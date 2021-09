Kommentti: Selviytyjät Suomi -tuotannossa tehtiin ihmeellinen emämoka – ja se näkyi välittömästi katsojaluvuissa

Juonikuviomuutokset olisivat vielä voineet toimia, mutta pahin virhe on jaksojen uuvuttava pituus, kirjoittaa toimittaja Nita Makkonen.

Amerikkalaisen Selviytyjät-jättiformaatin Suomi-versio on ollut viime vuosina varsin suosittu viihteellinen tv-ohjelma. Tuoreille kausille (2018–2021) on osallistunut koko kansan tuntemia julkkiksia sekä tavallisia suomalaisia. Voittajia ovat olleet Sampo Kaulanen, Miska Haakana, Kai Fagerlund ja Kristian Heiskari.

Kaudet ovat olleet isoja viihdeilmiöitä ja herättäneet paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Myös katsojaluvut ovat olleet näyttävät. Esimerkiksi maaliskuussa 2019 ohjelman keskikatsojamäärä oli Finnpanelin mukaan hurjat 695 000. Selviytyjät Suomi oli tuolla mittausviikolla Suomen toiseksi katsotuin viihdeohjelma heti Putouksen jälkeen.

Syksyllä 2019 katsojaluvut olivat maltillisemmat. Esimerkiksi marraskuussa 2019 Selviytyjiä katsoi noin 394 000 ihmistä viikossa.

Vuonna 2020 Selviytyjiä ei esitetty lainkaan, sillä pandemiatilanne oli vaikeuttanut kuvausten järjestämistä. Keväällä 2021 Selviytyjät Suomi palasi taas ruutuihin. Kausi oli kuvattu pohjoisessa Suomessa. Huhtikuussa 2021 sarjaa katsoikin jälleen todella moni suomalainen: keskikatsojaluku oli Finnpanelin mukaan mukavat 479 000 katsojaa viikossa.

Tänä syksynä ohjelman suosio näyttää kuitenkin vähentyneen merkittävästi. Finnpanelin tuoreen katsauksen mukaan Selviytyjiä seurasi viime viikolla keskimäärin 272 000 katsojaa. Mistä yhtäkkinen romahdus johtuu?

Sarjaa tiiviisti seuraavan toimittajan valistunut näkemys on, että tuotantoyhtiössä tehtiin tällä kaudella ihmeellinen emämoka.

Aiemmin hyväksi todettua formaattia lähdettiin muuttamaan. Nelonen tiedotti elokuussa, että uudella kaudella juonta mutkistavat kultaiset kolikot, Hylättyjen saari sekä muut ennennäkemättömät yllätykset. Lisäksi jaksot pitenivät huomattavasti: nyt yksittäisen jakson kesto on yli 90 minuuttia, kun aiemmin ne kestivät noin 50 minuuttia.

Juonikuviomuutokset olisivat vielä voineet toimia, mutta pahin virhe on jaksojen uuvuttava pituus. Selviytyjät Suomi on viihdeohjelma. Viihteen ydin on, että katsojalla ei kulu siihen liikaa energiaa tai aikaa. Viihteen pitää olla helposti lähestyttävää ja kepeää.

Puolentoista tunnin pituinen jokaviikkoinen tv-maraton ei ole sitä. Se on tylsistyttävää jyystöä, joka maistuu hyvin nopeasti pakkopullalta. Katsoja valitsee mieluummin jonkin toisen, luultavasti paljon lyhyemmän ohjelman. Vaihtoehtoja viihteentäyteisessä ja suoratoistopalvelujen valtaamassa tv-maailmassa nykyään riittää.

Mittausviikkojen tulokset toki vaihtelevat sarjan tapahtumien mukaan, mutta esimerkkiviikot on otettu kesken kauden, ei esimerkiksi ensimmäisistä tai viimeisistä jaksoista.

Paljon voidaan myös spekuloida sitä, ovatko kisassa tällä kaudella mukana olevat persoonat vähemmän mielenkiintoisia kuin aiemmilla kausilla. Varsinkin viime keväänä mukana oli mitä mielenkiintoisimpia mediapersoonia. Rääväsuun maineessa oleva Archie Cruz uhitteli ja kiroili tv-ruudussa, 90-luvun fitnesstähti Marianne Kiukkonen teki huikean loppukirin loukkaantuneella jalallaan, kisan kaikkien aikojen nuorin osallistuja Joalin Loukamaa yllätti juonittelutaidoillaan ja kauden voittaja Kristian Heiskari ihastutti ja vihastutti katsojia erittäin suorasukaisella tyylillään.

Mutta on tälläkin kaudella mukana todella mielenkiintoisia henkilöitä. Miss Suomi ja radiojuontaja Shirly Karvinen on noussut sosiaalisessa mediassa monien suosikkipelaajaksi kylmänviileällä tyylillään. Yle X:n juontaja Viki Eerikkilä herättää huomiota passiivisen dominoivalla pelitaktiikallaan. Big Brotherista tuttu Helmeri Pirinen oli jo BB:ssä aikoinaan katsojien suosikki.

Shirly Karvinen on tällä hetkellä mukana tv:ssä pyörivällä Selviytyjät-kaudella.

Selviytyjät oli jo suosittu ja toimiva kotimainen viihdeohjelma. Katsojana harmittaa, että hyväksi todettua käsikirjoitusta mentiin muokkaamaan näin paljon. Iskikö tuotantoyhtiössä tai kanavalla kenties ahneus? Haluttiinko saavuttaa yhtä hyvät katsojaluvut kuin keväällä 2019?

Joskus liiasta ahneudesta sakotetaan. Niin kävi tällä kertaa.

IS ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.