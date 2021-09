Gordon Ramsay laihdutti lähes 20 kiloa – näin huippukokki onnistui

Julkkiskokki jakoi laihdutusvinkkinsä.

Kokki ja ravintoloitsija Gordon Ramsay tunnetaan maistuvista keitoksistaan ja Michelin-tähdillä luokitelluista ravintoloistaan, mutta nyt mies on avautunut myös taistelustaan ylipainoa vastaan.

Julkkiskokki on kertonut vaa’an näyttäneen aiemmin 114 kiloa, kun se on nyt asettunut 95 kiloon, Hello Magazine kirjoittaa.

Times lehdelle antamassaan haastattelussa Ramsay kertoo, että yksi suuri syy elämäntapamuutokseen on ollut hänen vaimonsa Tana Ramsay.

– Tana ei pitänyt siitä, millainen olin. Olin ylipainoinen. Kroppani oli kadonnut. Tunsin oloni huonoksi.

Ramsay avasi tilannettaan myös Daily Maillle:

– Katsoin kuvia itsestäni ja ihmettelin, kuinka vaimoni sietää minua? Hänestä tulee koko ajan vain upeamman näköinen, ja sitten hän joutuu menemään sänkyyn tällaisen lihavan paskan kanssa.

Ramsay totesi myös, että halu pitää huolta itsestään syttyi sen jälkeen, kun hänen oma isänsä kuoli 53-vuotiaana.

Mutta kuinka Ramsay tiputti lähes 20 kiloa?

Mies paljasti vinkkinsä The Today Show’ssa: syö pienempiä annoksia ja syö useammin.

– Osaan todella hyvin syödä viisi kertaa päivässä. Vaihdoin kuitenkin ison aamiaisen, ison lounaan ja ison illallisen pieniin annoksiin. Aivan kuin Hong Kongissa: pieni kulho ruokaa neljä tai viisi kertaa päivässä.

Ramsay muistuttaa myös vedenjuonnin tärkeydestä.

– Juo aina pari lasia vettä ennen ruokailua, sillä se täyttää vatsaasi. Sinulle tulee parempi olo ja syöt vähemmän.

Toki Ramsay myös treenaa. Painojen kanssa hikoilun sijaan kokki panostaa kestävyysharjoitteluun. Ramsayn kotoa löytyy kuntosali, jossa hän hikoilee kolme kertaa viikossa kuntopyörän päällä. Sunnuntaisin hän ajaa ulkona 120 kilometrin lenkin.

– Mitä enemmän treenaan, sitä normaalimmalta minusta tuntuu. Haluan jälleen muistaa, kuka minä oikeasti olen.