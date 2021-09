Chisun kohupäivitys aiheutti järisyttävän somemyrskyn – nyt vihreiden varapuheenjohtaja kertoo, mikä suomalaisten suhtautumisessa on pielessä

Chisun kirjoitus kulttuurisesta omimisesta on herättänyt valtavasti tunteita. Keskusteluun osallistunut vihreiden varapuheenjohtaja Fatim Diarra toivoo, että ihmiset pysähtyisivät herkemmin tarkastelemaan omaa käytöstään.

Artisti Chisu, 39, julkaisi perjantaina Instagramissaan kirjoituksen, jossa hän kertoo syyllistyneensä omien sanojensa mukaan kulttuuriseen omimiseen kuvatessaan Vain elämää -ohjelmaa. Kulttuurisella omimisella tarkoitetaan toiseen kulttuuriin tunnusomaisesti kuuluvien asioiden hyödyntämistä silloin, kun se on eettisesti tai moraalisesti arveluttavaa.

Chisu pahoittelee sitä, että hän on käyttänyt syksyllä tv:stä nähtävän Vain elämää -ohjelman kuvauksissa pikkulettejä eli niin sanottuja braidseja. Pikkulettien historia ulottuu alunperin afroamerikkalaisten ihmisten keskuuteen. Chisu kertoo, että hän ymmärsi vasta äskettäin, miten värilliset ihmiset ovat joutuneet pikkulettiensä takia kokemaan työttömyyttä, asuntopulaa tai jopa väkivallan uhkaa.

Keskusteluun otti osaa myös vihreiden varapuheenjohtaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Fatim Diarra, 35.

– Hyvä ja toivon, että tämä keskustelu saa laajemmin valkoiset suomalaiset artistit tarkastelemaan omaa toimintaa kriittisesti, Diarra kommentoi Chisun kuvaan.

Puhelimitse tavoitettu Diarra sanoo, että hän viittasi kommentillaan siihen, että kulttuurinen omiminen on hänen havaintojensa mukaan näkyvä ongelma musiikkialalla.

– Toivoisin, että jos kyse on räpistä, musiikista tai kulttuurista, jonka juuret ovat mustat, niin tekijöillä olisi herkkyyttä ja nöyryyttä ymmärtää asioiden taustoja, Diarra sanoo.

Fatim Diarra kertoo huomanneensa, että kulttuurinen omiminen on musiikkialalla yleistä.

Chisun ulostuloa Diarra pitää hyvänä asiana.

– Se kertoo sen, että Chisu ymmärtää oman asemansa ja on haluavainen tarkastelemaan asioita. Itse ajattelen, että me kaikki tehdään jatkuvasti virheitä. Viisautta on pysähtyä, kun joku sanoo, että olet tehnyt väärin, ja kysyä, että mikä toiminnassani tai käytöksessäni oli väärää ja loukkaavaa, Diarra muistuttaa.

Osan mielestä keskustelu Chisun lettikampauksen osalta on turhaa, koska lettikampauksen käyttöä voi ajatella kunnioittava eleenä ja ihailuna toisten kulttuuria kohtaan. Diarra tyrmää ajatuksen.

– Ajattelen niin, että nämä kommentoijat tuskin ovat siinä asemassa, että he voivat määrittää, mikä on tässä tapauksessa kunnioittava ele. Pitää ymmärtää tämän asian valtarakenne.

Diarra korostaa sellaisen keskustelukulttuurin tärkeyttä, jossa valkoihoiset eivät määrittäisi asioita ruskeiden tai mustien ihmisten puolesta.

– Kun puhutaan kulttuurisesta omimisesta, niin välillä ihmiset suuttuvat välittömästi ja toteavat, että ”eikö enää saa mitään tehdä”. Se on se kurjin asia. Ei haluta edes pysähtyä ja kuunnella, että mistä tässä on kysymys, Diarra kuvailee.

– Toivoisin, että kun puhutaan ruskeiden ja mustien ihmisten asioista, meidän annettaisiin itse selittää, mitä tunnemme ja miten koemme asiat. Ei niin, että joku valkoinen kertoo meille, miten meidän pitäisi ajatella.

Chisu esiintymässä Flow-festareilla 2019.

Chisun kirjoitus sai myös rasismista ja naisten oikeuksista julkisuudessa puhuneen muusikko Yeboyahin, 25, ottamaan kantaa aiheeseen. Hän kommentoi Chisun kuvaan ja kertoi haluavansa muistuttaa tärkeästä seikasta.

– Haluun kans muistuttaa et tänkin heräämisen takana on osittain musta nainen, joka on joutunu tekee tätä koulutustyötä ilmaseks ja on joutunu kohtaa rasistisia asenteita näit keskusteluja käydessä ja edelleen käy terapiassa näiden takia, Yeboyah sanoo kirjoituksessaan.

– Hienoa että asiat VIHDOIN menee eteenpäin mutta haluun tehdä läpinäkyväks että tulevaisuudessa toivon että tähän tilanteeseen (eli omien etuoikeuksien reflektoimiseen) päästään ilman et vähemmistöt joutuu asettaa itsensä äärirajoille ennenkun meidät otetaan tosissaan, Yeboyah toteaa Instagramissa.

Sai aikaan valtavan keskusteluryöpyn

Chisun kirjoitus anteeksipyyntöineen synnytti valtavan keskustelun ja kommenttiryöpyn. Moni artikkelia kommentoineista IS:n lukijoista hämmästyi Chisun ulostuloa.

– Onpa taasen vouhkaa. Kulttuurinen omiminen. Maailma on mennyt kovin ihmeelliseksi.

– Ei oo todellista! Menee jo liian pitkälle nämä syyllistämiset. Mikähän kaikki muu alkaa olla "kiellettyä". Huhhuh.

– Ei sinun tarvitse pyytää anteeksi. Minun mielestä jokainen saa olla sellainen kuin on. Jos joku suuttuu siitä niin se on hänen ongelma ei sinun.

Keskustelu kävi kuumana myös Chisun kuvan kommenttikentässä.

– Mun mielestäni osoittaa arvostusta ja kunnioitusta kyseistä kulttuuria kohtaan jos ihminen eri kulttuurista käyttää heidän juttujaan.

– Miten näitä juttuja kirjoitetaan vakavalla naamalla, ikään kuin tuo soopa "kulttuurisesta omimisesta" olisi täysjärkistä puhetta?

Moni Chisun kuvaan kommentoinut ymmärsi asian yhteiskunnallisen tärkeyden.

– ”Jännä”, että kukaan täällä kommenteissa asiaa vähättelevistä ihmisistä ei (pikaisesti katsottuna ainakaan) selvästikään ole millään tavalla itse rodullistettuja ja kuitenkin kokevat voivansa tulla kommentoimaan miten ”noloa”, ja ”liikaa” tämä Chisun pohdinta nyt on. Vähän haiskahtaa nyt siltä, että omaa ajatusmaailmaa ei ole koskaan tarvinnut kyseenalaistaa ja nyt kun sitä jotkut onneksi tekevät, ja kehottavat muitakin samaan niin se on yhtäkkiä ”joukkopsykoosia”, eräs sanoo.

– Jengi ei taas suostu ollenkaan ymmärtämään, joten vajoaa haukkumisen tasolle, toinen huomauttaa.

Myös julkisuudesta tutut henkilöt osoittivat tukeaan Chisulle. Ainakin Manuela Bosco ja Vain elämää -kollega Anna Abreu julkaisivat kommenttikenttään sydämen.

– Just näin. Kiitos, että avasit keskustelun ja oot reflektoinut omaa toimintaa, toimittaja ja vaikuttaja Emmi Nuorgam kiittelee.

– Tosi arvokasta pohdintaa. Kiitos. Ja juurikin toisiamme kunnioittaen ja kuunnellen, entinen kansanedustaja Jani Toivola sanoo.

Chisu nähdään Vain elämää -ohjelmassa lettikampauksessaan Suvi Teräsniskan päivänä 22. lokakuuta.