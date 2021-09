Victorialla ja Mette-Maritilla on ainutlaatuinen suhde, josta he vaikenevat julkisuudessa – kuvat kertovat totuuden prinsessojen väleistä

Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja Norjan prinsessa Mette-Marit eivät ole juuri puhuneet julkisesti ystävyydestään. Vuosien varrella otetut kuvat kertovat kuitenkin poikkeuksellisen läheisestä ja lämpimästä suhteesta.

Viime viikonloppuna Ruotsin hovi julkaisi harvinaislaatuisen kuvan.

Gotlannin saarella otetussa lomakuvassa kruununprinsessa Victoria halailee naapurimaa Norjan prinsessa Mette-Maritia. Mette-Maritin ja kruununprinssi Haakonin vanhin tytär, todennäköinen tuleva Norjan kuningatar Ingrid Alexandra, 17, on puolestaan kaapannut syleilyynsä Ruotsin tulevan kuningattaren, prinsessa Estellen, 9.

Molemmat hovit julkaisivat viime viikonloppuna yhteiskuvan Gotlannista, jossa hyväntuuliset kuninkaalliset lomailivat yhdessä.

Koko porukka mukaan lukien kruununprinssi Haakon ja prinssi Daniel on pukeutunut yhteensopivasti valkoisiin tennareihin ja rentoihin ulkoiluvaatteisiin.

– Pohjoismaiset kruununperijäperheet pitävät tiiviisti yhteyttä toisiinsa. Kruununprinsessan perhe arvostaa sitä, että he voivat viettää aikaa norjalaisten ystäviensä ja sukulaistensa kanssa. Lisäksi he ovat kiitollisia siitä, että saavat esitellä heille tätä Ruotsin ainutlaatuista aluetta, Ruotsin hovi oli kirjoittanut kuvan yhteyteen Instagramissa.

Hovin lausunto on varsin virallisen kuuloinen, mutta Ruotsin ja Norjan kruununperillisten on tiedetty jo pitkään viihtyvän yhdessä myös edustustilaisuuksien ulkopuolella. Erityisesti samaa ikäluokkaa olevien Victorian, 44, ja Mette-Maritin, 48, ystävyys vaikuttaa varsin välittömältä ja rennolta.

Ruotsalainen Svensk Damtidning -lehti arvioikin Norjan kuninkaallisten olevan epäilyksettä kaikkein lähimpänä Victorian sydäntä Euroopan hoveista.

– He ovat kollegoja, tietenkin, mutta myös todella hyviä ystäviä, vaikka tuo ystävyys onkin hyvin yksityinen. He pitävät yhteyttä, todennäköisesti enimmäkseen viesteillä ja sosiaalisessa mediassa, lehden pitkäaikainen toimittaja Helena Wiklund on kuvannut suhdetta.

Victoria ja Mette-Marit Polarflokkenissa Norjassa vuonna 2008.

– Mutta Victoria on vieraillut Norjassa useita kertoja aivan yksityisesti viettääkseen aikaa Mette-Maritin ja Haakonin kanssa.

Pohjoismaiset kuningasperheet ovat perinteisesti noudattaneet perinnettä, jossa he nimeävät toisensa ristiin lastensa kummeiksi. Niin ovat tehneet myös Victorian ja Haakonin perheet: Victoria on Ingrid Alexandran kummitäti, Haakon puolestaan Estellen kummisetä ja Mette-Marit pikkuveljen, prinssi Oscarin kummitäti.

Mette-Marit valittiin prinssi Oscarin kummitädiksi.

Perheet kannustivat riehakkaasti yhdessä talviurheilijoita vuoden 2015 MM-hiihdoissa Ruotsin Falunissa. Neljä vuotta myöhemmin Åren alppihiihdon MM-kisoissa kuvaajien kameroihin tallentui muun muassa tilanne, jossa Haakon ja Ingrid Alexandra keppostelevat Danielin kustannuksella kasamaalla lunta tämän päähän.

Juhlatuulella olevat Victoria ja Daniel kannustivat miesten hiihtoviestissä Oslon MM-kisoissa vuonna 2011.

Kruununprinsessa Victoria halailemassa kummityttöään Ingrid Alexandraa Falunissa 2015.

Korona-aika on on ollut erityisen rankka Mette-Maritille, joka kuuluu vakavan keuhkosairautensa takia erityiseen riskiryhmään. Hän joutuikin kuukausien ajan käytännössä eristäytymään kaikesta.

Keväällä 2020 julkisuudessa riemastuttiinkin ”salaisesta tapaamisesta”, jonka naapurimaiden kruununperilliset järjestivät keskenään kaikesta päätellen hilpeän videopuhelun avulla.

– Odotimme kovasti pääsevämme tapaamaan teitä Ruotsiin, mutta nyt odotamme siihen asti, kunnes se on mahdollista, Haakon totesi keittiönpöydän ääressä.

Samanlainen videopuhelu toistui myös tämän vuoden huhtikuussa, mutta sillä kertaa mukana oli myös Tanskan kruununprinssi Frederik Mary-puolisonsa kanssa.

Tuore loma Gotlannin kauniissa saarimaisemissa onkin mahdollisesti pitkästä aikaan ensimmäinen kerta, kun ystävykset pääsevät tapaamaan kasvokkain. Erityisesti kuvassa huomio kiinnittyi sairastelleeseen Mette-Maritiin, joka kuitenkin näyttää nyt kaikin puolin hyvinvoivalta.

Victorian läheiset suhteet yltävät myös Haakonin siskoon Märtha Louiseen, jonka Victoria on tuntenut pienestä asti. Kun Märtha Louisen ex-mies, kirjailija Ari Behm kuoli traagisesti itsemurhan seurauksena jouluna 2019, Victorian aikeena oli tulla tukemaan ystäväänsä hautajaisiin. Samoihin aikoihin Estelle kuitenkin mursi jalkansa lomaturmassa ja paikalle pääsi ainoastaan prinssi Daniel.

Mette-Marit ja Haakon pitivät seuraa sinkku-Victorialle Hollannin Willem-Alexanderin 40-vuotispäivillä vuonna 2007. Danielin ja Victorian häitä vietettiin kolme vuotta myöhemmin.

Daniel saatteli vastavuoroisesti kaksi daamiaan prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian häitä edeltäviin juhliin kesäkuussa 2015.

Svensk Damtidningin analyysin mukaan Victorian suhde muutamaan muuhun Euroopan hoviin on hyvin erilainen. Vaikka välit Tanskaan ovat läheiset jo sukulaisuussyistä (Victoria ja Frederik ovat pikkuserkkuja), käyttäytyy Victoria heidän seurassaan muodollisemmin johtuen kenties kuningatar Margareetan konservatiivisemmasta lähestymistavasta.

Välit hieman kaukaisempiin sukulaisin eli Britannian Catherineen ja Williamiin ovat aina olleet jonkinlainen kysymysmerkki. Prinssi William jättäytyi tunnetusti pois parin häistä matkustaakseen jalkapallon MM-kisoihin Etelä-Afrikkaan, mikä aiheutti huhuja viileistä väleistä. Vuonna 2018 pari saapuikin lämmittelemään suhteita Tukholmaan pariksi päiväksi, mutta rennon yhdessäolon sijaan kuviin tallentui lähinnä varovaisia hymyjä ja Catherine ja William kättelemässä yleisöä peribrittiläiseen tapaan.