmisarvoa. Menetin 100 000 seuraajaa vain rintojeni takia. Isot rinnat pelottavat ihmisiä, Eilish kertoi Elle-lehden tuoreessa haastattelussa.

Astisti kertoo havainneensa saman ilmiön myös silloin, kun luopui tavaramerkikseen tulleesta hiustyylistä. Vielä vähän aikaa sitten Eilish kantoi päässään mustavihreää kampausta, mutta hänen hiuksensa ovat sittemmin muuttuneet vaaleiksi.

Elle-lehden artikkelin mukaan Eilish joutui toppikuvansa vuoksi lukemaan syytteleviä kommentteja siitä, kuinka tähteys on muuttanut häntä huonompaan suuntaan. Laulajan itsensä mukaan kyseisellä kuvalla ei ole mitään tekemistä hänen arvojensa kanssa. Kuva on julkaistu heinäkuussa.

– Yhtenä päivänä päätin pukeutua tuubitoppiin, joka ei edes ollut kovin paljastava. Mutta tiesin, että ihmiset ajattelevat sen olevan jonkinlainen kannanotto. Mutta sitä ei se ole. Ulkona oli sata astetta lämmintä ja halusin vain pukeutua tuubitoppiin, Eilisih kuittaa turhautuneena.

Laulaja kertoo haastattelussa olevansa täysin kypsä sosiaalisen median kääntöpuoliin. Hän sanoo olevansa valmis hylkäämään somen heti, kun keksii toisen yhtä hyvän tavan pitää yhteyttä faneihinsa.

Eilish tunnetaan upean lauluäänensä lisäksi erikoisesta tyylistään, jonka avulla hän on sanonut taistelevansa tyypillisiä kauneusihanteita vastaan.

Toukokuussa Eilish sanoi suorat sanat vartaloaan arvostelleille kommentoijille, kun Daily Mail julkaisi paparazzikuvan istuvaan toppiin ja shortseihin pukeutuneesta Eilishista.

– Ihmisten pitäisi alkaa normalisoida todellisia vartaloita, Eilish sanoi tuolloin.

Billie Eilish pukeutuu useimmiten ylisuuriin vaatteisiin.

The Guardianin haastattelussa Eilish sanoi, että hänen mielestään kenenkään ei pitäisi kiinnittää toisten ihmisten vartaloihin minkäänlaista huomiota.

– Tarvitsemme kehojamme vain syömiseen, kävelemiseen ja kakkaamiseen. Tarvitsemme niitä vain selviytyäksemme tavallisesta elämästä. On naurettavaa, että vartalot ovat huomion kohteena jatkuvasti.

Teini-ikäisenä jättisuosioon singahtaneella Eilishilla on lukuisia hittejä, hän on voittanut viisi Grammy-palkintoa, ollut ehdolla lähes kaikkiin musiikkialan pysteihin, mihin on mahdollista ja hänellä on miljoonia faneja ympäri maailmaa.

Eilish nousi tähdeksi hänen SoundCloud-palvelussa julkaisemien kappaleidensa avulla. Vain 14-vuotiaan laulajan ja hänen veljensä tekemästä Ocean Eyes -kappaleesta tuli viraalihitti. Kappaleen video julkaistiin Youtubessa 2016 ja se levisi myös siellä valtavalla vauhdilla.