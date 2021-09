Jukka Laaksonen maanitteli julkisuutta karttavan legendan keskusteluohjelmaansa – ”Käytin lievää kiristystä”

Vuosien tauon jälkeen televisioon palaava Jukka Laaksonen saa oman keskusteluohjelman, joka on pitkäaikaisen unelman täyttymys.

Imitaattori, koomikko ja juontaja – ja nyt myös talk show -isäntä.

Näillä kaikilla titteleillä voi kutsua Jukka Laaksosta, 63, joka palaa pitkän tauon jälkeen televisioon – nyt oman keskusteluohjelman kera.

Se on siinä -ohjelmassa lähes kymmenen vuotta Antero Mertarannan ja Risto Kaskilahden kanssa vuosina 2001–2009 viihdyttänyt Jukka nähdään jatkossa Jukka Laaksonen Show -ohjelman puikoissa AlfaTV:llä.

– Olen tehnyt televisiossa kaikenlaista sketsiä ja visailuohjelmaa, mutta tällaista omaa keskusteluohjelmaa olen halunnut aina tehdä, Jukka paljastaa.

– Olen puhunut toiveestani vuosikausia Vuorion Juhalle, joka oli myös Se on siinä -ohjelman tuottaja. Lopulta hän varmaan kyllästyi vinkumiseeni ja sai puhuttua idean läpi AlfaTV:lle, Jukka naurahtaa.

Pilottijakso ohjelmasta tehtiin viime talvena, ja nyt kokonaisuus näkee vihdoin päivänvalon. Muutama jaksoista on jo kuvattu.

– Tykkään todella paljon tästä hommasta, joka ei tunnu lainkaan työltä. On kiva myös palata takaisin televisioon. Olen tv-kameroiden edessä kuin kotonani, Jukka sanoo.

Jokaisessa tunnin mittaisessa lähetyksessä on mukana kaksi vierasta. Ohjelman musiikista vastaa laulaja-pianisti Mikael Konttinen, joka säestää studiossa myös mahdollisia musiikkivieraita.

Tämäniltaiseen avausjaksoon vieraiksi saapuvat nyrkkeilijä Mira Potkonen ja jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen, joista kumpaakin haastatellaan ensin erikseen ja lopuksi myös yhdessä.

– Ohjelman erikoisuutena on se, että myös vieraat saavat keskustella keskenään ja haastatella toisiaan, jos siltä tuntuu. Teen mielelläni itseni välillä tarpeettomaksi, Jukka toteaa.

Haastateltavina nähdään hyvin eri alojen henkilöitä, mutta koska Jukka on kova lätkäfani – hän työskentelee Jokerien peleissä otteluisäntänä ja pelaa jääkiekkoa urheiluseura Zoomissa – on selvää, että lätkäaihetta vähintäänkin sivutaan. Yksi vieraista on julkisuudessa harvoin nähty Jari Kurri.

– Olemme Jarin kanssa hyviä ystäviä ja olen jopa heidän yhden lapsensa kummi. Jarin suostuttelu vieraaksi ei silti ollut mikään helppo nakki, sillä pyysin häntä koko kymmenen vuoden ajan mukaan Se on siinä -ohjelmaan, eikä hän koskaan tullut. Nyt käytin lievää kiristystä, Jukka nauraa.

Vieraiksi saapuvat myös muun muassa Eppu Salminen, Toivo ja Nadja Sukari, Jethro Rostedt, Joel Hallikainen ja Jere Lehtinen.

– Pyrin siihen, että olen samalla tasolla vieraan kanssa ja saisimme aikaan sellaisen kaverillisen juttutuokion, jossa kamerat unohtuvat, Jukka sanoo.

Jukka Laaksonen on työnsä kautta jatkuvasti tekemisissä ihmisten kanssa. – Olen tehnyt livenä juontokeikkoja jo yli 30 vuotta, joten onneksi tällaisista haastattelutilanteista on itselläni paljon kokemusta.

Vanhat kollegat Risto Kaskilahti ja Antero Mertarantakin saatetaan ohjelmassa nähdä.

– Se olisi kiva tilanne, vaikkakin vähän outo, koska edellisestä tapaamisesta on jo aikaa. Riston kanssa teimme yhteisiä livekeikkoja vuosia sitten, mutta livenä emme ole nähneet aikoihin.

Koronan vuoksi keikat ovat olleet tosin muutenkin jäissä. Lauttasaaressa Helsingissä vaimonsa kanssa asusteleva Jukka on viettänyt enimmäkseen aikaa lenkkipoluilla, padel-kentällä, lätkätreeneissä tai golfaamassa.

– Liikunta on lähellä sydäntäni, ja se on auttanut jaksamaan korona-aikana.

Jukka Laaksonen Show perjantaisin 24.9. alkaen AlfaTV klo 21.00.