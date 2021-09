Janni Hussi paljasti radiossa yksityiskohtia kihlauksestaan – polvistunut Joel Harkimo joutui odottamaan vastausta ja pamautti lopulta tyhjentävän kommentin

Janni Hussi muisteli Radio Suomipopilla hetkeä, jolloin Joel Harkimo pyysi häntä vaimokseen.

Televisiopersoonana ja radiojuontajana tunnettu Janni Hussi palasi tänään muutaman viikon tauon jälkeen Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelmaan.

Hiljattain 30-vuotissyntymäpäiväänsä juhlineella Hussilla oli kollegoilleen Jaajo Linnonmaalle ja Tuukka Ritokoskelle paljon kerrottavaa, sillä muutama viikko sitten Hussi kihlautui pitkäaikaisen miesystävänsä Joel Harkimon kanssa.

Harkimo kosi Hussia samana viikonloppuna, kun radiojuontaja juhli syntymäpäivään. Hussi kertoi jo ennen syntymäpäiväänsä olevansa aivan vakuuttunut siitä, että luvassa olisivat yllätysjuhlat. Perjantaina 10. syyskuuta Harkimo nappasikin Hussin kyytiinsä ja pariskunta ajoi kohti Kotkaa, jossa he majoittuivat hulppeassa mökissä.

Hussi kertoi perjantain suorassa radiolähetyksessä olleensa koko ajan aivan varma siitä, että hänen ystävänsä olisivat myös Kotkassa odottamassa häntä. Hussi kertoi olleensa aivan varma asiasta viimeistään siinä vaiheessa, kun Harkimo pyysi häntä laittamaan jotakin parempaa päälle. Harkimo kertoi halunneensa ottaa avopuolisostaan kuvan syntymäpäivien kunniaksi.

Harkimo vei Hussin ulos ja alkoi virittämään puhelinta itselaukaisimelle. Hussi kertoi radiossa olleensa viimeistään siinä vaiheessa täysin varma siitä, että pian hänen ystävänsä ryntäisivät paikalle yllättämään syntymäpäiväsankarin.

– Yhtäkkiä hän tulee sieltä. Mä katoin, että hän vaikuttaa jotenkin tosi oudolta ja hermostuneelta. Mietin, että mitähän nyt tapahtuu. Sitten hän tulee siihen mun eteen, ottaa mua kädestä kiinni, puhui mulle tosi kauniisti, kertoo kuinka hänellä on hyvä olla mun kanssa ja yhtäkkiä on polvitontissa, Hussi kertasi koskettavaa hetkeä Linnonmaalle ja Ritokoskelle.

– Jolle joutui olemaan ahdistavan kauan siinä polvillaan, kun mulla alkoi mennä aivot ihan solmuun, kun mä olin odottanut niitä mun kavereita ja yhtäkkiä hän on siinä mun edessä, että mitä tässä nyt tapahtuu. Yhtäkkiä hän on silleen, että ”no sano nyt jotain”, kun mä olen ollut vaan aivan hiljaa, Hussi muisteli radiossa nauraen.

– Aivan hirveä hetki Jollelle, Ritokoski nauroi.

– Sitten mä sanoin, että joo, tottakai. Pujotettiin sormukset sormeen ja se oli kyllä todella hieno hetki, Hussi muisteli saaden perään lämpimät onnittelut kollegoiltaan.

JANNI HUSSI ja Joel Harkimo ovat olleet yhdessä jo muutamia vuosia. He kertoivat seurustelustaan julkisuudessa vuoden 2018 lokakuussa, ja jo seuraavana keväänä pari osti yhteisen asunnon. Hiljattain pari kertoi, että he aikovat rakennuttaa itselleen talon. Projekti on jo täydessä vauhdissa ja talon odotetaan valmistuvan ensi kesänä.

Fitnesstähtenä julkisuuteen ponnahtanut Hussi juontaa tällä hetkellä Radio Suomipopin aamulähetystä Jaajo Linnonmaan ja Tuukka Ritokosken kanssa. Hänet on nähty tv:n puolella ohjelmissa Suurin pudottaja ja Selviytyjät Suomi. Lisäksi hän juontaa Ennätystehdas-ohjelmaa.

Harkimo puolestaan tunnetaan muun muassa liikemiehenä ja poliitikkona. Hänet valittiin hiljattain Helsingin kaupunginvaltuutetuksi isänsä Hjallis Harkimon perustaman Liike Nyt -puolueen listalta. Lisäksi Harkimo on tuttu useammista televisio-ohjelmista, kuten Diili, Atlantin yli sekä MasterChef.