Näyttelijätähti Michael K. Williams kuoli tahattomaan huumeiden yliannostukseen.

The Wiressä näytelleen Michael K. Williamsin kuolinsyy on selvinnyt ja se liittyy huumausaineisiin, kertoo Huffington Post. Mies menehtyi 6. syyskuuta kotonaan New Yorkissa.

Huffington Postin mukaan 54-vuotiaana kuolleen tähden elimistöstä löytyi tutkimusten yhteydessä muun muassa fentanyylia, heroiinia ja kokaiinia. Williamsin kattohuoneistosta löytyi myös huumeiden käyttöön liittyviä tarvikkeita. Näyttelijän elottoman ruumiin löysi kattohuoneistosta perheenjäsen.

Oikeuslääkärin mukaan yliannostuksesta johtuva kuolema oli todennäköisesti tahaton. Williams on aiemmin kertonut julkisuudessa kamppailleensa päihderiippuvuuksien kanssa.

Williams haudattiin yksityisessä seremoniassa äitinsä kotikaupungissa Pennsylvaniassa.

Williams tunnetaan parhaiten roolisuorituksistaan HBO:n menestyssarjoissa The Wiressa (Omar Little) ja Boardwalk Empiressa (Chalky White). Lisäksi hän on esiintynyt esimerkiksi sarjoissa The Night Of ja Lovecraft Country sekä elokuvissa Inherent Vice, 12 Years a Slave, Gone Baby Gone ja The Road.

Williams on voittanut näyttelijäntyöstään useita palkintoja, viimeisimpänä tämän vuoden Critics Choice Awardeissa hänen suorituksestaan Lovecraft Countryssa.

Erityisesti Williamsin vaikuttava roolisuoritus huumekauppiaita ryöstävänä Omarina kulttisarjankin maineeseen nousseessa The Wiressa on kerännyt niin kriitikoiden kuin katsojien ylistystä vuosien varrella. Sarjan ensimmäinen jakso julkaistiin vuonna 2002.