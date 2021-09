Chisu tajusi tehneensä valtavan virheen Vain elämää -ohjelmassa – pahoittelee asiaa jo etukäteen

– Kaiken tän haluun nyt tuoda esille ja pyytää anteeksi tekemääni virhettä, sanoo laulaja Chisu somessa.

Laulaja-lauluntekijä Chisu, oikealta nimeltään Christel Roosberg, 39, on yksi tänään alkavan Vain elämää -kauden tähtiartisteista. Kyseessä on menestysohjelman 12. tuotantokausi ja Chisu on mukana toista kertaa.

Kun kauden avausjakso on käsillä, Chisu avasi sosiaalisen median puolella keskustelun tärkeästä aiheesta, joka liittyy myös hänen esiintymiseensä ohjelmassa.

Chisun tuore päivitys käsittelee kulttuurista omimista, jolla tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, joissa toiselle kulttuurille tunnusomaisten asioiden hyödyntäminen on moraalisesti tai eettisesti arveluttavaa.

Chisu kokee syyllistyneensä kulttuurilliseen omimiseen käytettyään päässään pikkulettejä, eli niin sanottuja braidseja, joiden juuret ovat alunperin afrotukkaisten ihmisten keskuudessa.

Chisu kertoo, että pikkuletit ovat olleet osa hänen tavaramerkkiään, mutta eivät ole enää.

Laulaja kertoo ymmärtäneensä asian vasta erään keskustelun myötä ja heränneensä samalla omaan etuoikeutettuun asemaansa valkoisena ihmisenä.

– Keskustelun aihe oli kulttuurinen omiminen ja mustien kulttuurista peräisin olevat braids -kampaukset, jollaisia minäkin oon käyttänyt kuvauksissa ja keikoilla. Oon käyttänyt niitä, koska ne on ollu ja on musta edelleen aivan valtavan upeita. Oon aina ihaillut mustien kulttuurista tulleita virtauksia ja inspiroitunut niistä.

Chisu kertoo vasta keskustelun myötä ymmärtäneensä, että hänen olisi pitänyt miettiä toisesta kulttuurista lainaamansa kampauksen käyttöä tarkemmin jo kauan sitten.

Samalla hänelle selvisi, että värilliset ihmiset ovat joutuneet pikkulettiensä takia kokemaan työttömyyttä, asuntopulaa tai jopa väkivallan uhkaa. Ajatus siitä sai laulajan pysähtymään.

– Tää saa mut kyseenalaistamaan oman braidsien käytön. Oon näkyvä artisti, joten ne on ollut osa mun kaupallista Chisu -brandia. Mä myös näytän ja yleistän eli normalisoin, että näin on ok tehdä.

Tämä kaikki liittyy alkavaan Vain elämää -kauteen siten, että Chisu ehti näyttäytyä yhden jakson kuvauksissa braidsit päässään ennen kuin oli tietoinen kampaukseen liittyvästä problematiikasta. Chisu nähdään lettikampauksessaan Suvi Teräsniskan päivänä 22. lokakuuta.

– Nyt kun olen perehtynyt asiaan, valitsisin kampaukseni toisin. Yhteiskuntamme eriarvoistavissa rakenteissa tuo kampaus mun päässä ei vaan ole ok. Kaiken tän haluun nyt tuoda esille ja pyytää anteeksi tekemääni virhettä.

Syvällisen kirjoituksensa päätteeksi Chisu toivoo aiheen tiimoilta asiallista keskustelua.

Chisun poikkeuksellinen someavautuminen on herättänyt lyhyessä ajassa kommentointia puolesta ja vastaan. Somevaikuttaja Emmi Nuorgam kiittelee artistia keskustelunavauksesta ja oman toiminnan reflektoinnista, Vain elämää -tähti Anna Abreu tukee kollegaansa sydänemojilla.

Osa artistin someseuraajista ei kuitenkaan tunnu ymmärtävän, mistä Chisun anteeksipyynnössä on kyse.

– Eikö se ole enemmän rikkautta, että lainaa toisilta kulttuureista. En ymmärrä, miksi tästäkin on nyt tullut ongelma, joku kyseenalaistaa.

– Nyt meni kovasti yli hilseen. Eihän nyt kukaan lettejä voi omistaa, toteaa toinen.

Chisu esiintyi näyttävässä lettikampauksessa Flow-festivaaleilla kesällä 2019.

