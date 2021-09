Niko Saarinen, 34, julkaisi kuvan, jollaista ei olisi jakanut aiemmin – kirjoitus paljastaa, millainen hän on tv- kameroiden sammuessa

Niko Saarisen koskettava somepäivitys on saanut runsaasti kehuja osakseen.

Viihdepersoona Niko Saarinen, 34, joutui viestitulvan ympäröimäksi otettuaan osaa Olet mitä syöt -hyvinvointiohjelmaan. Vaikka Saarinen ei monen muun osallistujan tavoin kärsinyt varsinaisesta ylipainosta, hänen elintapansa ja ruokailutottumuksensa olivat ennen ohjelmaan osallistumista kaikkea muuta kuin hyvällä tolalla.

Saarinen avautuu jakson aiheuttamasta kysymystulvasta ja siitä syntyneestä ajatuksenjuoksusta somessa.

– Moni kiitti siitä että puhuin kehotyytymättömyydestä, itsetunto-ongelmista. Monelle se tuli yllätyksenä ja osa ei olisi koskaan osannut edes ajatella, että näin on, Saarinen kirjoittaa Instagramissa vähäpukeisen kuvan yhteydessä.

Samaan hengenvetoon Saarinen toteaa, ettei olisi koskaan aiemmin voinut kuvitella julkaisevansa sen kaltaista kuvaa itsestään.

– Näitä kuvia en olisi koskaan julkaissut mun somessa aikaisemmin. Huono asento, huono valo, mahamakkara.. Lista on loputon! Mutta löysin keskitien.

– Tulee päiviä, kun tuon peilin edessä revin nahkaani ja romahdan miettien, miksi näytän tältä. Se on elämää, hän sanoo.

Saarinen muistuttaa päivityksessään, että viihdeohjelmissa nähtävä itsevarma sometähti on vain pieni osa sitä, kuka hän on.

– Samaan aikaan mä olen se joka ei puhu takahuoneessa ennen kuvauksia, sillä olen äärettömän ujo, en katso jengiä silmiin huonon itsetunnon vuoksi ja minuuttia ennen nauhoituksia haluaisin vain juosta karkuun tilanteesta.

– Kun kamera käynnistyy, mä sytyn. Rakastan sitä! Tuntuu kuin olisin eri ihminen, kun mikrofoni on päällä ja kamerassa palaa punainen valo. Se tunne saa mut jatkamaan tätä kaikkea. Mutta kun valot sammuu, niin katoaa myös adrenaliini mun kehosta ja toisinaan tulee lasku todellisuuteen, Saarinen kertoo.

Saarinen kuvailee televisiossa näkyvää itseään lopputuotteeksi, joka yleisön kuulukin tuntea, sillä se on osa hänen brändiään. Se, että sometähti saadaan näyttämään upealta lehdissä ja telkkarissa, on puhtaasti ammattiväen ansiota.

Pysäyttävän kirjoituksensa päätteeksi Saarinen kertoo seuraajilleen, ettei sometyö ole aina niin hohdokasta hommaa, kuin moni saattaa luulla.

– Tää on toisinaan aika yksinäistä touhua, ja kun sun elämän mittarina on luvut, tavoitettavuus ja tunnettavuus, niin se on välillä aika raastavaa. Olenhan aivan tavallinen tyyppi, tavallisten ongelmieni kanssa, sometähti kuittaa.