Herttuatar Meghan ja prinssi Harry palasivat parrasvaloihin: pelmahtivat yllättäen New Yorkiin – hellät eleet varastivat huomion

Sussexin herttuapari ei ole tehnyt julkisia matkoja sen jälkeen, kun he jättivät brittihovin maaliskuussa 2020. Herttuatar Meghan puolestaan nähtiin New Yorkissa edellisen kerran vuonna 2019, jolloin hänen hulppeat vauvajuhlansa aiheuttivat kohun.

Sussexin herttuapari on astunut pitkän hiljaiselon jälkeen parrasvaloihin. Herttuatar Meghan ja prinssi Harry astuivat julkisuuteen pitkästä aikaa New Yorkissa, jossa he ovat lehtitietojen mukaan useamman päivän mittaisella matkalla.

Herttuapari vieraili Daily Mailin mukaan torstaina One World Trade Centerin näköalatasanteella, joka sijaitsee pilvenpiirtäjän kerroksissa 100–102. Herttuaparin seurassa olivat New Yorkin pormestari Bill de Blasio perheineen sekä New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul.

New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul, herttuatar Meghan, prinssi Harry, New Yorkin pormestari Bill de Blasio sekä hänen vaimonsa Chirlane McCray ja parin poika Dante de Blasio.

Tummiin pukeutuneet Harry ja Meghan kunnioittivat läsnäolollaan WTC-iskujen muistomerkkiä, johon on kirjailtu iskuissa kuolleiden uhrien nimet. Terrori-iskuista tuli kuluneeksi 11. syyskuuta 20 vuotta.

Daily Mailille raportoitujen silminnäkijähavaintojen mukaan herttuapari vietti pitkän ja kunnioittavan hiljaisen hetken muistomerkin luona. Herttuapari vieraili torstain aikana myös terrori-iskuja käsittelevässä museossa.

Huomiota herätti myös parin läheiset eleet. He kulkivat kadulla käsi kädessä ja vaikuttivat hyväntuulisilta.

Herttuapari kulki käsi kädessä. He olivat valinneet ylleen päästä varpaisiin tummaa.

Harryn nähtiin ohjaavan puolisoaan lempeästi selästä.

Kyseessä on herttuaparin ensimmäinen yhteinen ja julkinen matka sen jälkeen, kun he jättivät kuninkaalliset velvollisuutensa ja muuttivat Yhdysvaltoihin keväällä 2020.

Viimeisen kerran he edustivat maaliskuussa 2020, jolloin he osallistuivat Kansainyhteisön juhlapäivään kuninkaallisen perheen kanssa.

Pormestarilla, kuvernöörillä ja herttuaparilla riitti juteltavaa.

Herttuapari vaikutti nauttivan matkastaan, ja he vaihtoivatkin useita hempeitä katseita.

Herttuaparin uskotaan viipyvän New Yorkissa useita päiviä, sillä heidän arvellaan osallistuvan lauantaina Global Citizen Live -konserttiin New Yorkin keskuspuistossa. Konsertissa esiintyvät muun muassa Jennifer Lopez ja Coldplay.

Lehtitietojen mukaan herttuaparin lapset Archie ja Lilibet jäivät matkan ajaksi lastenhoitajien luokse parin kotiin Kaliforniaan.

Prinssi Harry tervehti paikalle kerääntyineitä ihmisiä.

New York on herttuatar Meghanille rakas kaupunki. Edellisen kerran herttuatar Meghan nautti New Yorkista vuonna 2019, jolloin hän vietti kaupungin vilskeessä hulppeita vauvajuhliaan.

Vauvajuhlat nousivat isoksi puheenaiheeksi, sillä niiden hintalapuksi tuli arvioiden mukaan 500 000 dollaria eli reilusti yli 425 000 euroa. Huomiota herättivät myös kuuluisat vieraat, sillä paikalla oli muun muassa Meghanin hyvä ystävä, tennistähti Serena Williams.

– On upeaa olla taas täällä, herttuatar Meghanin kuultiin kommentoivan torstaina paluutaan New Yorkiin.

Lue lisää: Herttuatar Meghan joutui kuningatar Elisabetin puhutteluun – sai painavan muistutuksen siitä, mitkä asiat ovat häneltä nyt kiellettyjä

Lue lisää: Herttuatar Meghanin hulppeat vauvakutsut huipentuivat eliittiravintolaan – paparazzit piirittivät tauotta: myös Serena Williams pölähti paikalle