Nuori nainen keksi niin järkyttävän idean kirjaansa, että hän itsekin kauhistui – nyt se myytiin jättisummalla

Frankenstein-kirjan harvinainen versio myytiin huutokaupassa miljoonasummalla.

Mary Godwin oli vain 18-vuotias, kun hän vieraili tulevan aviomiehensä Percy Shelleyn kanssa sekalaisessa sakissa lordi Byronin kartanossa Genevenjärven rannalla Sveitsissä vuonna 1816.

Kertoman mukaan ulkona oli liian kylmä sää ulkoilulle, joten isäntä Byron ehdotti seurueelleen ajanviettotavaksi kauhutarinoiden kirjoittelua. He kilpailisivat siitä, kuka keksii pelottavimman tarinan. Godwin alkoi ideoida tarinaa Frankenstein-nimisestä tiedemiehestä, joka luo ihmisen palasista ihmistä isomman olennon ja herättää sen henkiin tieteen avulla. Olennosta tulee niin kauhea, että sen luoja Frankenstein alkaa itsekin inhota ja pelätä omaa ”lastaan”.

Nuori Mary selitti keksineensä tarinan näkemänsä unen perusteella. Hän halusi kirjoittaa niin pelottavan tarinan, että sen lukija alkaisi vilkuilla peloissaan ympärilleen huoneessa. Hän kauhistui itsekin sitä, että saattoi ideoida niin pelottavan tarinan.

Syntyi yksi kaikkien aikojen kirjallisuusklassikoista, Mary Shelleyn Frankenstein.

Guardian kertoo nyt, että Frankensteinin ensimmäisen painoksen painettu kirjaversio myytiin ennätysmäisellä summalla Christie’sin huutokaupassa. Siitä tuli kaikkien aikojen kallein naisen kirjoittama painettu versio kirjasta. Vasarahinta oli 1 170 000 Yhdysvaltain dollaria eli noin 998 300 euroa.

J.K. Rowlingin kirjoittama lastenkirja Siuntio Silosäkeen tarinat myytiin vuonna 2007 noin 2,3 miljoonalla eurolla, mutta se oli käsintehty ja kuvitettu versio kirjasta.

Myyty teos oli yksi ensimmäisestä viidestäsadasta Frankenstein-kirjan painetusta versiosta. Se julkaistiin vuonna 1818.

– Alkuperäisissa kansissa oleva ensimmäinen painos kirjasta on äärimmäisen herkkä särkymään ja on siksi erittäin harvinainen, joten erityisesti näin hyväkuntoinen teos on todella houkutteleva keräilijöille, huutokaupasta kommentoidaan.

Mary Shelleyn oma lapsuus ja nuoruus olivat vaikeat. Hänen oma äitinsä kuoli synnytyksen jälkeen, koska istukka ei lähtenyt irti. Vanhemmat olivat yhteiskunnallisesti arvostetussa asemassa ja Mary halusi aina olla heidän arvoisensa.

16-vuotiaana kirjallisesti lahjakas tyttö rakastui Percy Shelleyyn, joka oli tuolloin naimisissa Harriet-nimisen naisen kanssa. Shelley kuitenkin karkasi nuoren Maryn kanssa.

Shelleyn entinen puoliso hukuttautui myöhemmin. Vain muutama päivää hukuttautumisen jälkeen Shelley avioitui Maryn kanssa. Mary sai neljä lasta, joista kolme kuitenkin kuoli pikkulapsina. Percy puolestaan hukkui itse vuonna 1822. Mary menetti siis hyvin nuorella iällä äitinsä, kolme lastaan ja aviomiehensä.