Paavo Haavikon poikkeuksellista elämää värittivät yksityiselämän käänteet – viimeinen tragedia nähtiin vain hetki ennen kirjailijan kuolemaa

Akateemikko Paavo Haavikko oli kirjallisuuden uudistaja. Yksityiselämässään hänellä oli kolme tragediaa.

”Haavikko oli mahtava näyttelijä, joka ei kestänyt vastanäyttelijää eikä yleisöäkään”, teatteriohjaaja Kalle Holmberg kuvailee akateemikko Paavo Haavikkoa (1931–2008) Martti Anhavan kirjoittamassa elämäkerrassa.

Niin katosi voitto maailmasta, Paavo Haavikon elämä (Otava) kertoo suorasukaisesti suomalaisen kirjallisuuden johtotähdestä, joka veti montaa roolia.

– Paavolla oli varaa sanoa, että en minä ole mikään kirjailija, vaan liikemies ja metsän istuttaja, Martti Anhava kertoo.

– Mutta vain hän sai sanoa sen. Jos joku muu olisi sanonut sen, auta armias.

Elämäkertaa Martti Anhava kirjoitti seitsemän vuotta. Paavo Haavikon jälkeenjääneet paperit olivat rajattomasti hänen käytettävissään. Lokakuussa 2008 kuollutta Haavikkoa ei ole haastateltu kirjaan, mutta lähellä olleet pääsevät ääneen.

Elämäkerta oli Paavo Haavikon pojan Heikki Haavikon idea.

Heikki Haavikko antoi Martti Anhavalle rajattoman käyttöoikeuden isänsä Paavo Haavikon jälkeenjääneisiin papereihin eikä vaatinut kirjan käsikirjoitusta nähtäväksi.

Paavo Haavikko oli Martti Anhavan perhetuttu, hänen vanhempiensa Tuomas ja Helena Anhavan hyvä ystävä.

– Olin myös Otavalla Paavo Haavikon alaisena kymmenen vuotta, Martti Anhava kertoo.

Paavo Haavikko toimi kustannusosakeyhtiö Otavan kirjallisena johtajana 1967–1983.

Yli 70 teosta julkaissut Paavo Haavikko oli modernistisukupolven merkittävimmiksi koettu runoilija. Hänellä oli absoluuttinen vaisto ja kyky nähdä oleellinen hyvin nopeasti.

Kirjan mukaan Paavo Haavikko oli kontrastien mies ja viihtyi kontrasteissa. Keskitietä ei ollut.

Kotiin tullessaan hän oli usein niin pahalla päällä, että tytär Johanna Haavikko meni piiloon.

– Kun Haavikon kanssa joutuu kokoukseen, on kuin olisi hiukkaskiihdyttimessä, eräs aikalainen toteaa kirjassa.

Kirjassa on uutta se, että Paavo Haavikko oli Urho Kekkosen haamukirjoittaja 60-luvulla Suomen Kuvalehdessä.

Kirjailijana hän oli modernisti, uudistaja. Kustantajana hän piti silti kaikkein tärkeimpinä kirjoina käytännön oppaita, joiden avulla ihmiset selviävät arjesta.

Haavikon ongelmaiset suhteet Otavan omistajien Reenpäiden kanssa johtivat siihen, että hän lähti lopulta Otavasta. Se oli yksi hänen elämänsä kolmesta suuresta tragediasta.

– Hänen roolinsa Otavan pelastajana oli huomattava, mutta ei hän suinkaan sitä yksin tehnyt, vaikka niin väitti, Martti Anhava kertoo.

– Omistajasuvun patruunan Olli Reenpään panos oli erittäin merkittävä, samoin tietokirjapäällikkö Pentti Huovisen.

Paavo Haavikon ensimmäinen vaimo, runoilija Marja-Liisa Vartio oli hylännyt adoptiotyttärensä Laritsan erottuaan Valter Varpiosta.

– Marja-Liisalla ei ollut luontoa kertoa Laritsalle, että en ole sinun äitisi. Hän yritti pakottaa Paavoa kertomaan, mutta Paavo sanoi, ettei tämä ole minun asiani.

Totuus valkeni Laritsalle aikuisena, kun työpaikan siivooja tuli esittäytymään ja kertoi olevansa Laritsan sisar.

Runoilija Marja-Liisa Vartio Helsingin Lauttasaaren kodissa 1957.

Marja-Liisa Vartion kuolema vuonna 1966 oli suuri tragedia. Pariskunnan lapset olivat tuolloin alaikäisiä, Johanna oli kymmenvuotias ja Heikki kuusi.

41-vuotiaana kuollut Vartio oli lääkkeiden suurkuluttaja, kärsi unettomuudesta ja sairasteli pitkään. Kilpirauhasen ylitoimintaa hoidettiin virheellisesti kilpirauhasen alitoimintana.

Paavo Haavikko oli huolissaan siitä, ettei vaimo oikein jaksanut olla lasten kanssa.

”Lasten ollessa pulloruokintavaiheessa Haavikko hoiti yösyötöt, jotta vaimon uni ei niihin katkeaisi”, Martti Anhava kirjoittaa kirjassa.

Paavo Haavikko, Marja-Liisa Vartion adoptiotytär Laritsa ja Heikki ja Johanna Haavikko Marja-Liisa Vartion hautajaisissa 1966.

1971 Paavo Haavikko meni naimisiin Ritva Rainion kanssa. Syntyi uusperhe, kun myös Ritvan kaksi teini-ikäistä poikaa muutti Haavikoille. Se ei ollut hyvä idea.

”Haavikko oli vähän sellainen, että ylimääräiset ihmiset olivat ylimääräisiä ihmisiä ja hänelle me oltiin ylimääräisiä”, Ritva Haavikon poika Vesa Rainio kertoo kirjassa.

Riitaa tuli myös siitä, kuka mitäkin maksaa. Joskus sattui, että Paavo Haavikko laittoi kaikki käteisvarat johonkin nopeasti tekemäänsä metsäkauppaan.

”Meillä ei ole rahaa edes lämpimiin aterioihin”, Ritva Haavikko kertoo kirjassa Paavo Haavikon sanoneen puolisolleen 70-luvulla.

Paavo Haavikon ja Ritva Rainion häät 1971.

Johanna Haavikko oli ollut perheen emäntä äitinsä kuoleman jälkeen. Siitä syntyi vaikeuksia. Paavo Haavikko odotti, että hänen vaimonsa Ritva ymmärtäisi.

”Paavo ei koskaan pannut Johannalle rajoja. Hän varmaan perusteli sitä sillä Johannan äidittömyydellä”, Ritva Haavikko kertoo kirjassa.

Ritvan oma elämä oli alkanut omituisesti. Hänen äitinsä oli antanut vauvan synnytyslaitoksen pihalla miehelleen, Ritvan isälle.

”Minä olen tehnyt osani, sinä saat huolehtia lopusta”, Ritva Haavikon äiti sanoi ja häipyi tyttärensä ja miehensä elämästä.

Paavo Haavikko suri sitä, ettei haave yhteisestä lapsesta silloin jo nelikymppisen Ritva Haavikon kanssa toteutunut.

”Minulle oli yllätys nähdä, miten valtava uuden lapsen kaipaus Paavossa oli”, Ritva Haavikko kertoo Anhavan kirjassa.

– Ritvalla oli silloin oma ura ja lapset teini-iässä. Paavo halusi aina uusia lapsia naisilta tilanteessa, jossa se sopi naiselle mahdollisimman huonosti, Martti Anhava sanoo.

– Hän olisi halunnut uuden lapsen Marja-Liisa Vartiolta vielä viimeisenä keväänä, vaikka hänellä oli monenlaisia lääkityksiä, ja hän oli sanonut, ettei hän pärjää lasten kanssa.

Martti Anhavan mukaan avioliitto Ritvan kanssa alkoi onnellisesti, mutta muuttui aika nopeassa tahdissa hyvinkin kylmäkiskoiseksi, ainakin Paavon osalta.

Paavo Haavikolla oli elämänsä aikana rinnakkaissuhteita. 70-luvulla alkanut pitkä suhde Otavan työntekijään Marja Kemppiseen on niistä tunnetuin. Myös Marja Kemppisen aviomies Jukka Kemppinen työskenteli Otavalla.

”Siinä suhteessa ei ollut mitään pahaa. Se pelasti kaksi avioliittoa”, Paavo Haavikko kirjoitti elämäkerrassaan Prosperoksessa.

Tytti Oukari oli yksi Paavo Haavikon naisystävistä, tässä Kai Laitisen kanssa juhlissa.

1995 Paavo Haavikon elämäkerran ilmestyessä suhde oli jo päättynyt. Marja Kemppinen oli tuolloin kuolemassa aivokasvaimeen.

– Miksi hän halusi julkistaa suhteen Marja Kemppiseen, joka oli kuolemassa - ja oli Paavolla ollut muistakin naisia. Ja Jukka Kemppinen oli ollut vuosia hänen uskottu auttajansa, Martti Anhava ihmettelee.

Paavo Haavikon elämäkerran Prosperon ilmestyminen 1995 aiheutti Ritvan ja Paavon välirikon, joka korjaantui.

He olivat naimisissa Paavo Haavikon kuolemaan asti, mutta asuivat erillään vuosikymmeniä. Siitä huolimatta Paavo Haavikko soitti vaimolleen jatkuvasti, pikkuasioista.

Keväällä 1996 Johanna Haavikko kaatui poistuessaan Helsingissä bussista ja raahautui jonkin matkaa bussin ollessa liikkeessä. Heikentynyt elimistö ei kestänyt siitä alkanutta tulehduskierrettä.

Johannan alkoholin käyttö oli saavuttanut itsetuhoiset rajat jo opiskeluaikana. Tyttären kuolema oli Haavikon elämän kolmas suuri tragedia.

17.6.1996 Paavo Haavikko kirjoitti: ”Johanna kuoli viime yönä kello 3.15. Se oli tiedettävissä. Heikki oli lähettänyt faksin, jossa pyysi soittamaan heti. Tahdoin ensin suoria itseni tähän päivään ja ottaa tiedon vastaan pukeissa. Se oli varmaa ja odotettavissa. Tuntuu tyhjältä. En tiedä, miten kertoisin asiasta Marja-Liisalle, joka kuoli päivälleen 30 vuotta sitten.”

Koko perhe koolla muutama vuosi ennen Marja-Liisa Vartion kuolemaa.

Vielä 55-vuotiaana Paavo Haavikko istutti 2500 puun tainta päivässä. Hän ei sietänyt joutenoloa. Sota-ajan lapsena hän oli aina pelännyt köyhtymistä.

– Hän oli niin kiinnostunut rahasta kuin vain voi. Voidaan puhua lähestulkoon pakkomielteestä, Martti Anhava sanoo.

Elämäkerrassa Heikki Haavikko muistelee vaimonsa Anna-Liisan kanssa isoisän ja lastenlasten kinasteluita siitä, kumpaa televisiosta katsotaan, Pikku kakkosta vai pörssikursseja.

Paavo Haavikko mökillään tyttärensä Johannan kanssa.

Paavo Haavikko kuoli lokakuussa 2008 aivoverenvuodon seurauksiin.

Sitä ennen elettiin uskomaton draama. Paavo Haavikon ystävä, toimittaja Mauno Saari ja hänen vaimonsa, nuorisopsykiatri Pirkko Turpeinen-Saari yrittivät ottaa Paavo Haavikon hoidon omiin käsiinsä.

Turpeinen-Saari vaati runoilijan potilastietoja sekä hänen hoitoaan koskevien päätösten alistamista itselleen, Martti Anhava kertoo kirjassa.

Lopulta pariskunnan vierailuoikeutta sairaalaan rajoitettiin. Siitä huolimatta Heikki Haavikko tapasi kerran Turpeinen-Saaren isänsä vuoteen äärestä.

Lokakuussa 2009 Pirkko Turpeinen-Saaren kirjoitti blogissaan Paavo Haavikon ja Mauno Saaren keskinäisen suruprosessin kieltämisen olevan ihmisoikeusrikos.

Paavo Haavikko ja Kalle Holmberg.

Loppuvuosina Paavo Haavikon olemuksesta heijastui suru voimien hiipumisesta. Kalle Holmberg kertoo elämäkerrassa, kuinka Haavikko oli nuorena ujo, laiha kaveri - ja lopussa Falstaff, silmissä murhe.

”Ja kun sillä on sellainen luonne kuin sillä on, joka tuottaa nerokasta kirjallisuutta, mutta jolla on helvetin vaikeata oman itsensä kanssa”, Kalle Holmberg kiteytti.

Kalle Holmberg kertoo elämäkerrassa nähneenä Paavo Haavikon myös teatteri-ihmisenä, roolihenkilönä.

”Haavikko eli niitä rooleja ja kirjoitti niitä, sen koko dynamiikka oli siinä, ja suojellakseen itseään, Kalle Holmberg summasi.

Artikkelin kuvat ovat Martti Anhavan kirjan Niin katosi voitto maailmasta, Paavo Haavikon elämä (Otava) kuvitusta.