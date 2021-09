Sunnuntai-iltana yksi joutuu jälleen poistumaan Big Brother -talosta.

Big Brother -asukkaat saivat myöhään lauantai-iltana tietää, että seuraavaan häätöäänestykseen on nimetty Laura L, Sanni, Katja, Sami ja Pekka. Katja ottaa asian raskaasti ja itkeskelee kohtaloaan pitkin iltaa.

Katja purkaa tilannetta BB-talon takapihalla Laura R:n, Anssin, Villen ja Jasmiinan kanssa, jolloin Jasmiina kertoo olevansa yllättynyt siitä, että Katja on häätöäänestyksessä. Katjalla itsellään on teoria aiheeseen.

– Mä voisin veikata, että tää on Taavin vaihto, Katja arvailee.

Nainen on oikeilla jäljillä, sillä Katja päätyi häätöäänestykseen Taavin takia. Voitettuaan nimeämiskilpailun Taavi sai pelastaa yhden asukkaan häätöäänestykseltä ja vaihtaa tilalle toisen. Taavi päätti pelastaa itsensä ja asettaa Katjan äänestykseen.

Katja on oikeustieteiden ja kauppatieteiden maisteri Oulusta.

Illan edetessä Katjan harmitus jatkuu ja nainen avaa tunteitaan ulkona Sannille, Akille, Pekalle ja Juhanille. Nainen kertoo pelänneensä ennen BB-taloon saapumista sitä, että kokisi itsensä ulkopuoliseksi muiden asukkaiden joukossa.

Häätöäänestykseen päätyminen vahvistaa Katjan tunnetta entisestään. Hän kertoo olevansa luonteeltaan hitaasti lämpenevä luonteeltaan ja parhaimmillaan pienemmässä porukassa.

Aki lohduttaa kyynelehtivää naista tarjoamalla vertaistukea.

– Katja, minä tiiän mitä tarkoitat ja minä oon käynyt nuo samat ajatukset ite täällä läpi. Oon nähny painajaisia siitä ja kaikkee mahdollista. Et oo yksin, Aki lohduttaa.

Katja on painunut tv-katsojien mieleen muun muassa siitä, kuinka hän äityi suuteloimaan Pekan kanssa yön pikkutunneilla.

Lue lisää: Lempi leiskuu jo toisen parin välillä Big Brother -talossa – intohimoista suutelua yön pikkutunneilla

Katjan ja Pekan välillä nähtiin lämpimiä tunteita.

Muut putoamisuhan alla olevat kilpailijat, Laura L, Sanni ja Sami suhtautuvat tilanteeseensa tyynemmin.

– Tiesin, se oli se viime viikko, ulkotehtävän kesken jättänyt Laura L. pohtii.

Lue lisää: Yllättävä käänne BB-talossa: ulkona nukkuminen oli liikaa kahdelle asukkaalle – luovuttivat kaikessa hiljaisuudessa keskellä yötä

Sanni on nimettynä häätöäänestyksessä jo toista kertaa peräjälkeen.

– Toinen kierros tuntuu paljon helpommalta, Sanni miettii ja heittää myös toistamiseen häätöäänestyksessä olevalle Samille ylävitosen.

Pekka kääntää tyylilleen uskollisena tilanteen vitsiksi. Pekka on kuluneen viikon ulkotehtävän aikana syönyt yksin purkillisen yhteiseen käyttöön tarkoitettua kalasäilykettä, joka herätti närää muissa asukkaissa.

– Pakko sanoa, että oli hyvää villikalaa. En yhtään tiedä oliko villikala hinta, mutta hyvää oli, Pekka vitsailee saaden muut nauramaan.

Pekka tunnetaan talon vitsiniekkana.

Meneillään on toinen viikko, kun asukkaat valitsivat häätöäänestyksessä olevat asukkaat nimeämisellä.

Eniten nimeämispisteitä keräsi Sami, joka sai kanssakilpailijoilta yhteensä kahdeksan pistettä.

– Mä vähän luulen, että Sami heittää väärissä paikoissa vähän vääränlaista läppää, perustelee Samille yhden nimeämispisteen antanut Pekka.

Anssi, joka myös antoi Samille yhden nimeämispisteen, kertoo Samin viihtyneen ulkotehtävässä omissa oloissaan, eikä Anssi ole edelleen saanut miehen persoonasta otetta. Anssi antoi Samille nimeämispisteitä myös edellisellä viikolla.

Laura L. sekä Melody antoivat molemmat Samille kaksi nimeämispistettä.

– Hänet ymmärretään tosi usein väärin, ja häneltä puuttuu tilannetaju, että mitä kannattaa missäkin tilanteessa sanoa, ja se aiheuttaa aikamoista kitkaa koko ryhmän keskuudessa, Laura L. perustelee.

Taavi ja Laura R. antoivat Samille kumpikin yhden nimeämispisteen.

Taavi pääsi pelastamaan oman nahkansa.

Toiseksi eniten nimeämispisteitä saa talon vauhtiveikko, 27-vuotias ensihoitaja Pekka, joka on viihtynyt talossa paljon Katjan syleilyssä. Pekka sai yhteensä kuusi nimeämispistettä.

– Mulla on välillä vähän hankala miettiä, mitä ruokia saa ottaa. Pekalla taas on päinvastainen suunta: ehkä otetaan turhankin helposti kysymättä muilta, perustelee Pekalle kaksi pistettä antanut Sami.

Myös Lasse antoi Pekalle pisteen.

– Pekalta tuli koko ajan neuvoja mitkä ärsytti mua, Lasse sanoo viitaten asukkaiden ulkona tapahtuneeseen viikkotehtävään, jossa he matkasivat Lemmenjoen kryptokaivokseen louhintatöihin.

Viikkotehtävän luovuttaneet Laura L. sekä Sanni keräsivät asukkailta molemmat viisi nimeämispistettä. Sanni oli niin ikään häätöäänestyksessä myös viime viikolla.

Juhani antoi Laura L:lle kaksi pistettä.

– Murehdin sitä kuinka hän jaksaa jos tämä jatkossa rankentuu tai muuttuu vielä psykopeliksi, Juhani pohtii.

Pekka puolestaan perustelee Laura L:lle antamaansa kahta pistettä sillä, että vaikka ulkona olikin kylmä, Pekan mielestä Laura L. jätti leikin kesken.

– Hän luovutti viikkotehtävässä ja näen sen sellaisena asiana, että hän ansaitsee siitä kaksi pistettä. Pekka summaa.

BB-talosta häädetään sunnuntaina kolmas henkilö.

Häätöäänestyksestä itsensä pelastanut Taavi sai pisteitä muun muassa Akilta ja Villeltä. Ville perusteli Taaville antamaansa kahta pistettä sillä, että Taavi on välillä keskusteluissa tuomitseva.

Taavi puolestaan antoi itse kaksi pistettä Katjalle, jotka olivat Katjan ainoat nimeämispisteet. Tällä perusteella ei tule yllätyksenä, että Taavin häätöäänestykseen tilalleen valitsema asukas on Katja.

– Hän on osa Pekan rakentamaa imperiumia ja teatteria. Musta vähän tuntuu että Pekka kuljettaa Katjaa perässään. Pekka on osoittanut sen, miten aggressiivinen pelaaja hän on, ja mitä hän on valmis täällä rakentamaan. On mahdollista, että hän manipuloi Katjaa pelin kannalta, rakentamalla itselleen jotain ympärille, Taavi analysoi Pekan ja Katjan läheisiä välejä.

Asukkaista Anssi, Laura R., Ville ja Melody eivät saaneet yhtään nimeämispisteitä.