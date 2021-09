Niko Saarisessa tapahtunut muutos sai Pippa Laukan tekemään poikkeuksellisen ratkaisun – sitten hän näytti jotakin, joka sai sometähden puhkeamaan itkuun

Niko Saarinen sai Olet mitä syöt -ohjelmasta apua elämäntaparemonttiinsa. Tuloksena oli terveempi keho sekä ennen kaikkea mieli.

Realitytähti Niko Saarinen laittoi elämäntapansa uuteen uskoon Olet mitä syöt -ohjelman uuden tuotantokauden avausjaksossa. Roskaruualla elänyt Saarinen oli jo vuosien ajan kärsinyt ulkonäköpaineista, kehotyytymättömyydestä ja laiminlyönyt omaa kehoaan. Avuksi saapui hyvinvointilääkäri Pippa Laukka, joka auttoi Saarista tämän elämäntaparemontissa.

Solakan Saarisen kohdalla projektin tavoitteena eivät olleet niinkään ulkoiset muutokset, vaan parempi olo niin henkisesti kuin fyysisestikin.

Saarinen itse kertoi innostuneensa kuluneiden viikkojen aikana liikunnasta, ruuanlaitosta sekä terveellisemmistä elämäntavoista. Saarisen mukaan muutosta tapahtui huomattavasti.

– Mä kuvailisin, että mun olo on energinen, positiivinen, mä nukun enemmän. Mä nautin ruuanlaitosta ja mä nautin elämästä ylipäätään, Saarinen hehkutti Laukalle.

Laukan mukaan Saarisen elämäntaparemontin tulokset olivat nähtävillä myös tämän terveydentilassa ja palautumisessa. Aiemmin Saarisen, 34, vieraillessa Laukan vastaanotolla sometähti sai huonoja uutisia, sillä muun muassa hänen verisuoniensa kunto oli noin viisikymmentävuotiaan tasolla.

– Nyt sulle on tehty verisuonianalyysi uudestaan. Sun verisuonten ikä on nyt 32 vuotta, Laukka kertoi Saariselle.

– Mitä? Ihan mieletöntä. Se oli mulle sellainen, mikä pysäytti mut. Mutta nyt mä kuulen, että vaikka mulla on ollut tosi paljon heikkoja hetkiä, että pystynkö mä tän ikäisenä enää muuttamaan elintapojani, niin mä olen onnistunut, Saarinen iloitsi.

Niko Saarinen ei alunperinkään kamppaillut painonsa kanssa, vaan muutokset tapahtuivat henkisellä puolella.

Seuraavana vuorossa oli punnitus, joka ensimmäisellä kerralla hieman järkytti Saarista. Tällä kertaa vaa’alle astuminen ei kuitenkaan ahdistanut. Saarinen koki, ettei hänen tarvitse tietää painoaan ollakseen tyytyväinen. Laukka huomauttikin, että Saarisen kohdalla isoin muutos on tapahtunut pään sisällä ja päätyi näin ollen poikkeukselliseen ratkaisuun.

– Mä annan sulle kehorauhan. Mä en aio mitata, enkä punnita sua tänään, Laukka totesi.

Laukalla oli Saariselle kuitenkin vielä yksi yllätys. Hän näytti Saariselle videon, jossa Saarisen ystävät lähettivät miehelle terveisiä. He muun muassa totesivat Saarisen olleen pitkään tyytymätön itseensä ja omaan kehoonsa. He muistuttivat Saarisen olleen aina upea, vaikka hän ei ole itse sitä huomannut.

– Ihanaa, että olet pikkuhiljaa huomannut sen myös itse. Sä ansaitset kaiken hyvän, eräs ystävistä totesi videolla.

Saarinen liikuttui videota katsoessaan ja puhkesi kyyneliin. Lopussa hän kiitteli vuolaasti häntä elämäntapamuutoksessa auttanutta Laukkaa.

–Tiedätkö Pippa, kun mä en ikinä voita mistään ohjelmasta mitään, mutta nyt musta tuntuu, että mut on kruunattu voittajaksi. Tää oli ehkä tärkein kilpailu, koska nyt on kyse yhdestä ihmiselämästä, mikä mulla on, Saarinen kiitteli Laukkaa.