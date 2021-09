Janne Kataja avautuu erikoisista ruokarajoitteistaan Maria Veitolalle Yökylässä-ohjelmassa.

Janne Kataja, 41, on erikoismies. Hän pitää erikoisista vaatteista ja innostuu erikoisista työprojekteista. Myös hänen ruokavalionsa on erikoinen. Suosikkijuontaja avaa asiaa Maria Veitolalle, joka yökyläilee hänen luonaan Riihimäellä torstaina nähtävässä jaksossa.

Katajan ruokavaliota ei määrittele niinkään elintarvikkeiden maku, vaan niiden rakenne. Tästä syystä Kataja ei syö juurikaan lihaa. Hän itse kutsuu tilannettaan ruokarakennevammaksi.

– Mulla on ruokarakennevamma. Mä en syö kokolihaa, kalaa enkä kanaa. Mä en ole koskaan tykännyt niiden suutuntumasta, jonka takia syön vain jauhelihaa, Kataja kertoo Veitolalle ohjelmassa.

Pääasiassa hänen ruokavalionsa koostuu kuitenkin kasviksista.

Maria Veitola pääsee Janne Katajan aamiaispyötään.

Ruuasta puhuttaessa Veitola muistaa erään kerran Masked Singer Suomi -ohjelman kuvauksissa, kun Kataja yritti pyytää syödäkseen juustovoileipää. Kataja ja Veitola ovat toisilleen tuttuja ohjelman paneelista.

– Se on vaikeaa valmiskeittiöiden kanssa, että ne tekisivät ihan tavallisen leivän, Kataja voivottelee.

– Haluaisin sellaisen leivän, jossa olisi leipä, margariini, juusto – Edam tai Oltermanni – salaatinlehti ja kurkku tai tomaatti, ohuina siivuina. Sellainen lapsuuden juustoleipä, Kataja kuvailee.

Janne Kataja on kertonut ruokanirsoilustaan aiemminkin ja saanut sen vuoksi osakseen voimakasta kritiikkiä. Joku joskus veikkasi, että Kataja on oppinut ennakkoluuloiseksi ruokailijaksi jo lapsena.

– Itse asiassa lapsuudessani matkustelimme aika paljon. Ideana oli aina, että kaikkea pitää maistaa. Kun täytin 15 vuotta, päätin, että minulla on itsemääräämisoikeus, mitä syön, Kataja kommentoi viime vuonna MTV:lle.

Kataja tarjoili Veitolalle kaalilaatikkoa, jossa oli käytetty lihankorviketta.

Katajan omat lapset, 10– ja 12–vuotiaat tytöt, sen sijaan ovat kaikkiruokaisia. Isällä on lastenkasvatuksessa erikoinen periaate herkkujen suhteen: Niitä on aina tarjolla.

– Mulla on aina karkkia kaapeissa, koska jos niitä on aina tarjolla, lapset eivät syö niitä. Meillä on myös aina kokista jääkaapissa, jota lapset saisivat juoda, mutta eivät juo. Ravintolassakin he tilaavat Vichyn ja mä kokiksen, Kataja kertoo Veitolalle.

Kataja uskoo, että hänen oma herkkuhimonsa juontaa juurensa juuri siitä, että hänen lapsuudessaan limu juotiin aina saunapäivänä ja karkit syötiin karkkipäivänä.

– Himoitsin niitä koko ajan.

Maria Veitola pääsi näkemään millainen yleisön hauskuuttajana tunnettu Janne Kataja on kotiympäristössään.

Yökylässä Maria Veitola MTV3-kanavalla torstaisin kello 21.

