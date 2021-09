Hannele Lauri ei osaa seurustella, mutta elämässä on silti riittänyt romansseja – nyt ex-puoliso Teemu Rinne kertoo, millaista arki näyttelijän kanssa oli

Hannele Laurin seurustelusuhteet ovat usein päättyneet samalla tavalla. - Se yksi Hannele sanoo, että oliskohan tämä tässä, Lauri kuvailee.

Näyttelijä Hannele Lauri on ollut kansan rakastama näyttelijä kohta 40 vuotta. Hänestä tuli koko kansan tuttu 1980-luvulla Spede Pasasen tv-sarjojen ja elokuvien myötä.

Kuluneisiin vuosikymmeniin mahtuu paljon, joten ei ihme, että Laurista, 69, ilmestyi elokuussa jo toinen elämäkerta. Hannele, näyttelijä -teoksen (Otava) on kirjoittanut Panu Rajala.

Hannele Lauri sanoo, ettei hän vaikuttanut siihen, mitä kirjaan laitettiin.

– Mitään en ottanut pois sen takia, etten olisi halunnut sitä kerrottavan. Korjasin vain asiavirheitä ja poistin ihan väärää tietoa, Hannele Lauri kertoo.

– Kirjassa on paljon Panu Rajalan omaa tulkintaa. Hänen mielipiteilleen en voi mitään, ne ovat hänen näkemyksiään.

Kaksikko ei tuntenut entuudestaan. He tapasivat kaksi kertaa, jonka lisäksi puhuttiin jonkin verran puhelimessa.

– Luonteestani kirja ei kerro paljoakaan. Kirja painottuu työhön, onhan Rajala teatterimies.

Vaikka kirjassa keskitytään uraan liittyviin asioihin, elämässä mukana kulkeneita miehiä ei sivuuteta. Ex-aviomies Hannu Lauri sekä Vesa-Matti Loiri saavat sijansa, mutta myös muita kumppaneita mainitaan.

Hannele ja Hannu Lauri menivät naimisiin vuonna 1976 ja he pysyivät yhdessä aina vuoteen 1994 asti. Avioliittoon mahtui lukuisia ylä- ja alamäkiä. Helmikuussa 1994 Hannele Lauri haki lopulta avioeroa puolisonsa vastusteluista huolimatta.

Laurilla oli suhde Vesa-Matti Loirin kanssa, jonka kanssa he näyttelivät vuosia Uuno Turhapuro -elokuvissa.

Myöhemmät suhteet eivät ole olleet kovin pitkiä.

– Minulla tuntuu olevan näitä parin vuoden kohtaamisia. Minulta ei kannata kysellä parisuhdeneuvoja, Hannele Lauri nauraa käheään tapaansa.

– Olen huono jakamaan arkea. Nautin vapaudesta tehdä kuten haluan, olen liiankin itsenäinen. Voin tehdä kompromisseja, mutta vain joskus.

Seurustelut ovat tavanneet päättyä aina samalla tavalla.

– Se yksi Hannele sanoo, että oliskohan tämä tässä, Hannele myöntää.

Hänen mukaansa pari vuotta riittää osoittamaan, onko suhteessa aineksia kestämään loppuiän. Vaikka yhteiselämä ei olekaan kestänyt, Laurille on jäänyt hyvät muistot miehistä, joiden kanssa hän on pitänyt yhtä ainakin sen pari vuotta.

Aikoinaan mallina julkisuuteen tulleen yrittäjä Tepi Saarentolan kanssa Hannele Lauri eteni kihloihin asti. Saarentolan komeus ei ainakaan haitannut suhteen kehittymistä.

– Kai jokainen kiinnittää ensimmäisenä huomiota Tepin ulkonäköön. Pidin kovasti myös hänen kiltteydestään. En koskaan kuullut hänen sanovan pahaa sanaa kenestäkään.

Töölössä asunut pariskunta kävi Helsingin seurapiiritapahtumissa.

– Tepi joutui kanssani julkisuuteen, vaikka hän ei ollut yhtään julkisuuden perään.

Hannele Lauri ja Tepi Saarentola olivat kihloissa, mutta kiinnnostuksen kohteet olivat Laurin mukaan erilaiset.

Yhteiseloon kuului paljon matkustelua. Havaijilla Saarentola pelasi päiväkaudet golfia.

– Tepi rakasti golfia, mutta kirjassa siitä kerrotaan hieman yksioikoisesti. Ei hän koko ajan pelannut, vaan vietti aikaa myös kanssani, Hannele mainitsee.

Kestävään suhteeseen ei ollut tarpeeksi pohjaa, sillä kiinnostuksen kohteet olivat erilaisia.

– Hän oli täysverinen urheilumies. Ei häntä huvittanut katsoa näytelmiä eikä minua erityisemmin kiinnostanut seurata jääkiekkoa tai golfia.

Vuosituhannen alussa Hannele Lauri meni toisen kerran naimisiin. Avioliitto toimittaja Teemu Rinteen kanssa kesti pari vuotta, mutta ystävyys on kukoistanut yli 20 vuotta. Lähekkäin asustava parivaljakko on tekemisissä päivittäin. Laurin mukaan he ovat joissain asioissa samanlaisia, toisissa asioissa täysiä vastakohtia. Siitä syntyy toimiva yhteys.

– Ymmärrämme toisiamme pelkästä katseesta. En päästä ketään helposti lähelleni, mutta Teemu on ihan omassa luokassaan. Hänen kanssaan on helppo puhua mistä vaan, ja meillä on molemmilla vahva intuitio ihmisten suhteen.

Teemu Rinne jos kuka tietää, millainen ihminen julkisuuskuvan takana on.

– Hannan julkinen kuva on osa häntä, mutta se on hyvin rajattu kuvaa, Teemu Rinne, 68, arvioi.

Hannele Lauri ei diivaile arjen kanssakäymisissään. Kaikkien on helppo jutella hänen kanssaan, joten moni kuvittelee tuntevansa hänet hyvinkin.

– Hanna on aidosti ystävällinen, mutta hän ei hirveän helposti päästä ketään lähelleen. Henkilökohtaiset asiat hän pitää itsellään, Rinne sanoo.

Hannele Laurin ja Teemu Rinteen avioliitto kesti pari vuotta. He ovat silti edelleen hyviä ystäviä.

– Hanna on täysin tunneihminen. Hän on räiskähtelevä, mutta myös herkkä, lähes yliherkkä. Herkkyys on kirous, mutta myös siunaus.

Rinteen mukaan Hannan intuitio muista ihmisistä osuu hyvin kohdilleen.

– Hänellä on erinomainen tutka, jolla hän lukee muita. Totesin aikaa sitten, että ihan turha esittää mitään, koska hän näkee minunkin lävitseni.

Rinne ei kaartele arvioidessaan kaksikon suhdetta, joka toimii parhaiten ystävinä.

– Teimme virheratkaisun mennessämme naimisiin. Huomasimme sen aika nopeasti alkuhuuman jälkeen. Suhteemme oli ne pari vuotta vähän väärän nimikkeen alla.

Kaksikko tiesi erotessaan pysyvänsä jatkossakin läheisinä.

– Suhteemme syveni eron jälkeen. Vahva yhteytemme rakentuu luottamuksesta, aitoudesta ja ystävyydestä. En voi edes kuvitella, että yhteytemme katkeaisi.

Rinne lisää, ettei halua antaa kaksikon väleistä liian auvoista kuvaa.

– Onhan meilläkin erimielisyytemme. Silloin voidaan huutaakin. Räjähdämme molemmat helposti, mutta ne hetket menevät muutamassa minuutissa ohi.

” En löydä kirjasta Hannan sielua. Tunne puuttuu. Teksti on Panu Rajalan näkemystä.

Rinnettä haastateltiin uutuuskirjaan.

– En löydä kirjasta Hannan sielua. Tunne puuttuu. Teksti on Panu Rajalan näkemystä, Rinne sanoo suoraan.

Hyvä suhde Laurilla oli myös tunnetun Juhani Ripatin kanssa.

– Jussi on hirveän hauska ja fiksu. Tykkäsimme toisistamme ja olemme edelleen hyviä kavereita.

Seurustelu kuitenkin päättyi. Laurin mukaan parin elämät eivät kohdanneet riittävästi. Hän asui osan seurusteluajasta Tampereella, koska tähditti siellä teatteriesitystä.

Juhani Ripatti, 73, ei ole lukenut uutuuskirjaa, jossa hänetkin mainitaan.

– Luen sen kyllä, kunhan ehdin, Juhani Ripatti sanoo.

Hänen mielestään suhteen ongelma oli yhteisen ajan puute.

– Olin Helsingissä ja Hanna Tampereella, työt olivat eri paikoissa. Siihenhän se päättyi.

Hannele Lauri ja Juhani Ripatti puolustusministerin uudenvuoden vastaanotolla 2009. Ripatin mukaan parin ongelmana oli yhteisen ajan puute.

Ripatti ei enää toimi rikosjuristina, mutta hän hoitaa muita oikeusjuttuja.

– Hanna on ollut aina kauhean mukava ihminen. Muistan yhteistä aikaamme oikein hyvällä, Ripatti toteaa.

Vuonna 2013 Laurista ilmestyi kirja Diiva, jonka kirjoitti Teemu Rinne. Kahdesta kirjasta huolimatta kaikkea ei ole laitettu kansien väliin vieläkään.

– Niinhän sitä sanotaan, ettei kahta kolmannetta, Hannele nauraa.

Kolmannelle kirjalle voi olla vielä tilaus, mutta uudelle miehelle sitä tuskin on.

– En kaipaa ketään, minulla on perheeni ja ystäväni.

Hannu ja Hannele Lauri Linnan juhlissa itsenäisyyspäivänä 1992.

Laurin lähipiirin muodostavat lapset Tomi ja Sami, ex-puoliso Teemu sekä naispuoliset ystävät – Nancy-koiraa tietenkään unohtamatta.

– Koirahan nyt on tärkeämpi ja lempeämpi kuin yksikään mies, Lauri sanoo kirjassaan.

Laurin tähdittämä elokuva 70 on vain numero tulee ensi-iltaan joulukuussa. Myös muuta on jo kuvattuna valkokankaalle, mutta siitä ei voi vielä puhua kuten ei myöskään tulevasta tv-sarjasta.

– Onneksi on töitä, mutta loppuvuodesta ehtisin tehdä vielä muutakin, Hannele mainitsee.

Spede Pasasesta on tekeillä elokuva. Vaikea kuvitella, että hänestä kerrottaisiin ilman hänen suuria tähtiään Vesa-Matti Loiria ja Hannele Lauria.

– Hauska nähdä, kuka meitä esittää, jos olemme tarinassa mukana, Hannele Lauri tuumii.