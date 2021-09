Anni Hautala palaa takaisin Aamulypsyyn! Näin käy Janni Hussille

Anni Hautalan äitiysloma päättyy lokakuun lopussa.

Anni Hautalaa kuullaan jälleen Aamulypsyssä lokakuun lopusta lähtien. Janni Hussi on tuurannut häntä vauvaloman aikana.

Anni Hautala, 39, palaa takaisin Radio Suomipopin huippusuosittuun Aamulypsy-ohjelmaan lokakuun lopussa. Hän kertoi asiasta tuoreessa Instagram-päivityksessään.

– Mä palaan töihini Aamulypsyyn lokakuun lopussa! Jee!

Hautala kertoo Suomen suosituimpiin radio-ohjelmiin lukeutuvan Aamulypsyn täyttävän tänä vuonna 15 vuotta. Merkkipäivää juhlitaan radioaalloilla perjantaina 29. lokakuuta, jolloin Hautala palaa takaisin juontajan pestiinsä.

– Ihanaa päästä tekemään ohjelmaa taas rakkaiden tyyppien kanssa, Hautala riemuitsee Instagramissa.

Hautala jäi äitiyslomalle aamuohjelmasta syyskuussa 2020. Vauvaloman ajaksi Hautalan saappaisiin hyppäsi Janni Hussi, joka on toiminut pestissä nyt reilut vuoden päivät.

Hautalan Instagram-julkaisusta selviää, ettei Hussin tarvitse hyvästellä juontopestiään lokakuun lopussa, sillä hän jatkaa mukana juontotiimissä myös vastaisuudessa.

– Onneksemme myös ihanin Janni jatkaa Aamulypsy-tiimissä, Hautala kirjoittaa sydämen kera.

Janni Hussi toimi Anni Hautalan sijaisena.

Hautala kertoi ennen äitiyslomalle jäämistään Ilta-Sanomille tiedostavansa, ettei hänen sijaistamisensa ole Janni Hussille helpoin mahdollinen pesti Aamulypsyn suosiosta johtuen.

– Ei ole mikään helppo paikka tosiaan. Ainut keino ja ainoa tapa on olla vaan mahdollisimman rehellisesti oma itsensä ja puhua omalla äänellä. Janni osaa sen homman joten uskon, että tämä tulee menemään hyvin, Hautala totesi.

– Olen myös onnellinen, että Janni saa tällaisen mahdollisuuden. Tuollaiseen paikkaan harva pääsee, koska tällainen pesti ei ole koskaan vapaana. Tämä on hänelle valtavan hyvä tilaisuus oppia ja toivottavasti tämä poikii hänelle tulevaisuudessa myös uusia mahdollisuuksia.

Hautala kertoi raskaudestaan niin ikään Aamulypsyssä toukokuussa 2020. Samaisessa lähetyksessä selvisi, että lapsen isä on ohjelman vieraileva tähti Hovimuusikko Ilkka, eli Ilkka Ihamäki. Pariskunta paljasti tuolloin pitäneensä yhtä jo pidemmän aikaa.

Hautalan ja Ihamäen ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi lokakuussa 2020. Pariskunta jakoi iloisen perheuutisen Instagramissa.

– Meille syntyi poika. Äiti ja vauva voivat hyvin! Ollaan Annin kanssa sanoinkuvaamattoman onnellisia ja kiitollisia tästä pienestä ihmeestä, Ihamäki kirjoitti tuolloin.

Lokakuussa syntynyt poika on Ihamäen ensimmäinen lapsi. Hautalalla on aiemmasta suhteestaan vuonna 2009 syntynyt poika.

Hautala on juontanut Aamulypsyä yhdessä Jaajo Linnonmaan kanssa yli vuosikymmenen ajan. Parivaljakko juonsi ohjelmaa vuosina 2006–2009, kunnes Hautala jäi äitiyslomalle odottaessaan esikoistaan. He palasivat ohjelman puikkoihin jälleen tammikuussa 2013, mistä lähtien he ovat työskennelleet yhtäjaksoisesti aina Hautalan toisen äitiysloman alkamiseen asti.

Kaksikon lisäksi ohjelman juontajatrioon on viime vuodet kuulunut Tuukka Ritokoski.

