Näin Diili-voitto vaikutti Sointu Borgin yksityiselämään – laittoi ikkunat kiinni puhuessaan puhelimessa, kun ”läheinen ihminen” teki jotakin käsittämätöntä

Sointu Borg vieraili Anni Valliuksen podcastissa puhumassa siitä, millaista hänen elämänsä on ollut Diili-voiton jälkeen.

Tamperelaisen Sointu Borgin elämä on ollut melkoista pyöritystä siitä asti, kun hän voitti Diili-ohjelman uusimman tuotantokauden viime keväänä. Voitollaan Borg lunasti itselleen paikan radiojuontaja Jaajo Linnonmaan yritysten kehitysjohtajana ja samalla hänestä tuli lähes koko kansan tuntema julkisuuden henkilö.

Borg on puhunut sittemmin paljon julkisuudesta siitä, miten hänen elämänsä muuttui Diili-voiton seurauksena. Näihin aiheisiin syvennyttiin myös Anni Valliuksen Boss Lady -podcastin uusimassa jaksossa, jossa Borg oli vieraana.

Itsekin yrittäjänä ja sosiaalisen median vaikuttajana työskentelevä Vallius kysyi Borgilta muun muassa sitä, miten hänen voittonsa ja uudenlainen arkensa on kenties vaikuttanut Borgin ihmissuhteisiin. Borg tunnusti Valliukselle, että hän joutuu nykyään olemaan hyvin tarkka siitä, kenelle hän asioistaan kertoo.

– Kun sä someen laitoit, että sä suunnilleen laitat nykyään ikkunat kiinni, kun sä puhut puhelimessa, niin mä olin ihan pöyristynyt siitä, että joku lainausmerkeissä läheinen henkilö on mennyt kertomaan tällaisia asioita lehdistölle. Miten tuollaista voi tapahtua, Vallius ihmettelee.

– Mulle tuli sellainen paranoia päälle siinä kohtaa. Mä aloin heti miettimään, että kuka se on. Alkoi tulemaan vähän vainoharhaiseksi kaikessa. Mutta siinä myös avautui silmät sille, että tämä ei ole ihan normaali työsuhde. Että mä en voi sanoa ihan kelle tahansa kaverille, että tänään oli vähän tällainen päivä, vaan pitää tosi tarkasti miettiä, Borg selittää.

Sointu Borgin elämässä on riittänyt vilinää Diili-voiton jälkeen.

Vallius myös tiedusteli Borgilta, miten Diili-voitto ja etenkin sitä seurannut julkisuus on näkynyt Borgin parisuhteessa. Borg on seurustellut jo pitkään muusikko Tomi Solosen kanssa.

– Alussa meillä oli parisuhteessa vähän hakemista sen kanssa, että mä olen ollut tosi kuormittunut, stressaantunut ja kiireinen. Onhan se kummallista, että yhtäkkiä jos me ollaan jossain, mut tunnistetaan. Meillä menee todella hyvin nyt, mutta oli meillä sellaista dynamiikan uudelleen hakemista, Borg selittää.

– Musta tuntuu, että tämä prosessi, mitä mäkin olen käynyt läpi, niin vaikka toinen ihminen on todella lähellä, niin ei hän ehkä ihan täysin ymmärrä, mitä käyn läpi. Mäkin olen opetellut vähän sanoittamaan sitä, hän jatkoi.

Diili-ohjelman voittanut Sointu Borg on ollut neljä vuotta yhdessä avopuolisonsa Tomi Solosen kanssa. Tomi on muusikko, ja hänet tunnetaan julkisuudessa räppäri MC Solosena. Borg on kertonut Solosen olleen suurena tukena Borgille hänen kuvatessaan Diiliä.

Lue lisää: Diili-voittaja Sointu Borgin puhelimeen kilahti viisi vuotta sitten härski viesti suomi­räppäriltä – rakkaus roihahti, kun isä lausui ratkaisevat sanat

Anni Valliuksen Boss Lady -podcast kuunneltavissa Suplassa. Ilta-Sanomat ja Supla kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.-