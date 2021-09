Tasan 35 vuotta sitten tapahtui jotain järkyttävää – totuus 24-vuotiaan Cliff Burtonin kuolemasta on edelleen hämärän peitossa

Metallican basisti Cliff Burton kuoli bussionnettomuudessa vuonna 1986. Mutta mitä tapahtui ennen kohtalokasta rysäystä? Siitä saadaan tuskin koskaan täyttä selvyyttä.

Oli syyskuun 27. päivän aamu vuona 1986, tasan 35 vuotta sitten. Thrash metal -yhtye Metallica matkusti keikkabussin kyydissä Tukholmasta kohti Kööpenhaminaa.

Aamuyön tunteina kuljettaja menetti ajoneuvon hallinnan, bussi ajautui sivuluisuun ja päätyi lopulta kyljelleen ojaan Ljungbyn kunnassa Etelä-Ruotsissa.

Linja-auton takaosassa ylävuoteessa nukkunut yhtyeen basisti Cliff Burton sinkoutui onnettomuuden seurauksena ikkunan läpi, jonka jälkeen bussi kaatui hänen päälleen. Burton sai surmansa välittömästi. Hän oli vain 24-vuotias.

Onnettomuuden syitä on vuosien mittaan käyty läpi useaan otteeseen.

Olisiko Burton kuollut, mikäli hän ei olisi nukkunut ylävuoteessa linja-auton takaosassa? Oliko bussin kuljettaja alkoholin vaikutuksen alainen? Nukahtiko hän rattiin? Oliko ulosajon syynä musta jää?

Joel McIverin kirjassa Justice For All: The Truth About Metallica tapaus perataan läpi silminnäkijöiden kertomana.

Kirjan mukaan bändi liikkui kahdella bussilla, ja matkaan haluttiin päästä mahdollisimman nopeasti Tukholman keikan jälkeen, sillä Kööpenhaminaan oli pitkä ajo.

Bussit suuntasivat yön selkään. Metallicaa ja roudareita kuljettavalla bussilla oli 45 minuutin etumatka laitteistoa kuljettavaan bussiin. Säätiedotus ennusti kylmää.

Roudari John Marshall nukkui punkassaan. Kello oli 6.30.

– Olimme kaikki sikeässä unessa. Tie oli kaksikaistainen ja ulkona oli aika kylmä, Marshall kertoo kirjassa.

– Jostain syystä bussi luisui oikealle pientareelle ja kuljettaja yritti korjata tilanteen kääntämällä rattia vasemmalle. Samalla hetkellä bussin perä lähti luisumaan oikealle. Heräsin siihen, kun lensin punkastani ja kuulin renkaiden pitävän sellaista melua, että ymmärsin meidän olevan sivuluisussa.

Luisu kesti pitkään, jopa 20 sekuntia. Sitten bussi pysähtyi. Se oli kääntynyt kyljelleen.

– Luisuessaan bussi oli ruopaissut soraa ja kääntynyt kyljelleen. Kallistuksen takia kaksi punkkariviä oli romahtanut seinältä alas ja jätkät olivat jääneet niiden alle vangiksi.

” En tiedä, oliko kuski kännissä vai oliko tiellä jäätä. Tiesin vain, että se jätkä ajoi ja Cliff oli kuollut.

Bussissa vallitsi täysi kaaos.

Marshall muistelee päässeensä silti nopeasti ulos.

– Kömmin ulos ovesta, joka sojotti taivasta kohden. Hyppäsin alas ja istuin odottamaan apua. Olin viittä vaille sokissa ja yritin ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Kiertuemanagerimme auttoi muita ulos.

Bussi tyhjeni nopeasti. Kirk Hammett ja James Hetfield tärisivät, mutta kummallakaan ei ollut pintanaarmuja vakavampia vammoja. Lars Ulrich oli murtanut varpaansa ja nilkutti.

Roudarit ja bändi olivat ehjiä. Bussikuski oli loukannut jalkansa.

Paitsi.

Hetfield siirtyi loitommas bussista ja kuuli samalla ystäviensä huutavan ja osoittavan linja-auton alaosaa. Hän palasi takaisin nähdäkseen mistä oli kyse. Bussin alta työntyi esiin kaksi jalkaa, joiden peitoksi lamaantuneet miehet olivat saaneet vedettyä peiton. Jalat kuuluivat Cliff Burtonille.

Hetfiel muisteli kohtalokasta yötä vuonna 1993:

– Näin, että bussi oli kaatunut Cliffin päälle. Sekosin. Bussikuski yritti vetää Cliffin alta huopaa, koska halusi ilmeisesti antaa sen muille. Karjuin: älä vittu tee sitä! Halusin jo silloin tappaa sen äijän. En tiedä, oliko kuski kännissä vai oliko tiellä jäätä. Tiesin vain, että se jätkä ajoi ja Cliff oli kuollut.

Myöhemmin Hetfield on sanonut haistaneensa kuskin hengityksessä viinanhajun, mutta asiaa ei koskaan viety eteenpäin, sillä asiasta ei ollut täyttä varmuutta.

Hetfield ei myöskään löytänyt onnettomuuspaikalta mustaa jäätä, vaikka oli kävellyt läpi koko bussin kyljellään kulkeman matkan itkien ja kiroten.

Cliff Burtonin muistomerkki Dörarpin kylässä Ljungbyn kunnassa.

Totuus Burtonin kuolemasta selviää tuskin koskaan.

Kirjailija McIver yritti selvittää tapausta ja haastatteli muun muassa Expressen-lehden avustajaa, joka saapui onnettomuuspaikalle vain tunti tapahtuneen jälkeen.

Näitkö tiellä jäätä?

– Sen sanottiin olevan onnettomuuden syy. Minusta se oli mahdotonta. Tie oli kuiva. Yöllä lämpötila oli nollan korvilla, mutta tie ei ollut enää liukas, kuvaaja Lennart Wennberg kertoi McIverille.

Turmabussin kuljettajan henkilöllisyyttä ei ole koskaan paljastettu. Paikallinen poliisi kuulusteli miestä useita kertoja, mutta hänet päästettiin lopulta vapaaksi ilman syytteitä.

Kuljettaja itse epäili onnettomuuden syyksi jäistä tietä ja kiisti nukahtaneensa kuljettamansa auton rattiin.

” Tie oli kuiva. Yöllä lämpötila oli nollan korvilla, mutta tie ei ollut enää liukas.

Paikallinen Smålänningen-lehti kävi kuitenkin tutkimassa onnettomuuspaikan ja siteerasi paikallista poliisia, joka totesi, että ”turman vaiheet ja paikalla olleet jäljet ovat juuri sellaisia kuin rattiinnukahtamistapauksissa.”

Kuljettaja vakuutti kuulusteluissa nukkuneensa edellisenä päivänä riittävästi ja olleensa täysin virkeä. Toisen bussin kuski vahvisti asian.

Bussista ei myöskään löydetty minkäänlaista teknistä vikaa, joka olisi voinut aiheuttaa onnettomuuden.

Teknikot ja bändi, Tanskaan matkustanutta Ulrichia lukuun ottamatta, majoittuivat onnettomuuden jälkeen ljungbyläiseen hotelliin.

Hetfield yritti hukuttaa surunsa viinaan. Hän rikkoi humalaisen raivon vallassa kaksi ikkunaa ja karjui surunsa ilmoille. Hammett ja kitarateknikko Marshall olivat tapauksesta niin järkyttyneitä, että nukkuivat huoneessaan valot päällä.

Cliff Burton haudattiin 7. lokakuuta 1986 basistin kotikaupungissa, Kalifornian Castro Valleyssa.