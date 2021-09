Ero! Elon Muskin kolme vuotta kestänyt suhde päättyi

Elon Musk ja Grimes ovat eronneet. Ex-parin esikoispoika syntyi toukokuussa 2020.

Tesla-miljardööri Elon Musk ja hänen naisystävänsä, muusikko Grimes ovat eronneet. Musk vahvisti asian Page Six -julkaisulle. Erosta uutisoivat muun muassa Vanity Fair ja Daily Mail.

Musk ehti olla Grimesin, oikealta nimeltään Claire Boucherin, kanssa yhdessä kolme vuotta. Ex-parilla on vuoden ikäinen lapsi. Pojan nimi on X Æ A-Xii Musk ja hän syntyi toukokuussa 2020.

Musk vahvisti Page Sixille, että he ovat eronneet, mutta aikovat huolehtia lapsestaan yhdessä. Toiveissa on Muskin mukaan yhteishuoltajuus.

– Rakastamme silti toisiamme ja aiomme nähdä toisiamme tulevaisuudessa. Olemme hyvissä väleissä, Musk kommentoi.

– Minä työskentelen pääasiassa Teksasissa SpaceX:n ja Teslan parissa, tai matkustan muihin maihin. Hänen työnsä taas on pääasiassa Los Angelesissa. Nyt hän on kanssani ja pieni X on myös viereisessä huoneessa, Musk kuvailee tämän hetkistä tilannettaan.

Ex-pari alkoi seurustella vuonna 2018. Suhde kesti kolme vuotta.

Ex-pari esiintyi yhdessä vain hetki sitten, kun he osallistuivat Met-gaalaan. Yhteiskuviin he eivät kuitenkaan tallentuneet, sillä Grimes käveli punaisella matolla yksin ja tapasi puolisonsa vasta gaalassa.

Ex-pari emännöi ja isännöi näyttäviä jatkoja gaalan jälkeen.

Muskilla on 1-vuotiaan poikansa lisäksi kuusi lasta ensimmäisestä liitostaan Justine Wilsonin kanssa. Heidän ensimmäinen poikansa, Nevada, syntyi vuonna 2002, mutta koki kätkytkuoleman vain 10 viikon ikäisenä.

Pari vuotta myöhemmin syntyivät kaksospojat Griffin ja Xavier. Vuonna 2006 Justine synnytti vielä kolmoset: Damianin, Saxonin ja Kain. Molemmat monikkoraskaudet saivat alkunsa koeputkihedelmöityksen avulla

