Anna: Marianna Stolbow rakastui uuteen mieheen, vaikka oli vielä naimisissa – viattoman kahvittelun jälkeen alkoi tapahtua

Kahvilla käymisen jälkeen suhde lähti nopeasti käyntiin.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tuttu kirjailija ja rakkausasiantuntija Marianna Stolbow kertoo Anna-lehden haastattelussa oman rakkaustarinansa. 56-vuotias Stolbow oli vasta eroamassa entisestä miehestään 22 vuoden liiton jälkeen, kun hän rakastui nykyiseen kumppaniinsa.

– Aurinko paistoi kirkkaasti, kun kävelin Senaatintorin poikki. Oli toukokuu vuonna 2019, ja Lauri oli pyytänyt minut kahville Helsingin keskustaan. Kaksi päivää rinnassani oli ollut kupliva tunne, vaikka olin vakuutellut itselleni ja ystävälleni, että olen menossa tapaamaan ”vain kaveria”. Olin tuntenut Laurin pintapuolisesti monta vuotta, koska poikamme olivat luokkatovereita ja ystäviä.

– Oikeastaan minua vähän hirvitti. Olin eroamassa 22 vuotta kestäneestä liitosta ja olin ajatellut olla vain yksin.

Tapaamisen jälkeen mies lähetti Stolbow’lle poikansa kirjoittaman runoteoksen. Toisten treffien kohdalla Stolbow myönsi itselleen, ettei kyse ole vain kaveruudesta. Suhde lähti vauhdilla käyntiin.

Stolbow on luonut uransa rakkaussuhteiden parissa. Hän työskentelee kirjailijana ja kouluttajana. Otavan kirjailijaesittelyssä kerrotaan, että Stolbow on tehnyt eroauttamistyötä yli kymmenen vuotta. Hän on muun muassa kirjoittanut kirjan Rakastamisen taito.

Stolbow on monesti kertonut parisuhdevinkkejään ja näkemyksiään IS:n haastatteluissa. Esimerkiksi viime heinäkuussa Stolbow kertoi yllättävästä, mutta yleisestä ongelmasta suomalaisten parisuhteissa.

– Minut on yllättänyt – kaikesta huolimatta – se, miten vaikea meidän on nähdä, keitä me olemme. Eli kuinka vaikeaa on tuntea itsensä. Kuinka vasta toinen ihminen näyttää meille keitä me oikeastaan olemme, Stolbow sanoo.

– Asiat, joita näen Ensitreffeissä, näkyvät myös perustyössäni. Vaikeus tuntea itsensä, vaikeus kertoa toiselle, kuka oikeasti on sekä vaikeudet vastaanottaa ihminen aitona, ei mielikuvana, saati toivekumppanina.