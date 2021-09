Daniel Craig sai saman kunnia-arvon kuin James Bond – merivoimat julkaisi harvinaisen kuvan

Daniel Craig nimitettiin kunniakomentajaksi. Ison-Britannian merivoimat ja tuoreimman Bond-elokuvan tuotanto ovat tehneet läheistä yhteistyötä kuvausten aikana.

Näyttelijä Daniel Craig, 53, on saanut merkittävän kunnian, joka seuraa hänen näyttelemänsä James Bondin jalanjäljissä.

Ison-Britannian merivoimat eli kuninkaallinen laivasto on nimittäin palkinnut Craigin kunniakomentajan arvonimellä. Myös Ian Flemingin luoma legendaarinen 007-agentti James Bond on arvoltaan komentaja.

Daniel Craig poseerasi tuoreena kunniakomentajana.

Merivoimat kertoi nimityksestä julkaisemalla Instagramissaan kuvan Craigista.

– Olen äärimmäisen etuoikeutettu, että minut on nimitetty kunniakomentajaksi, Craig kiitteli kuvan yhteydessä.

Uusi Bond-elokuva No Time To Die ilmestyy pian valkokankaille. Craig ja koko tuotantotiimi on tehnyt merivoimien kanssa kuvausten aikana läheistä yhteistyötä.

Kuninkaallisen laivaston ylimpiin johtohenkilöihin kuuluva amiraali Tony Radakin ja tuore kunniakomentaja Daniel Craig.

Independent-lehden haastattelema merivoimien komentaja, amiraali Tony Radakin kertoo, että heille on kunnia-asia saada Craig osaksi merivoimia.

– Daniel Craig tunnetaan hyvin roolistaan komentaja Bondina viimeisen 15 vuoden ajalta – Bondina, joka pitää Britannian turvassa seikkaillessaan ympäri maailmaa. Sitä myös oikeat merivoimat tekevät joka päivä, käyttäen teknologiaa ja taitojaan aivan samoin kuin Bond, Radakin toteaa lehdelle.

– Olen erittäin innoissani ja toivotan kunniakomentaja Daniel Craigin tervetulleeksi kuninkaalliseen laivastoon. Kunnia-arvon saaneet toimivat lähettiläinämme ja puolestapuhujinamme, Radakin kommentoi.

